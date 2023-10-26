Новый салон и видеорегистратор в базе: самый большой кроссовер Chery стал другим

Эксперт «За рулем» испытал обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max

Chery Tiggo 8 продается в России чуть больше трех лет, но за это время успел обрасти прибавками Pro и Max в названии, всякий раз изменяясь по технике и дизайну. «Окончательному» Tiggo 8 Pro Max всего полтора года – и вот опять рестайлинг.

Chery Tiggo 8 Pro Max. Цена в России от 4 459 900 ₽. Официальная гарантия – 3 года или 100 тысяч км. Ее можно продлить до 7 лет или 200 тысяч км в рамках «дополнительной технической поддержки», но тогда придется ездить на все ТО (раз в 10 тысяч км) к официалам.

Про сенсоры

Наиболее заметны изменения сзади, где фонари связали красной полосой, а третий стоп-сигнал исполнили в Т‑образной форме. Спереди – новая решетка ради­атора и эмблема с подсветкой.

Круче всего изменился салон: иные теперь передняя панель, дверные карты, сиденья. Появился благородный коричневый цвет отделки. Верхние 12‑дюймовые дисплеи связаны единым изогнутым основанием, пластика форм действительно стала изящнее. А вот вместо дисплея на тоннеле, отвечавшего за климат-контроль, отныне слепой блок сенсорных «кнопок». Настоящие кнопки других функций переехали на тоннель, за новый селектор робота – ради подстаканников всё это слишком смещено назад.

На 12‑дюймовый экран можно вывести карту, но софт надо «допиливать» – кое-где надписи налезают друг на друга.

Новые кресла достаточно комфортны, хотя длина подушки не рекордная, а валики ее боковой поддержки для крупных людей стоят узковато. Зато – полный подогрев, вентиляция и массаж спинки! У правого седока – подножка-оттоманка.

Про шумоизоляцию

Прежний Tiggo 8 Pro Max мы хвалили за веселую динамику (турбомотор 2.0 на 197 сил) и наличие полного привода, а ругали за жестковатую подвеску. В этом плане ничего не изменилось: настройки не меняли. Появление шумоизолирующих передних стекол изменило акустическую картину: теперь больше стало гула дороги, хотя прочие внешние звуки, конечно, купированы.

Концепция с двумя 12‑дюймовыми экранами сверху – прежняя, но дизайн – новый. Подушек безопасности теперь до девяти, колонок – до десяти, включая сабвуфер. Звук не самый «вкусный», но и не банальный.

Про цены

Комплектаций две. За версию Dreamline просят 4,46 млн рублей, и это на 380 тысяч рублей больше, чем за дорестайлинговый Tiggo 8 Pro Max! Привет курсу рубля и новому утильсбору. При этом в «базу» добавили вентиляцию передних сидений, видеорегистратор, передние парковочные датчики, начальный набор систем помощи водителю и телематику Chery Connect.

Новые кресла – с мягким верхним слоем. У правого пассажира появилась ­оттоманка.

Все Tiggo 8 – семиместные, но третий ряд, по сути, для подростков. Сзади появился регулятор обдува, хотя своей климатической зоны там нет.

В максимальной комплектации Ultimate машина стоит 4,65 млн рублей (плюс 270 тысяч). Самые интересные и красивые новые «фишки» типа 19‑дюймовых колес, проекционного ­дисплея или оттоманки появляются именно в ней.

И знаете что – несмотря на подорожание, я готов поверить в планы Chery продавать в 1,5–2 раза больше «восьмерок» после рестайлинга. Потому что получилось красиво и современно – а покупатели по-прежнему сметают из автосалонов все интересные автомобили.

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Фото: Chery



