Новый салон и видеорегистратор в базе: самый большой кроссовер Chery стал другим
Chery Tiggo 8 продается в России чуть больше трех лет, но за это время успел обрасти прибавками Pro и Max в названии, всякий раз изменяясь по технике и дизайну. «Окончательному» Tiggo 8 Pro Max всего полтора года – и вот опять рестайлинг.
Про сенсоры
Наиболее заметны изменения сзади, где фонари связали красной полосой, а третий стоп-сигнал исполнили в Т‑образной форме. Спереди – новая решетка радиатора и эмблема с подсветкой.
Круче всего изменился салон: иные теперь передняя панель, дверные карты, сиденья. Появился благородный коричневый цвет отделки. Верхние 12‑дюймовые дисплеи связаны единым изогнутым основанием, пластика форм действительно стала изящнее. А вот вместо дисплея на тоннеле, отвечавшего за климат-контроль, отныне слепой блок сенсорных «кнопок». Настоящие кнопки других функций переехали на тоннель, за новый селектор робота – ради подстаканников всё это слишком смещено назад.
Новые кресла достаточно комфортны, хотя длина подушки не рекордная, а валики ее боковой поддержки для крупных людей стоят узковато. Зато – полный подогрев, вентиляция и массаж спинки! У правого седока – подножка-оттоманка.
Про шумоизоляцию
Прежний Tiggo 8 Pro Max мы хвалили за веселую динамику (турбомотор 2.0 на 197 сил) и наличие полного привода, а ругали за жестковатую подвеску. В этом плане ничего не изменилось: настройки не меняли. Появление шумоизолирующих передних стекол изменило акустическую картину: теперь больше стало гула дороги, хотя прочие внешние звуки, конечно, купированы.
Про цены
Комплектаций две. За версию Dreamline просят 4,46 млн рублей, и это на 380 тысяч рублей больше, чем за дорестайлинговый Tiggo 8 Pro Max! Привет курсу рубля и новому утильсбору. При этом в «базу» добавили вентиляцию передних сидений, видеорегистратор, передние парковочные датчики, начальный набор систем помощи водителю и телематику Chery Connect.
В максимальной комплектации Ultimate машина стоит 4,65 млн рублей (плюс 270 тысяч). Самые интересные и красивые новые «фишки» типа 19‑дюймовых колес, проекционного дисплея или оттоманки появляются именно в ней.
И знаете что – несмотря на подорожание, я готов поверить в планы Chery продавать в 1,5–2 раза больше «восьмерок» после рестайлинга. Потому что получилось красиво и современно – а покупатели по-прежнему сметают из автосалонов все интересные автомобили.
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Фото: Chery
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