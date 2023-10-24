Бегающий свет и оттоманка – что нового в самом большом Chery
Похорошел!
В новую решетку радиатора встроена эмблема с подсветкой. Корма приобрела «сплошные» задние фонари с полосой от борта до борта, а также Т-образный («Т» означает Tiggo) верхний стоп-сигнал. При отпирании и закрытии машины вся оптика прикольно «переливается» светом.
Интерьер обновлен целиком. Два 12-дюймовых экрана наверху изящной передней панели образуют единую «доску приборов».
Новые сиденья с мягким верхним слоем крупным людям могут показаться узковатыми. Зато у них есть подогрев (наконец-то не только подушки, но и спинки), вентиляция и массаж спины. Ноги правого переднего пассажира поддерживает оттоманка с электроприводом.
Стал тише
В передних дверях теперь установлены многослойные «акустические» стекла – шума с улицы стало поменьше, но на передний план вышел гул от колес. Плавность хода не улучшилась: по кочкам Tiggo 8 Pro Max едет жестковато.
Зато бодро и надежно: у него 197-сильный турбомотор 2.0, вменяемо настроенный семиступенчатый робот и полный привод.
Прирос оснащением
В начальной комплектации появились вентиляция передних сидений, встроенный видеорегистратор, передние парковочные датчики, базовые системы помощи водителю и телематика Chery Connect.
Но наиболее любопытные новые опции – во второй и максимальной версии: 19-дюймовые колеса, проекционный дисплей, сиденье-оттоманка. Подушек безопасности теперь может быть девять. А колонок – десять вместе с сабвуфером.
Подорожал
Базовая версия Dreamline обойдется в 4,46 млн рублей – на 380 тысяч рублей дороже, чем дорестайлинговый Tiggo 8 Pro Max (такие еще есть в продаже).
В максимальной комплектации Ultimate цена вырастает до 4,65 млн рублей (плюс 270 тысяч рублей).
Впрочем, сейчас дорожают все машины. А у Chery Tiggo 8 Pro Max образца 2023 года действительно немало козырей перед предшественником.
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