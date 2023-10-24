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Бегающий свет и оттоманка – что нового в самом большом Chery

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max заметно изменился и обзавелся необычными опциями

Похорошел!

245 л.с., 4,8 метра, огромный багажник — новый кроссовер по приятной цене

В новую решетку радиатора встроена эмблема с подсветкой. Корма приобрела «сплошные» задние фонари с полосой от борта до борта, а также Т-образный («Т» означает Tiggo) верхний стоп-сигнал. При отпирании и закрытии машины вся оптика прикольно «переливается» светом.

Интерьер обновлен целиком. Два 12-дюймовых экрана наверху изящной передней панели образуют единую «доску приборов».

Новые сиденья с мягким верхним слоем крупным людям могут показаться узковатыми. Зато у них есть подогрев (наконец-то не только подушки, но и спинки), вентиляция и массаж спины. Ноги правого переднего пассажира поддерживает оттоманка с электроприводом.

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Стал тише

В передних дверях теперь установлены многослойные «акустические» стекла – шума с улицы стало поменьше, но на передний план вышел гул от колес. Плавность хода не улучшилась: по кочкам Tiggo 8 Pro Max едет жестковато.

Зато бодро и надежно: у него 197-сильный турбомотор 2.0, вменяемо настроенный семиступенчатый робот и полный привод.

Климат-контроль теперь управляется бликующим блоком сенсорных «кнопок». Из-за подстаканников кнопки на тоннеле сильно смещены назад, за новый селектор робота.
У виртуальной приборки – три варианта оформления. В каждом на середину можно вывести карту.

Прирос оснащением

Самые дешевые кроссоверы-пятилетки – 5 моделей чуть дороже миллиона

В начальной комплектации появились вентиляция передних сидений, встроенный видеорегистратор, передние парковочные датчики, базовые системы помощи водителю и телематика Chery Connect.

Но наиболее любопытные новые опции – во второй и максимальной версии: 19-дюймовые колеса, проекционный дисплей, сиденье-оттоманка. Подушек безопасности теперь может быть девять. А колонок – десять вместе с сабвуфером.

На тесноватом третьем ряду теперь есть отдельный регулятор обдува.
На тесноватом третьем ряду теперь есть отдельный регулятор обдува.

Подорожал

Отдал кучу денег за «китайца» – и вот что получил

Базовая версия Dreamline обойдется в 4,46 млн рублей – на 380 тысяч рублей дороже, чем дорестайлинговый Tiggo 8 Pro Max (такие еще есть в продаже).

В максимальной комплектации Ultimate цена вырастает до 4,65 млн рублей (плюс 270 тысяч рублей).

Впрочем, сейчас дорожают все машины. А у Chery Tiggo 8 Pro Max образца 2023 года действительно немало козырей перед предшественником.

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За РулемНикита Гудков
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