Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Monjaro – тест в цифрах

«За рулем» подготовил подробный справочник больших кроссоверов из Китая

Как едут Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Monjaro, подробно рассказано тут.

Ниже приводим результаты испытаний возможностей полного привода, которые проведены по методике «За рулем» с помощью роликовых платформ, оценка экспертов и подробные технические данные.

Скользкое дело

По традиции мы прогнали испытуемых через наши фирменные роликовые платформы, имитирующие поверхность с нулевым коэффициентом сцепления.

Для начала ставим платформы под оба передних колеса, а задние остаются на асфальте. Обе машины без проблем справились с заданием.

А вот второй этап стал проблемой. Здесь мы одну платформу ставим под переднее колесо, а вторую – под находящееся по диагонали заднее. Что Tiggo, что Monjaro беспомощно крутили ролики, в то время как «заземленные» колеса практически бездействовали – подаваемого им импульса не хватало, чтобы съехать с платформ.

Данные производителей

Chery Tiggo 8 Pro Max Geely Monjaro Снаряженная/полная масса 1829 / 2200 кг 1855 / 2265 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,4 с 7,7 с Максимальная скорость 210 км/ч 215 км/ч Топливо/запас топлива АИ-92-95 / 57 л АИ-92-95/62 л Расход топлива: город/трасса/смешанный цикл 10,3 / 7,2 / 8,3 л / 100 км 11,3 / 7,3 / 8,5 л/100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация/число клапанов Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1998 см³ 1969 см³ Мощность 145 кВт /197 л.с. при 5000 об/мин 175 кВт /238 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 375 Н·м при 2000–3500 об/мин 350 Н·м при 1800–4500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач Р7 А8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 3,64 / 2,72 / 1,81 / 1,05 / 0,82 / 0,79 / 0,65 / 2,83 5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02 Главная передача 3,91–4,82 3,33 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди/сзади McPherson/многорычажная McPherson/многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди/сзади дисковые вентилируемые/дисковые дисковые вентилируемые/дисковые Шины 235/50 R19 245/45 R20

Геометрическая проходимость

Chery Tiggo 8 Pro Max Geely Monjaro Просвет a 170 мм 175 мм b 200 мм 215 мм c 210 мм 240 мм Угол α 22,5° 22,5° β 24,5° 24,0° γ 17,0° 17,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Chery Tiggo 8 Pro Max 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 100 000 км 197 Geely Monjaro 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 172

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Chery Tiggo 8 Pro Max Geely Monjaro Капот 115–125 115–120 Крыло переднее 100–110 105–110 Крыло заднее 100–120 115–130 Дверь передняя 100–125 120–130 Дверь задняя 110–115 120–130 Дверь багажника 100–140 105–130

Экспертная оценка автомобилей

Модель Chery Tiggo 8 Pro Max Geely Monjaro Рабочее место водителя Сиденье 8 9 Органы управления 8 8 Обзор 8 9 Салон Передняя часть 9 9 Задняя часть 9 9 Багажник 9 9 Ходовые качества Динамика 8 9 Тормоза 8 8 Управляемость 8 9 Комфорт Шум 9 8 Плавность хода 9 8 Климат 8 9 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 Сервис 9 9 Эксплуатация 9 8 Промежуточная оценка 8,47 8,60 Поведение вне дороги Энерговооруженность 8 8 Выносливость 8 9 Ходы подвесок 8 7 Общая оценка 8,39 8,50