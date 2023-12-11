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Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Monjaro – тест в цифрах

«За рулем» подготовил подробный справочник больших кроссоверов из Китая

Как едут Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Monjaro, подробно рассказано тут.

Ниже приводим результаты испытаний возможностей полного привода, которые проведены по методике «За рулем» с помощью роликовых платформ, оценка экспертов и подробные технические данные.

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Скользкое дело

По традиции мы прогнали испытуемых через наши фирменные роликовые платформы, имитирующие поверхность с нулевым коэффициентом сцепления.

Для начала ставим платформы под оба передних колеса, а задние остаются на асфальте. Обе машины без проблем справились с заданием.

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Каждый второй антифриз опасен для двигателя!

А вот второй этап стал проблемой. Здесь мы одну платформу ставим под переднее колесо, а вторую – под находящееся по диагонали заднее. Что Tiggo, что Monjaro беспомощно крутили ролики, в то время как «заземленные» колеса практически бездействовали – подаваемого им импульса не хватало, чтобы съехать с платформ.

Данные производителей

Chery Tiggo 8 Pro Max

Geely Monjaro

Снаряженная/полная масса

1829 / 2200 кг

1855 / 2265 кг

Время разгона 0–100 км/ч

8,4 с

7,7 с

Максимальная скорость

210 км/ч

215 км/ч

Топливо/запас топлива

АИ-92-95 / 57 л

АИ-92-95/62 л

Расход топлива: город/трасса/смешанный цикл

10,3 / 7,2 / 8,3 л / 100 км

11,3 / 7,3 / 8,5 л/100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация/число клапанов

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1998 см³

1969 см³

Мощность

145 кВт /197 л.с. при 5000 об/мин

175 кВт /238 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

375 Н·м при 2000–3500 об/мин

350 Н·м при 1800–4500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка передач

Р7

А8

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

3,64 / 2,72 / 1,81 / 1,05 / 0,82 / 0,79 / 0,65 / 2,83

5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02

Главная передача

3,91–4,82

3,33

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди/сзади

McPherson/многорычажная

McPherson/многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди/сзади

дисковые вентилируемые/дисковые

дисковые вентилируемые/дисковые

Шины

235/50 R19

245/45 R20

Геометрическая проходимость

Chery Tiggo 8 Pro Max

Geely Monjaro

Просвет

a

170 мм

175 мм

b

200 мм

215 мм

c

210 мм

240 мм

Угол

α

22,5°

22,5°

β

24,5°

24,0°

γ

17,0°

17,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Chery Tiggo 8 Pro Max

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 100 000 км

197

Geely Monjaro

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

172

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Chery Tiggo 8 Pro Max

Geely Monjaro

Капот

115–125

115–120

Крыло переднее

100–110

105–110

Крыло заднее

100–120

115–130

Дверь передняя

100–125

120–130

Дверь задняя

110–115

120–130

Дверь багажника

100–140

105–130

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Chery Tiggo 8 Pro Max

Geely Monjaro

Рабочее место водителя

Сиденье

8

9

Органы управления

8

8

Обзор

8

9

Салон

Передняя часть

9

9

Задняя часть

9

9

Багажник

9

9

Ходовые качества

Динамика

8

9

Тормоза

8

8

Управляемость

8

9

Комфорт

Шум

9

8

Плавность хода

9

8

Климат

8

9

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

Сервис

9

9

Эксплуатация

9

8

Промежуточная оценка

8,47

8,60

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

8

8

Выносливость

8

9

Ходы подвесок

8

7

Общая оценка

8,39

8,50
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемТимкин Юрий
Фото:За РулемАлександр Батыру
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Фото:За РулемАлександр Батыру
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