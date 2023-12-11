Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Monjaro – тест в цифрах
Как едут Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Monjaro, подробно рассказано тут.
Ниже приводим результаты испытаний возможностей полного привода, которые проведены по методике «За рулем» с помощью роликовых платформ, оценка экспертов и подробные технические данные.
Скользкое дело
По традиции мы прогнали испытуемых через наши фирменные роликовые платформы, имитирующие поверхность с нулевым коэффициентом сцепления.
Для начала ставим платформы под оба передних колеса, а задние остаются на асфальте. Обе машины без проблем справились с заданием.
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А вот второй этап стал проблемой. Здесь мы одну платформу ставим под переднее колесо, а вторую – под находящееся по диагонали заднее. Что Tiggo, что Monjaro беспомощно крутили ролики, в то время как «заземленные» колеса практически бездействовали – подаваемого им импульса не хватало, чтобы съехать с платформ.
Данные производителей
|
|
Chery Tiggo 8 Pro Max
|
Geely Monjaro
|
Снаряженная/полная масса
|
1829 / 2200 кг
|
1855 / 2265 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,4 с
|
7,7 с
|
Максимальная скорость
|
210 км/ч
|
215 км/ч
|
Топливо/запас топлива
|
АИ-92-95 / 57 л
|
АИ-92-95/62 л
|
Расход топлива: город/трасса/смешанный цикл
|
10,3 / 7,2 / 8,3 л / 100 км
|
11,3 / 7,3 / 8,5 л/100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация/число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1998 см³
|
1969 см³
|
Мощность
|
145 кВт /197 л.с. при 5000 об/мин
|
175 кВт /238 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
375 Н·м при 2000–3500 об/мин
|
350 Н·м при 1800–4500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
Р7
|
А8
|
Передаточные числа:
|
3,64 / 2,72 / 1,81 / 1,05 / 0,82 / 0,79 / 0,65 / 2,83
|
5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02
|
Главная передача
|
3,91–4,82
|
3,33
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди/сзади
|
McPherson/многорычажная
|
McPherson/многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди/сзади
|
дисковые вентилируемые/дисковые
|
дисковые вентилируемые/дисковые
|
Шины
|
235/50 R19
|
245/45 R20
Геометрическая проходимость
|
|
Chery Tiggo 8 Pro Max
|
Geely Monjaro
|
Просвет
|
a
|
170 мм
|
175 мм
|
b
|
200 мм
|
215 мм
|
c
|
210 мм
|
240 мм
|
Угол
|
α
|
22,5°
|
22,5°
|
β
|
24,5°
|
24,0°
|
γ
|
17,0°
|
17,0°
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Chery Tiggo 8 Pro Max
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 100 000 км
|
197
|
Geely Monjaro
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
172
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Chery Tiggo 8 Pro Max
|
Geely Monjaro
|
Капот
|
115–125
|
115–120
|
Крыло переднее
|
100–110
|
105–110
|
Крыло заднее
|
100–120
|
115–130
|
Дверь передняя
|
100–125
|
120–130
|
Дверь задняя
|
110–115
|
120–130
|
Дверь багажника
|
100–140
|
105–130
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Chery Tiggo 8 Pro Max
|
Geely Monjaro
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
8
|
9
|
Органы управления
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
9
|
Салон
|
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
Задняя часть
|
9
|
9
|
Багажник
|
9
|
9
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
8
|
9
|
Тормоза
|
8
|
8
|
Управляемость
|
8
|
9
|
Комфорт
|
Шум
|
9
|
8
|
Плавность хода
|
9
|
8
|
Климат
|
8
|
9
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
Сервис
|
9
|
9
|
Эксплуатация
|
9
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,47
|
8,60
|
Поведение вне дороги
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
Выносливость
|
8
|
9
|
Ходы подвесок
|
8
|
7
|
Общая оценка
|
8,39
|
8,50
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Желаем всем удачи!