Китайские агрегаты — точные копии японских или европейских: правда или нет?

Эксперт «За рулем» рассказал о конструктивных особенностях вариатора WanLiYang

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Являются ли китайские коробки передач точной копией агрегатов европейских или японских фирм?

Ответ эксперта

Илья Хлебушкин, «За рулем»:

– Многие китайские коробки действительно очень похожи на аналоги именитых брендов. Но зачастую имеют и конструктивные отличия – а даже незначительные, они порой приводят к серьезным последствиям.

Распространенный китайский вариаторWanLiYang (встречается на автомобилях концерна Chery, а также Ладе Весте) очень похож на агрегат Jatco JF016E. Архитектура – идентичная. Но китайские инженеры зачем-то сделали ступицу и входной вал чуть более длинными.

Этого хватило, чтобы изменившаяся геометрия существенно сказалась на износе вала даже при минимальном его перекосе. Вдобавок поверхность втулки ступицы входного вала вместо косых насечек для проточной подачи масла, как у японцев, испещрена глухими лунками. В итоге износ втулки может случиться после пробега всего 30–40 тысяч км – и вариатор потребует дорогостоящего ремонта.

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