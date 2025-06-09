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Китайские агрегаты — точные копии японских или европейских: правда или нет?

Эксперт «За рулем» рассказал о конструктивных особенностях вариатора WanLiYang

Вопрос от читателя «За рулем»:

Являются ли китайские коробки передач точной копией агрегатов европейских или японских фирм?

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Ответ эксперта

Илья Хлебушкин, «За рулем»:

Многие китайские коробки действительно очень похожи на аналоги именитых брендов. Но зачастую имеют и конструктивные отличия – а даже незначительные, они порой приводят к серьезным последствиям.

Распространенный китайский вариаторWanLiYang (встречается на автомобилях концерна Chery, а также Ладе Весте) очень похож на агрегат Jatco JF016E.Архитектура – идентичная. Но китайские инженеры зачем-то сделали ступицу и входной вал чуть более длинными.

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Этого хватило, чтобы изменившаяся геометрия существенно сказалась на износе вала даже при минимальном его перекосе. Вдобавок поверхность втулки ступицы входного вала вместо косых насечек для проточной подачи масла, как у японцев, испещрена глухими лунками. В итоге износ втулки может случиться после пробега всего 30–40 тысяч км – и вариатор потребует дорогостоящего ремонта.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О преселективных роботах полноприводных Chery рассказано тут.

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Хлебушкин Илья
Фото:freepik / peoplecreations и «За рулем»
Количество просмотров 4235
09.06.2025 
Фото:freepik / peoplecreations и «За рулем»
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