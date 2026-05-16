Плановое ТО этого авто обошлось дороже 3 млн рублей: почему так дорого?

Mercedes-AMG One с пробегом 185 км потребовал ТО за 3,2 млн рублей

Создание гиперкара Mercedes-AMG One превратилось в настоящую эпопею: инженеры бились годами, пытаясь приручить двигатель из Формулы-1 для дорожной версии. Когда машина наконец добралась до клиентов, она с лихвой оправдала ожидания, например, обновив рекорд круга для серийных авто на Нюрбургринге. Выпуск тиража, ограниченного 275 штуками, завершился ещё в конце 2023-го. И вот один из этих экземпляров в редкой окраске внезапно оказался на торгах.

Mercedes-AMG One

Продажей занимается аукционный дом RM Sotheby’s, а сам лот – настоящий коллекционный «птенец». Спортивный автомобиль проехал всего 115 миль – это примерно 185 км. Казалось бы, пробег смехотворный, но владелец решил не рисковать и всё равно отогнал гиперкар на сервис. Там, кстати, в начале года провели плановое обслуживание категории А, попутно продлив гарантию до февраля 2028 года.

Самое интересное кроется в приложенном к лоту счёте. Общая сумма за сервис оказалась фантастической – 37 610 евро, что по текущему курсу составляет примерно 3,2 миллиона рублей. Получается, что каждый пройденный километр обошёлся владельцу почти в 383 доллара (около 28 тысяч рублей). Цифры бешеные, но если заглянуть в детализацию, всё становится понятно.

Интерьер Mercedes-AMG One

Плановое обслуживание категории А – штука недешёвая для таких машин. Основная сумма ушла на работу: 80 часов механиков с почасовой ставкой 395 евро (около 33 тыс. рублей) «сожгли» 31 600 евро (почти 2,7 млн рублей). И всё это ещё без стоимости самих расходников и деталей, которые, по всей видимости, обошлись в оставшуюся сумму.