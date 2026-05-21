#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Несмотря на сложное начало, остальной маршрут наш автомобиль преодолел уверенно.
21 мая
Ралли Архангельское Аутлет: когда вся автомобильная история оживает
Экипаж «За рулем» принял участие в ралли...
Почему дешевый видеорегистратор может привести к лишним тратам
21 мая
Почему дешевый видеорегистратор может привести к лишним тратам
Эксперт Громов объяснил, на что смотреть при...
Расширительный бачок Renault Duster – типичная схема с циркуляционным бачком.
21 мая
Антифриз ниже минимума: можно ли просто долить воды и не убить мотор?
Эксперт Ревин объяснил, что делать, если в...

Надежный премиум-кроссовер от 2,3 млн: что с ним не так

Эксперт Зиновьев: Моторы BMW X4 после 100 тысяч км потребуют больших затрат

BMW X4 (2014–2018 годы выпуска) – кросс-купе длиной 4671 мм на базе кроссовера BMW X3.

Рекомендуем
Новое лицо, другое имя, АКП — горячая новинка из Елабуги

Под капотом те же агрегаты, что у Х3, и ходовая часть схожа. В салоне тоже много общих ­элементов.

Привод только полный. Машины с МКП к нам не попадали – все с гидроавтоматом.

Рестайлинга как такового не было, но завод модернизировал многое (включая двигатели) и освежал набор опций.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ

Достоинства

  • Надежная машина.
  • Высокий комфорт, отличная управляемость.
  • Кузов хорошо защищен от коррозии.
  • Клиренс 204 мм.

BMW X4 (2014–2018 годы выпуска)
BMW X4 (2014–2018 годы выпуска)

Недостатки

  • Сложные и требовательные двигатели.
  • Дорогое обслуживание и запчасти.

Из-за покатой крыши не получилось сделать огромный багажник, хотя и 500 л – немало. Но это на 50 л меньше, чем у Х3.
Из-за покатой крыши не получилось сделать огромный багажник, хотя и 500 л – немало. Но это на 50 л меньше, чем у Х3.

Моторы

Все двигатели – с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Требуют качественного топлива и масла, которое желательно менять каждые 5000–7000 км.

Рекомендуем
BMW 5‑й серии (F10): полный список проблем

Особенно это касается бензинового мотора 2.0 серии N20 (184 или 245 л. с.), что стоит на половине машин. На малых пробегах проблемы создавали привод ГРМ, масляный насос, теплообменник, клапанная крышка и ТНВД. Неисправности иногда приводили к заклиниванию мотора.

К 150 тысячам км необходима ревизия с заменой множества узлов: водяной помпы, приводных цепей, катушек зажигания и, само собой, сальников и прокладок. Ресурс скромный – 220–250 тысяч км.

Дольше служит трехлитровый двигатель N55 (306 л. с.), но хлопот немало и с ним. Донимают различные течи, а расход масла и без них высок, в том числе из-за загрязнения впускной системы и вентиляции картерных газов (EGR).

К 200 тысячам км назревает замена привода ГРМ, ремонт или замена различных систем (Valvetronic, форсунки и ТНВД, иногда турбокомпрессоры).

Оптимален по ресурсу и надежности дизель 2.0 B47 (190 л. с.). Явных слабых мест нет. Заниматься придется регулярной прочисткой впускного трубопровода, сажевого фильтра и клапана EGR. После 100 тысяч км могут износиться цепь ГРМ и демпферный шкив коленвала.

Старший дизель 3.0 N57 (249 или 313 л. с.) наделен ровно теми же особенностями, но с «бонусом» в виде ускоренного износа коренных вкладышей. Основное его преимущество, помимо большей мощности, – ресурс 400–500 тысяч км.

Коробки передач

Во всех версиях служат гидро­автоматы ZF 8HP нескольких модификаций.

Рекомендуем
Новая Лада или проверенный б/у кроссовер Шкода: что взять за 1,7 млн рублей

Достаточно надежны. Особых болячек не выявлено, разве что маловат ресурс некоторых втулок и сальников. До 200 тысяч км обычно ходят исправно, если не допускать перегревов, от которых страдают многие компоненты. Возникновению перегревов способствует грязь – отложения различных продуктов износа в масляных каналах. Отсюда рекомендация сокращать интервалы замены рабочей жидкости, особенно после 100 тысяч км.

Полный привод на основе муфты подключения передка, управляемой электроникой, может многое, но создан не для бездорожья. И не лучшим образом чувствует себя на сыпучих и вязких покрытиях. Если часто нагружать систему, первым сдастся, скорее всего, шлицевое соединение переднего карданного вала с раздаточной коробкой.

Лучшие посты в MAX:
Toyota может выпустить компактный пикап на базе нового RAV4
Кроссовер Tenet T4L запущен в производство полного цикла в Калуге
Продажи Volkswagen в России взлетели почти в 4 раза!

Эксплуатационные болячки

  • Подвеска и рулевой механизм жизнестойкие – все элементы выдерживают 100 тысяч км, а на ровных дорогах и вполовину больше. К тормозной системе также никаких нареканий.
  • Неисправности сводятся к отдельным отказам электрооборудования (например, замка задней двери) и электроники (в частности, не особо выносливы датчики парктроника). Вообще мелкие поломки не характерны как минимум до 150 тысяч км.

Рекомендуем
Что взять вместо RAV4 — рейтинг надежных кроссоверов от 1,5 млн

Euro NCAP: 2017:  пять звезд. Водитель/пассажир – 93%, ребенок – 84%, пешеход – 70%, системы содействия безопасности – 58%.

Самое массовое предложение на вторичке:X4 бензин 2.0

Оптимальный выбор:Х4 дизель 2.0

За те же деньгиLexus NX, Mercedes-Benz GLC, Range Rover Sport, Porsche Macan

Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Зиновьев Сергей
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 37
21.05.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW 4-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв