Надежный премиум-кроссовер от 2,3 млн: что с ним не так

Эксперт Зиновьев: Моторы BMW X4 после 100 тысяч км потребуют больших затрат

BMW X4 (2014–2018 годы выпуска) – кросс-купе длиной 4671 мм на базе кроссовера BMW X3.

Под капотом те же агрегаты, что у Х3, и ходовая часть схожа. В салоне тоже много общих ­элементов.

Привод только полный. Машины с МКП к нам не попадали – все с гидроавтоматом.

Рестайлинга как такового не было, но завод модернизировал многое (включая двигатели) и освежал набор опций.

Достоинства

Надежная машина.

Высокий комфорт, отличная управляемость.

Кузов хорошо защищен от коррозии.

Клиренс 204 мм.

Недостатки

Сложные и требовательные двигатели.

Дорогое обслуживание и запчасти.

Из-за покатой крыши не получилось сделать огромный багажник, хотя и 500 л – немало. Но это на 50 л меньше, чем у Х3.

Моторы

Все двигатели – с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Требуют качественного топлива и масла, которое желательно менять каждые 5000–7000 км.

Особенно это касается бензинового мотора 2.0 серии N20 (184 или 245 л. с.), что стоит на половине машин. На малых пробегах проблемы создавали привод ГРМ, масляный насос, теплообменник, клапанная крышка и ТНВД. Неисправности иногда приводили к заклиниванию мотора.

К 150 тысячам км необходима ревизия с заменой множества узлов: водяной помпы, приводных цепей, катушек зажигания и, само собой, сальников и прокладок. Ресурс скромный – 220–250 тысяч км.

Дольше служит трехлитровый двигатель N55 (306 л. с.), но хлопот немало и с ним. Донимают различные течи, а расход масла и без них высок, в том числе из-за загрязнения впускной системы и вентиляции картерных газов (EGR).

К 200 тысячам км назревает замена привода ГРМ, ремонт или замена различных систем (Valvetronic, форсунки и ТНВД, иногда турбокомпрессоры).

Оптимален по ресурсу и надежности дизель 2.0 B47 (190 л. с.). Явных слабых мест нет. Заниматься придется регулярной прочисткой впускного трубопровода, сажевого фильтра и клапана EGR. После 100 тысяч км могут износиться цепь ГРМ и демпферный шкив коленвала.

Старший дизель 3.0 N57 (249 или 313 л. с.) наделен ровно теми же особенностями, но с «бонусом» в виде ускоренного износа коренных вкладышей. Основное его преимущество, помимо большей мощности, – ресурс 400–500 тысяч км.

Коробки передач

Во всех версиях служат гидро­автоматы ZF 8HP нескольких модификаций.

Достаточно надежны. Особых болячек не выявлено, разве что маловат ресурс некоторых втулок и сальников. До 200 тысяч км обычно ходят исправно, если не допускать перегревов, от которых страдают многие компоненты. Возникновению перегревов способствует грязь – отложения различных продуктов износа в масляных каналах. Отсюда рекомендация сокращать интервалы замены рабочей жидкости, особенно после 100 тысяч км.

Полный привод на основе муфты подключения передка, управляемой электроникой, может многое, но создан не для бездорожья. И не лучшим образом чувствует себя на сыпучих и вязких покрытиях. Если часто нагружать систему, первым сдастся, скорее всего, шлицевое соединение переднего карданного вала с раздаточной коробкой.

Эксплуатационные болячки

Подвеска и рулевой механизм жизнестойкие – все элементы выдерживают 100 тысяч км, а на ровных дорогах и вполовину больше. К тормозной системе также никаких нареканий.

Неисправности сводятся к отдельным отказам электрооборудования (например, замка задней двери) и электроники (в частности, не особо выносливы датчики парктроника). Вообще мелкие поломки не характерны как минимум до 150 тысяч км.

Euro NCAP: 2017: пять звезд. Водитель/пассажир – 93%, ребенок – 84%, пешеход – 70%, системы содействия безопасности – 58%.

Самое массовое предложение на вторичке:X4 бензин 2.0

Оптимальный выбор:Х4 дизель 2.0

За те же деньги: Lexus NX, Mercedes-Benz GLC, Range Rover Sport, Porsche Macan

