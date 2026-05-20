Новое лицо, другое имя, АКП — горячая новинка из Елабуги
Соллерс Атлант уверенно оккупировал вторую строчку в статистике продаж легких коммерческих машин.
Газель не догнать, остальные конкуренты далеко позади. Это не повод почивать на лаврах: в Елабуге запущено производство модели Соллерс SF5 – по сути, переработанного Атланта с новым «лицом». И главное – с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Атлант с МКП или SF5 с автоматом?
Нужен ли автомат на трассе, вопрос спорный – и с механикой быстренько вышел на шестую передачу, а дальше турбодизель 2.7 вытянет. Но цельнометаллический фургон – это, прежде всего, городские и пригородные перевозки.
После нескольких часов за рулем усталости у меня заметно меньше, чем в старом Атланте с механикой. Дело не в том, что в нем нужно бесконечно ворочать рычагом – избирательный механизм у механики Соллерса неплох. Но левая нога находится в постоянном напряжении, и в пробках от этого сильно устаешь.
С автоматом расход топлива вырос незначительно – в пределах одного литра. В смешанном режиме я легко укладываюсь в 11 литров на сотню, что очень достойно для большого фургона.
Шестиступенчатый автомат Aisin знает свое дело: ни задержек, ни зависаний на пониженной передаче. Пока коробка поставляется из Китая, но грядет локализация – возможно, на мощностях Заволжского завода, а может и в Елабуге, где уже есть производство дизелей для Соллерсов, включая механическую обработку.
Ясно одно: этот автомат с нами надолго и распространится на множество моделей.
Что еще изменилось?
Меньшую усталость на фоне Атланта можно списать и на обновленную кабину: сиденье обзавелось расширенным спектром регулировок, на дверях появились мягкие подлокотники. На центральной консоли – откидные подстаканники.
Об удобстве перевозки грузов подумали даже больше, чем о водителе. Грузовой отсек организован хорошо: пол отделан ударопрочным пластиком отечественного производства, на стенках и потолке голый металл скрыт.
Сдвижная боковая дверь – шириной почти 1,5 м, так что европалета заходит со свистом. А всего в SF5 помещается четыре поддона. Погрузочная высота – меньше 80 см, не забыли про такелажные петли в полу.
Выводы
Точечные улучшения пошли на пользу, а наличие автомата выделяет SF5 на фоне других фургонов.
Пока «автоматический» SF5 доступен в одной конфигурации L3H2 и стоит 4 млн рублей, на 200 тысяч дороже аналогичного Атланта с механической коробкой. Гамма будет расширяться.
СОЛЛЕРС SF5
- Длина / ширина / высота / база, мм 5990 / 2098 / 2675 / 3570
- Объем грузового отсека, м³ 12,4
- Длина / ширина / высота грузового отсека, мм 3650 / 1880 / 1850
- Полная масса, кг 3490
- Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2746 см³, 150 л. с. при 3200 об/мин, 355 Н·м при 2600 об/мин
- Трансмиссия задний привод, А6
- Топливо / запас топлива, л ДТ / 80
Линейка SF - старт продаж и актуальные цены в мае 2026
Соллерс Атлант остается в гамме, но теперь он называется SF4. Таким образом, вся линейка цельнометаллических фургонов Соллерса и их производных носит имя SF с соответствующей цифрой.
Официальный старт продаж SF5 - 1 июня. Доступны будут все модификации в следующих кузовах: шасси, автобус, цельнометаллический фургон и комби. И для всех модификаций предусмотрена АКП, доплата составит 150 000 рублей.
Младший SF1 в грузовом варианте стоит от 2 млн рублей. Самый маленький SF4 с двухлитровым турбодизелем - минимум 2,7 млн. Большой фургон с высокой крышей обойдется в 3,8 млн рублей. SF5 с АКП обойдется минимум в 3 420 000 руб.
Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет
- «За рулем» можно читать и в Телеграм