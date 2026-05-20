Автомобили немецкого автогиганта начнут выпускать в Узбекистане
Автомобили немецкого автогиганта начнут выпускать в Узбекистане
Новое лицо, другое имя, АКП — горячая новинка из Елабуги

Опубликован отчет с тест-дрйва фургона Соллерс SF5 — модернизированного Соллерс Атлант

Соллерс Атлант уверенно оккупировал вторую строчку в статистике продаж легких коммерческих машин.

Газель не догнать, остальные конкуренты далеко позади. Это не повод почивать на лаврах: в Елабуге запущено производство модели Соллерс SF5 – по сути, переработанного Атланта с новым «лицом». И главное – с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Атлант с МКП или SF5 с автоматом?

Нужен ли автомат на трассе, вопрос спорный – и с механикой быстренько вышел на шестую передачу, а дальше турбодизель 2.7 вытянет. Но цельнометаллический фургон – это, прежде всего, городские и пригородные ­перевозки.

После нескольких часов за рулем усталости у меня заметно меньше, чем в старом Атланте с механикой. Дело не в том, что в нем нужно бесконечно ворочать рычагом – избирательный механизм у механики Соллерса неплох. Но левая нога находится в постоянном напряжении, и в пробках от этого сильно устаешь.

Минимальная стоимость Sollers SF5 с автоматом составляет 3 420 000 рублей без учета акций и спецпредложений (дополнительные существенные скидки можно получить с услугами трейд-ин и кредит). Кроме того, три ТО идут в подарок покупателю.
С автоматом расход топлива вырос незначительно – в пределах одного литра. В смешанном режиме я легко укладываюсь в 11 литров на сотню, что очень достойно для большого фургона.

При заливе жидкости AdBlue ­(горловина слева) стоит быть внимательным, чтобы не залить ее в бачок омывателя. И наоборот.
Шестиступенчатый автомат Aisin знает свое дело: ни задержек, ни зависаний на пониженной передаче. Пока коробка поставляется из Китая, но грядет локализация – возможно, на мощностях Заволжского завода, а может и в Елабуге, где уже есть производство дизелей для Соллерсов, включая механическую обработку.

Ясно одно: этот автомат с нами надолго и распространится на множество моделей.

Что еще изменилось?

Меньшую усталость на фоне Атланта можно списать и на обновленную кабину: сиденье обзавелось расширенным спектром регулировок, на дверях появились мягкие подлокотники. На центральной консоли – откидные подстаканники.

Указатели температуры и уровня топлива в солнечную погоду слепнут.
Простенькая магнитола в этом году должна уступить место сенсорному экрану. Одновременно появится камера заднего вида.
На фоне Атланта кабина стала удобнее. В ближайшее время добавится полка над лобовым стеклом.
Водительское сиденье обзавелось новыми регулировками, но неоптимальная компоновка рабочего места почти не изменилась.
Подстаканники в кабине – полезное приобретение.
Электронный джойстик будто взят от дорогого внедорожника. У автомата есть ручной режим.
Об удобстве перевозки грузов подумали даже больше, чем о водителе. Грузовой отсек организован хорошо: пол отделан ударопрочным пластиком отечественного производства, на стенках и потолке голый металл скрыт.

Грузовой отсек дополнен двумя источниками света. В перегородке есть стекло, что в некоторых ситуациях удобно.
Сдвижная боковая дверь – шириной почти 1,5 м, так что европалета заходит со свистом. А всего в SF5 помещается четыре поддона. Погрузочная высота – меньше 80 см, не забыли про такелажные петли в полу.

Выводы

Точечные улучшения пошли на пользу, а наличие автомата выделяет SF5 на фоне других фургонов.

Пока «автоматический» SF5 доступен в одной конфигурации L3H2 и стоит 4 млн рублей, на 200 тысяч дороже аналогичного Атланта с механической коробкой. Гамма будет расширяться.

Весь металл отечественный, из Магнитогорска. Часть панелей оцинкована. Исключение – задние двери, крыша и передние крылья.
Автомат – аргумент для города Посадка за рулем всё еще неоптимальная

СОЛЛЕРС SF5

  • Длина / ширина / высота / база, мм 5990 / 2098 / 2675 / 3570
  • Объем грузового отсека, м³ 12,4
  • Длина / ширина / высота грузового отсека, мм 3650 / 1880 / 1850
  • Полная масса, кг 3490
  • Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2746 см³, 150 л. с. при 3200 об/мин, 355 Н·м при 2600 об/мин
  • Трансмиссия задний привод, А6
  • Топливо / запас топлива, л ДТ / 80


Линейка SF - старт продаж и актуальные цены в мае 2026

Соллерс Атлант остается в гамме, но теперь он называется SF4. Таким образом, вся линейка цельнометаллических фургонов Соллерса и их производных носит имя SF с соответствующей цифрой.

Официальный старт продаж SF5 - 1 июня. Доступны будут все модификации в следующих кузовах: шасси, автобус, цельнометаллический фургон и комби. И для всех модификаций предусмотрена АКП, доплата составит 150 000 рублей.

Младший SF1 в грузовом варианте стоит от 2 млн рублей. Самый маленький SF4 с двухлитровым турбодизелем - минимум 2,7 млн. Большой фургон с высокой крышей обойдется в 3,8 млн рублей. SF5 с АКП обойдется минимум в 3 420 000 руб.

Благодарим Михаила Кругликова за помощь в организации съемки.

Виноградов Александр
Фото:Ян Сегал
20.05.2026 
