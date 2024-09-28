Кемперы, вездеходы, тягачи — самые странные версии ГАЗели

К 30-летию ГАЗели «За рулем» показал самые интересные версии этой модели.

В этом году юбилей отмечает один самых культовых и важных отечественных автомобилей постсоветского времени.

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30 лет исполняется ГАЗели, ставшей кормилицей не только для завода, но и для всей страны.

В честь этого мы решили собрать наиболее интересные модификации всех поколений ГАЗели в нашей фотоподборке, которых за три десятилетия накопилось немало.

Это далеко не весь список любопытных ГАЗелей. Были и снегоболотоходы, и электрические версии, и различные модификации карет скорой помощи. А в будущем непременно появятся другие версии – ведь ГАЗель молода, и мы увидим еще не одно поколение горьковской полуторки.

А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе.