Кемперы, вездеходы, тягачи — самые странные версии ГАЗели
К 30-летию ГАЗели «За рулем» показал самые интересные версии этой модели.
В этом году юбилей отмечает один самых культовых и важных отечественных автомобилей постсоветского времени.
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30 лет исполняется ГАЗели, ставшей кормилицей не только для завода, но и для всей страны.
В честь этого мы решили собрать наиболее интересные модификации всех поколений ГАЗели в нашей фотоподборке, которых за три десятилетия накопилось немало.
Это далеко не весь список любопытных ГАЗелей. Были и снегоболотоходы, и электрические версии, и различные модификации карет скорой помощи. А в будущем непременно появятся другие версии – ведь ГАЗель молода, и мы увидим еще не одно поколение горьковской полуторки.
- А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе.
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Фото:Компании-производители
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28.09.2024
Фото:Компании-производители
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