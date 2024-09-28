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Кемперы, вездеходы, тягачи — самые странные версии ГАЗели

К 30-летию ГАЗели «За рулем» показал самые интересные версии этой модели.

В этом году юбилей отмечает один самых культовых и важных отечественных автомобилей постсоветского времени.

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30 лет исполняется ГАЗели, ставшей кормилицей не только для завода, но и для всей страны.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В честь этого мы решили собрать наиболее интересные модификации всех поколений ГАЗели в нашей фотоподборке, которых за три десятилетия накопилось немало.

Первые эскизы не всегда соответствуют итогу. Здесь, безусловно, угадывается будущая ГАЗель, но с другой оптикой и колесными арками. Концепт немного похож на Ford Transit, на который ориентировались при создании нашего малотоннажника.
Первые макет и последующие прототипы ГАЗели уже больше походят на серийный автомобиль. Но изменений после всех испытаний все же было много.
В итоге у ГАЗели увеличили диаметр колес до 16 дюймов, изменились некоторые кузовные элементы, была переработана грузовая платформа. В 1994 году началось серийное производство.
В 1996 году появилась интересная модификация Мотохата-96 – кемпер на троих с модулем от голландской фирмы Tetford. Внутри были холодильник, климат-контроль, два питьевых бака. Стоил он около 50 тысяч долларов. Отдать такую сумму за дом на колесах в середине 1990-х могли единицы.
Комтрансу полноприводного ГАЗ-33027 показалось мало и они создали вездеход на базе ГАЗели и ГАЗ-66. Штатная рама была усилена, а в подвеске установили мощные амортизаторы. Каркас безопасности тут не для красоты: угол опрокидывания получился довольно маленьким – всего 20 градусов.
Очень интересный проект был создан в 1996 году на базе обычной полноприводной ГАЗели. ГАЗ-330279 получил имя «Тандем». Двойная кабина с низкой крышей, укороченная база и полноприводная трансмиссия.
ГАЗ-330279 «Тандем» получил односкатный мост сзади, что позволило сделать выступающие в грузовой отсек арки меньше. Борта оригинальные, повторяющие кузовные панели цельнометаллического фургона. Получился полноприводный пикап на базе ГАЗели. Но серийным он так и не стал.
ГАЗель 2705 «Кабриолет» представили на Мотор-шоу 2005 года. Автобус задумывался как экскурсионный. В салоне было девять посадочных мест. На автосалоне «Кабриолет» получил специальный приз, но автобус так и остался прототипом.
В 2009 году появилась антикризисная ГАЗель по цене 264 тысячи рублей! Экономили на всем: установили круглые фары и подфарники, а также сиденья и руль от ГАЗ-3307, убрали ГУР, поставили ульяновский двигатель УМЗ-4126. Но реальностью автомобиль так и не стал. Может, оно и к лучшему?
ГАЗ-3409 «Бобр» дебютировал в 2006 году и выпускается Заволжским заводом гусеничных тягачей. От ГАЗели там только элементы кузова и салона. Вместо рулевого колеса – рычаги. Вездеход состоит на службе в МЧС, Минздраве РФ и не только.
ГАЗ-2409 дополнялся полуприцепом САЗ-9459. Разумеется, спальника у него нет. Хотя некоторые устанавливали высокую крышу со спальным местом. Надо сказать, что это не первый опыт ГАЗа в постройке небольших седельных тягачей. Подобные модификации были даже на базе ГАЗ-69!
Есть и гоночный болид на базе ГАЗели Next, а теперь и ГАЗели NN. Максимальная скорость – 170 км/ч. С дизеля 2.8 снято больше 200 л.с. Планируется переход на турбодизель 2.5 G-серии. Ралли служат испытательным полигоном. Например, подвеска полноприводного Соболя NN – из автоспорта.
Еще один кемпер, но уже на базе нынешней ГАЗели NN, показали в самом конце 2023 года. Жилой модуль продуман очень тщательно: ни одного сантиметра пространства не пропадает!
Кемпер на базе ГАЗели NN будет собираться на линии конвейера сборки спецтранспорта. Будем надеяться, что он не повторит судьбу Мотохаты 1996 года, и автодом найдет своего покупателя.

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Это далеко не весь список любопытных ГАЗелей. Были и снегоболотоходы, и электрические версии, и различные модификации карет скорой помощи. А в будущем непременно появятся другие версии – ведь ГАЗель молода, и мы увидим еще не одно поколение горьковской полуторки.

  • А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе.

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Виноградов Александр
Фото:Компании-производители
Количество просмотров 5
28.09.2024
Фото:Компании-производители
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