Дальнобойные, поезда, кемперы, 6-осники – подборка самых необычных УАЗов

«За рулем» рассказал о самых странных «буханках» и «головастиках» УАЗа

Знаменитой ульяновской «буханке» уже 66 лет! Отметим эту дату, вспомнив самые необычные и малоизвестные версии за всю историю ее долгой и, в общем, счастливой жизни.

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По продолжительности жизни это семейство – в мировых лидерах. Общее производство фургонов, микроавтобусов, «санитарок» и бортовых грузовичков (их некогда называли «головастиками») давно перевалило за миллион. Их знают на всей территории бывшего СССР и, кстати, — не только.

Конечно, автомобили с годами все-таки менялись, совершенствовали моторы и коробки передач, иные узлы и агрегаты. Но автомобили по сей день узнаваемы, их по-прежнему ценят за проходимость (хотя в былые годы выпускали и моноприводные версии – УАЗ-451), возможность обслуживать двигатель не выходя из теплого салона, что на большой территории нашей страны немаловажно, и, конечно, за низкую цену.

10 заграничных клонов Лад, ГАЗов и УАЗов — их дизайн воровали даже англичане!