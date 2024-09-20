10 заграничных клонов Лад, ГАЗов и УАЗов — дизайн воровали даже англичане!

«За рулем» рассказал про случаи копирования решений наших автопроизводителей

Некоторые автопроизводители до сих пор не стесняются незаконно копировать у других и стилистические, и технические решения моделей.

Некоторые любят говорить о вторичности отечественного автопрома. Однако полно историй, когда и у наших автостроителей что-то брали без их разрешения, что идет вразрез с теорией вторичности. И вот тому доказательства:

«За рулем» представил фотогалерею с лучшими версиями машин ГАЗ для бездорожья.