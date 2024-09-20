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10 заграничных клонов Лад, ГАЗов и УАЗов — дизайн воровали даже англичане!

«За рулем» рассказал про случаи копирования решений наших автопроизводителей

Некоторые автопроизводители до сих пор не стесняются незаконно копировать у других и стилистические, и технические решения моделей.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Некоторые любят говорить о вторичности отечественного автопрома. Однако полно историй, когда и у наших автостроителей что-то брали без их разрешения, что идет вразрез с теорией вторичности. И вот тому доказательства:

Сходство китайской Landwind X2 c Lada XRAY поразительно. Вспоминается даже скандал с Landwind X7, клоном Range Rover Evoque, из-за которого англичанам пришлось даже подавать в суд. Безуспешно: китайцы скопировали Evoque раньше, чем его запатентовали в КНP.
Changan выпустил в 2014 году седан Alsvin V7, подозрительно похожий на Ладу Весту. Сходство заметили два года спустя на автосалоне в Москве. Тогда же вышел скандал с новым стилем Mitsubishi, аналогичным ладовскому «икс-фейсу». Копируют? Значит, у нас классный дизайн.
Победа — один из первых в мире крупносерийных автомобилей с несущим понтонным кузовом. Выпускать такую прогрессивную модель хотели многие страны. Польша получила от СССР все необходимое, и появился FSO Warshawa. Поляки, стремясь сделать автомобиль практичнее, увеличили багажник.
Англичане посмотрели на нашу Победу и выпустили Standard Vanguard. Британское издание The Motor на голубом глазу писало, что советская машина – копия английской! Но Победа появилась на 2 года раньше – в 1945-м. Наглость, иначе не назовешь.
ГАЗ-21 получил Гран-при на всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. И Волгу начали копировать в других странах… Dongfanghong BJ760 сперва называли «Искрой», а потом «Красным Востоком». Стилистические черты ГАЗ-21 до сих пор сохраняются в китайских правительственных лимузинах.
Получив практически бесплатно документацию на ГАЗ-69, румыны выпустили IMS-57 с двигателем Ford. Они попытались выйти на международный рынок, отняв покупателей у ГАЗ-69. Не получилось: советский внедорожник не уступал по качеству и проходимости, но был дешевле.
Китайцы скопировали и ГАЗ-69 – BeiJing BJ212. Двигатель клона – точная копия УМЗ-451. Трансмиссия – тоже. Зависимая подвеска аналогична подвеске УАЗ-452. BJ212 поставили на конвейер на шесть лет раньше УАЗ-469! Похоже, имел место технический шпионаж.
В «буханке» японцам нравится сочетание ретро, мультяшной внешности и внедорожных возможностей. В Японии даже стали выпускать тюнинг-комплекты, превращающие местные микроавтобусы в «буханки».
В сербском городе Крагуевац выпускали Zastava 750. Эта машина, как и наш «горбатый», стала любимой героиней анекдотов под прозвищем Фича (происходящем от «Фиата»). Югославы могли бы получить лицензию на ЗАЗ почти даром, если бы не поспешили купить документацию на FIAT.
В 2008 году китайская компания Beijing Yanjing Motor Co приобрела у «Группы ГАЗ» документацию на ГАЗ 2330-36 Тигр. Китайский клон называется Yanjing («Страж», «Защитник») YJ2080C. Сегодня на его базе создано множество «местных» модификаций, не имеющих аналогов у нас.
  • «За рулем» представил фотогалерею с лучшими версиями машин ГАЗ для бездорожья.

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Пименов Илья
Фото:компании-производители
Количество просмотров 4
20.09.2024
Фото:компании-производители
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