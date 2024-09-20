10 заграничных клонов Лад, ГАЗов и УАЗов — дизайн воровали даже англичане!
«За рулем» рассказал про случаи копирования решений наших автопроизводителей
Некоторые автопроизводители до сих пор не стесняются незаконно копировать у других и стилистические, и технические решения моделей.
Некоторые любят говорить о вторичности отечественного автопрома. Однако полно историй, когда и у наших автостроителей что-то брали без их разрешения, что идет вразрез с теорией вторичности. И вот тому доказательства:
- «За рулем» представил фотогалерею с лучшими версиями машин ГАЗ для бездорожья.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Фото:компании-производители
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20.09.2024
Фото:компании-производители
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