15 крутых вездеходов на базе автомобилей ГАЗ
«За рулем» представил фотогалерею с лучшими версиями машин ГАЗ для бездорожья
На базе продукции Горьковского автозавода выпускают множество вездеходов: гусеничные машины, автомобили на шинах низкого давления, а также множество самоделок, в основе которых лежит знаменитый ГАЗ-66 – наиболее массовый полноприводный двухосный грузовик Советской Армии.
Самые интересные автомобили, созданные на основе моделей ГАЗа, — в галерее ниже.
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Фото:компании-производители
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17.09.2024
Фото:компании-производители
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