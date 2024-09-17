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15 крутых вездеходов на базе автомобилей ГАЗ

«За рулем» представил фотогалерею с лучшими версиями машин ГАЗ для бездорожья

На базе продукции Горьковского автозавода выпускают множество вездеходов: гусеничные машины, автомобили на шинах низкого давления, а также множество самоделок, в основе которых лежит знаменитый ГАЗ-66 – наиболее массовый полноприводный двухосный грузовик Советской Армии.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Самые интересные автомобили, созданные на основе моделей ГАЗа, — в галерее ниже.

Гусеничный ГАЗ-3409 Бобр, с кузовом от Соболя, создавали для гражданского применения. Машины работают у нефтяников, газовиков, связистов. Диапазон применения Бобров широк: от Арктики до пустынь Средней Азии.
ГАЗ-34039 Ирбис внешне похож на Бобра, но длиннее, шире и тяжелее. Вездеход массой пять тонн может перевозить до 12 человек или две тонны груза. Кузов тут от ГАЗели. В качестве дополнительного оборудования можно установить кондиционер, автономный обогреватель, холодильник.
Двухзвенный ГАЗ-3344 представлен с двумя вариантами кабины. В первом модуле могут разместиться 5 человек. Второй модуль имеет модификации: буровая установка; грузовая платформа; медицинский модуль; пожарный модуль. В пассажирской версии во второе звено могут сесть 15 человек.
Двухзвенный снегоболотоход ГАЗ-3351 подходит для эксплуатации при температурах от -50°C до +40°C, а также в горной местности с высотой над уровнем моря до 4650 метров. Машина может плавать, причем даже будучи полностью загруженной.
Концепт снегоболотохода на базе Соболя может перевозить до десяти человек. Под капотом – дизель Cummins ISF 2.8. Вездеход «обут» в шины низкого давления Арктиктранс размерностью 1300х530-533, давление в которых можно регулировать, не выходя из салона.
Вездеход Партизан, напоминающий Hummer, сделан на базе ГАЗ-66. Двигатель и трансмиссию переместили немного назад и вниз для лучшей развесовки. Кузов получился довольно легким – всего 320 кг. При постройке машины сохранили большинство оригинальных узлов и агрегатов от «шишиги».
Заволжский завод вездеходных машин выпускает ЗВМ-39081 на базе ГАЗ-33081 Садко. У всех вездеходов мосты с колесными редукторами собственной разработки завода ЗВМ. Также усилены рессоры, установлена система централизованной подкачки шин. Двигатель дизельный, мощностью 119 л.с.
Снегоболотоход MYL от компании «Авторос» оснащен дизельным двигателем Cummins ISF 2.8 и 5-ступенчатой механикой. Раздаточная коробка итальянская, с блокируемым межосевым дифференциалом. Мосты от ГАЗ-66 — доработанные, с дифференциалом повышенного трения. Грузоподъемность — 1 тонна.
«Трансмаш» превратил ГАЗель в вездеход Кержак. Есть две версии – шести- и четырехколесная. Конструкция обеих модификаций рамная. Кержак снабжен радиатором с увеличенной на 30% теплоотдачей, мосты — от трактора МТЗ-82. Двигатель дизельный ЗМЗ (2,4 л и 98 л.с.).
В основе внедорожника Mega Cruiser Russia, построенного Вячеславом Золотухиным, также лежит ГАЗ-66. Родина автомобиля – город Краснокаменск Забайкальского края. Он оснащен 7,5-литровым шестицилиндровым дизелем от японского пятитонного грузовика компании Hino Motors.
ГАЗ-66 Бархан появился в 2002 году. Размеры вездехода поражают: 5,5 метра в длину, 2,2 – в ширину и 2,3 – в высоту. Дорожный просвет – 315 миллиметров. Было 2 модификации – пикап и универсал. Пикап мог взять на борт до 700 кг груза и 7 пассажиров, универсал (на фото) вмещал 12 человек.
Эту Матрену сделали в Красноярской дирекции аварийно-восстановительных средств РЖД. В основе конструкции три списанных грузовика ГАЗ-66. Вездеход построили специально для езды по труднодоступным местам железной дороги Красноярского края, куда на обычном внедорожнике не проехать.
Этот вездеход на базе ГАЗ-66 сделали в Каменске-Уральском. Владелец утверждает, что это уже четвертая генерация вездехода, созданная с учетом всех предыдущих ошибок. Все переделки зарегистрированы в Гостехнадзоре, так что автомобиль может передвигаться по обычным дорогам.
Булат, как и Бархан, сделала компания Retro-Style в 2007 году. От Бархана он отличался иным кузовом и более комфортным салоном с кондиционером. Под капот установили 115-сильный дизель от Mercedes-Benz. Раздаточную коробку и мосты оставили газовские. Тормоза на всех колесах – дисковые.
ГАЗ-66 Бизон построил Александр Чувпилин. Двери, фары и ряд других элементов взяли у VW Passat и Audi A6. Двигатель поменяли на китайский от DongFeng (137 л.с.). Коробка – 5-ступенчатая механика. Внедорожник укомплектован камерой заднего вида и системой автоматической подкачки колес.

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Фото:компании-производители
Количество просмотров 2
17.09.2024
Фото:компании-производители
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