Как переделывали УАЗы для других стран во времена СССР

«За рулем» рассказал про экспортные варианты УАЗов – «козликов» и «буханок»

В советские времена автомобили Ульяновского автозавода широко экспортировали. Причем, и в западноевропейские страны. Но там УАЗы заметно переделывали. Советские люди о таких возможностях и не догадывались.

Запретный плод

УАЗ итальянской фирмы Martorelli в Риме.

Гражданам Союза ульяновские внедорожники практически не продавали. Редкие частные машины, встречающиеся в те времена на дорогах, были приобретены по особым разрешениям. Даже сильно поезженные, списанные из государственных предприятий или колхозов УАЗ-469 купить можно было лишь по разрешениям. А уж «буханок» в частном пользовании не могло быть «по определению», как и прочих грузовиков и автобусов любых классов.

Многие советские граждане мечтали об ульяновских автомобилях повышенной проходимости и завидовали иностранцам, которые могли их купить совершенно свободно. При том, что мало кто знал в те годы, что за границей наши «козлы» и «буханки» еще и переделывали. А если бы узнали как, завидовали бы еще больше!

Люкс с видом на Европу

Итальянский УАЗ с дизельным двигателем Peugeot.

Чего не хватало ульяновским машинам для устойчивых продаж за границей? Проще сказать, чего им хватало. В активе были прочная рама и подвески, полный привод с понижающей передачей и простая, в целом, ремонтопригодная конструкция.

Но все это сочеталось с аскетичным кузовом с брезентовой крышей, единственным далеко не самым мощным и современным 72-сильным (позднее 75 л.с.) двигателем, мягко говоря, посредственной окраской и аниткоррозийной обработкой, а также интерьером, отделанным в спартанском стиле.

Такие машины в базовой комплектации тоже продавали, но фирмы, всерьез взявшиеся за продвижение УАЗ на западных рынках, старались их облагородить, насколько это было возможно.

УАЗ в версии Racing с двигателем FIAT мощностью 112 л.с.

Особенно в этом преуспела итальянская фирма Martorelli. Владеющие этой компанией братья Марторелли стали торговать советскими автомобилями и мотоциклами Днепр еще в 1969 году. Первым ульяновским автомобилем, продаваемым в Италии, был еще ГАЗ-69, но наибольших успехов итальянцы достигли уже с моделью 469.

В Италии машины, как правило, перекрашивали, причем часть автомобилей красками-металликами. Ставили приличные колесные диски и импортные шины. В салоне особо разгуляться не удавалось. Но рули, а часто и сиденья, все-таки меняли.

Часть машин продавали в стандартном варианте – с тентом, но не с советским брезентом, а с более симпатичным и практичным. Многие автомобили оснащали симпатичными пластиковыми крышами с боковыми окнами.

Под заказ фирма Martorelli предлагала клиентам «кенгурятники», дополнительные фары, лебедки. Дилер советских машин специально подчеркивал, что готов работать с каждым клиентом и учесть любые индивидуальные требования.

Даже в социалистических странах УАЗ-469 старались облагородить. В частности, этим занимались в Югославии, в Польше, в Чехии. Принципы были такие же, как в Италии. Машины перекрашивали, устанавливали нормальные крыши, немного облагораживали интерьер.

Польский вариант УАЗ-3151.

Силы воли

Конечно, советский бензиновый 72-сильный двигатель устраивал далеко не всех зарубежных покупателей. Под капот УАЗ просто просился дизель – более тяговитый и экономичный. Установкой таких моторов и занимались европейские дилеры.

В польские УАЗ, например, устанавливали дизель Andoria местного производства. Атмосферный двигатель рабочим объемом 2,4 л развивал 75 л.с. Позднее в советские машины ставили и более мощный 115-сильный вариант Andoria с турбонаддувом.

Дизель Andoria под капотом польского УАЗ.

Но популярнее прочих в Европе были дизели Peugeot. Такие моторы устанавливали в УАЗ-3151 – в частности, в Чехословакии, а также в Италии. Французский дизель в базовой версии при рабочем объеме 2,5 л имел те же 72 л.с.

По количеству предлагаемых моторов лидировала итальянская фирма Martorelli. Помимо мотора Peugeot, ставили итальянский дизель Venturi Motori (VM) с турбонаддувом рабочим объемом 2,4 л и мощностью 100 л.с. Кстати, такой вариант под индексом УАЗ-31517 завод заявлял в 1990-1991 гг. и для советского рынка. Но спрос на версию с дорогим агрегатом оказался слишком низким.

В Италии существовала даже модификация под названием Racing с 2-литровым 112-сильным мотором FIAT. Подобные машины с усиленными полуосями братья Марторелли выставляли на местные внедорожные гонки, где добивались важных для рекламы успехов.

UAZ made in USA

Удивительный проект доработки УАЗ (правда, уже во второй половине 1990-х годов) затеяла некая фирма UAZ of America из штата Вирджиния. УАЗ-31512 перекрасили, крышу оставили мягкой, но использовали более современную ткань. Автомобиль оснастили модными колесами с хорошими шинами.

Но главное, американский УАЗ получил мотор V6 рабочим объемом 4,3 л мощностью 184 л.с. В России этот двигатель узнали благодаря Chevrolet Blazer, который собирали на заводе в Елабуге.

Американский УАЗ с двигателем Chevrolet.

В США вместе с мощным мотором планировали устанавливать пятиступенчатую коробку передач Borg Warner и дисковые тормоза. В рекламных проспектах анонсировалось и множество внедорожных аксессуаров. Романтический проект по продвижению «козлика» на американский рынок, разумеется, быстро закрылся.

«Буханка» с новым «вкусом»

Как ни странно, но фургоны по прозвищу «буханка» и даже бортовые грузовики, которые в Союзе в быту именовали «головастиками», тоже продавали в Западной Европе. В том числе, даже в Великобритании. «Буханки», например, продавали под именем Trekmaster. На некоторых экземплярах стояла даже марка Belaz!

Belaz, он же УАЗ из Великобритании.

На остров завезли совсем немного машин, но на Туманном Альбионе они встречаются и сегодня. Правда, уже в плачевном состоянии.

Сначала в Британии предлагали версии с обычным левым рулем, ведь сам завод в Ульяновске серийно праворульных автомобилей не делал. Позднее продавали праворульные машины – вероятно, переделанные местным дилером.

Помимо бортовых грузовиков предлагали и самосвалы. Ульяновский завод таких, опять же, не делал. Производство аналогичных автомобилей в России позднее пытался наладить Саранский завод самосвалов.

В Великобритании пробовали использовать УАЗы и в качестве карет скорой помощи.

Санитарный вариант «буханки» из Британии.

А самый значительный вклад в доработку «буханок» сделали, опять же, итальянцы. На часть машин ставили дизели Peugeot объемом 2,3 л и мощностью 70 л.с. Но главное: итальянцы делали на базе УАЗов кэмперы.

Одни из итальянских кэмперов на базе УАЗ-452.

Были варианты на основе стандартных фургонов, но с увеличенной крышей. Второй вариант: на стандартное ульяновское шасси ставили отдельные жилые модули. Итальянские кэмперы оснащали всеми положенными передвижным домам удобствами, включая плиту, санузел, запас воды.

По имени Taigah

Немецкий пикап Baijah Taigah на базе УАЗа.

Уже в 2000 годы продажей и тюнингом автомобилей УАЗ занималась немецкая компания Baijah, предлагавшая покупателям автомобили семейств Patriot и Hunter. Но Хантеры достаточно серьезно дорабатывали.

Родные 2,7-литровые двигатели ЗМЗ мощностью 127 л.с. не меняли, но ставили иные амортизаторы и усилитель руля, занимались дизайном и аксессуарами.

Пока существует УАЗ, будут находиться люди, подстраивающие его автомобили под самые разные нужды.

«За рулем объяснил, почему в СССР многие мечтали о машинах со слабыми моторами.