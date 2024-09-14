Как переделывали УАЗы для других стран во времена СССР
В советские времена автомобили Ульяновского автозавода широко экспортировали. Причем, и в западноевропейские страны. Но там УАЗы заметно переделывали. Советские люди о таких возможностях и не догадывались.
Запретный плод
Гражданам Союза ульяновские внедорожники практически не продавали. Редкие частные машины, встречающиеся в те времена на дорогах, были приобретены по особым разрешениям. Даже сильно поезженные, списанные из государственных предприятий или колхозов УАЗ-469 купить можно было лишь по разрешениям. А уж «буханок» в частном пользовании не могло быть «по определению», как и прочих грузовиков и автобусов любых классов.
Многие советские граждане мечтали об ульяновских автомобилях повышенной проходимости и завидовали иностранцам, которые могли их купить совершенно свободно. При том, что мало кто знал в те годы, что за границей наши «козлы» и «буханки» еще и переделывали. А если бы узнали как, завидовали бы еще больше!
Люкс с видом на Европу
Чего не хватало ульяновским машинам для устойчивых продаж за границей? Проще сказать, чего им хватало. В активе были прочная рама и подвески, полный привод с понижающей передачей и простая, в целом, ремонтопригодная конструкция.
Но все это сочеталось с аскетичным кузовом с брезентовой крышей, единственным далеко не самым мощным и современным 72-сильным (позднее 75 л.с.) двигателем, мягко говоря, посредственной окраской и аниткоррозийной обработкой, а также интерьером, отделанным в спартанском стиле.
Такие машины в базовой комплектации тоже продавали, но фирмы, всерьез взявшиеся за продвижение УАЗ на западных рынках, старались их облагородить, насколько это было возможно.
Особенно в этом преуспела итальянская фирма Martorelli. Владеющие этой компанией братья Марторелли стали торговать советскими автомобилями и мотоциклами Днепр еще в 1969 году. Первым ульяновским автомобилем, продаваемым в Италии, был еще ГАЗ-69, но наибольших успехов итальянцы достигли уже с моделью 469.
В Италии машины, как правило, перекрашивали, причем часть автомобилей красками-металликами. Ставили приличные колесные диски и импортные шины. В салоне особо разгуляться не удавалось. Но рули, а часто и сиденья, все-таки меняли.
Часть машин продавали в стандартном варианте – с тентом, но не с советским брезентом, а с более симпатичным и практичным. Многие автомобили оснащали симпатичными пластиковыми крышами с боковыми окнами.
Под заказ фирма Martorelli предлагала клиентам «кенгурятники», дополнительные фары, лебедки. Дилер советских машин специально подчеркивал, что готов работать с каждым клиентом и учесть любые индивидуальные требования.
Даже в социалистических странах УАЗ-469 старались облагородить. В частности, этим занимались в Югославии, в Польше, в Чехии. Принципы были такие же, как в Италии. Машины перекрашивали, устанавливали нормальные крыши, немного облагораживали интерьер.
Силы воли
Конечно, советский бензиновый 72-сильный двигатель устраивал далеко не всех зарубежных покупателей. Под капот УАЗ просто просился дизель – более тяговитый и экономичный. Установкой таких моторов и занимались европейские дилеры.
В польские УАЗ, например, устанавливали дизель Andoria местного производства. Атмосферный двигатель рабочим объемом 2,4 л развивал 75 л.с. Позднее в советские машины ставили и более мощный 115-сильный вариант Andoria с турбонаддувом.
Но популярнее прочих в Европе были дизели Peugeot. Такие моторы устанавливали в УАЗ-3151 – в частности, в Чехословакии, а также в Италии. Французский дизель в базовой версии при рабочем объеме 2,5 л имел те же 72 л.с.
По количеству предлагаемых моторов лидировала итальянская фирма Martorelli. Помимо мотора Peugeot, ставили итальянский дизель Venturi Motori (VM) с турбонаддувом рабочим объемом 2,4 л и мощностью 100 л.с. Кстати, такой вариант под индексом УАЗ-31517 завод заявлял в 1990-1991 гг. и для советского рынка. Но спрос на версию с дорогим агрегатом оказался слишком низким.
В Италии существовала даже модификация под названием Racing с 2-литровым 112-сильным мотором FIAT. Подобные машины с усиленными полуосями братья Марторелли выставляли на местные внедорожные гонки, где добивались важных для рекламы успехов.
UAZ made in USA
Удивительный проект доработки УАЗ (правда, уже во второй половине 1990-х годов) затеяла некая фирма UAZ of America из штата Вирджиния. УАЗ-31512 перекрасили, крышу оставили мягкой, но использовали более современную ткань. Автомобиль оснастили модными колесами с хорошими шинами.
Но главное, американский УАЗ получил мотор V6 рабочим объемом 4,3 л мощностью 184 л.с. В России этот двигатель узнали благодаря Chevrolet Blazer, который собирали на заводе в Елабуге.
В США вместе с мощным мотором планировали устанавливать пятиступенчатую коробку передач Borg Warner и дисковые тормоза. В рекламных проспектах анонсировалось и множество внедорожных аксессуаров. Романтический проект по продвижению «козлика» на американский рынок, разумеется, быстро закрылся.
«Буханка» с новым «вкусом»
Как ни странно, но фургоны по прозвищу «буханка» и даже бортовые грузовики, которые в Союзе в быту именовали «головастиками», тоже продавали в Западной Европе. В том числе, даже в Великобритании. «Буханки», например, продавали под именем Trekmaster. На некоторых экземплярах стояла даже марка Belaz!
На остров завезли совсем немного машин, но на Туманном Альбионе они встречаются и сегодня. Правда, уже в плачевном состоянии.
Сначала в Британии предлагали версии с обычным левым рулем, ведь сам завод в Ульяновске серийно праворульных автомобилей не делал. Позднее продавали праворульные машины – вероятно, переделанные местным дилером.
Помимо бортовых грузовиков предлагали и самосвалы. Ульяновский завод таких, опять же, не делал. Производство аналогичных автомобилей в России позднее пытался наладить Саранский завод самосвалов.
В Великобритании пробовали использовать УАЗы и в качестве карет скорой помощи.
А самый значительный вклад в доработку «буханок» сделали, опять же, итальянцы. На часть машин ставили дизели Peugeot объемом 2,3 л и мощностью 70 л.с. Но главное: итальянцы делали на базе УАЗов кэмперы.
Были варианты на основе стандартных фургонов, но с увеличенной крышей. Второй вариант: на стандартное ульяновское шасси ставили отдельные жилые модули. Итальянские кэмперы оснащали всеми положенными передвижным домам удобствами, включая плиту, санузел, запас воды.
По имени Taigah
Уже в 2000 годы продажей и тюнингом автомобилей УАЗ занималась немецкая компания Baijah, предлагавшая покупателям автомобили семейств Patriot и Hunter. Но Хантеры достаточно серьезно дорабатывали.
Родные 2,7-литровые двигатели ЗМЗ мощностью 127 л.с. не меняли, но ставили иные амортизаторы и усилитель руля, занимались дизайном и аксессуарами.
Пока существует УАЗ, будут находиться люди, подстраивающие его автомобили под самые разные нужды.
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