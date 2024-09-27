А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе
В прошлом столетии на подобные темы никто не рассуждал. Если человеку надо было ехать, то он любой ценой оживлял хоть Москвича, хоть Волгу – и ехал. Надо было подогреть здесь, подлить там, подзарядить батарею – все очевидно.
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Современный автомобиль с его программами, датчиками и микропроцессорами может заблокироваться: если электроника не разрешает запускаться мотору из-за температуры за бортом, то пуск не произойдет, пока не нагреется датчик. Вы возмутились? А зря! Всё по закону.
Читаем закон
Согласно ГОСТ Р 54120-2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества. Технические требования» бензиновый мотор в базовом оснащении формально обязан пускаться только при температурах до 20 градусов мороза, а дизельный – до минус 10 градусов. А все температуры ниже этого – ненормальные условия эксплуатации. Поэтому пуск мотора при 40-градусном морозе никакими стандартами не гарантируется.
А если запуск двигателя – вопрос жизни и смерти, то подсовывайте под моторный отсек электронагреватель, подключайте пускозарядное устройство или обзаводитесь теплым гаражом… А вот хитрость из Якутии и соседних с ней регионов: не глушите моторы зимой.
Что говорят в НАМИ
В НАМИ напоминают про требования Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно этому документу, обязательные требования в отношении предельных температур, при которых должна сохраняться работоспособность автомобиля, регламентированы только для автомобилей скорой медицинской помощи. Они находятся в диапазоне от -40°С до +40 °С.
Кстати, есть и другие стандарты. В частности, в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 50992-2019, разработанным в развитие ГОСТ 15150-69, для транспортных средств, находящихся в индивидуальной собственности и предназначенных только для эксклюзивного сезонного использования в определенных условиях, изготовителем может быть установлен более узкий диапазон рабочих и предельных рабочих температур. А вышеупомянутый ГОСТ Р54120-2010 дает следующие уточнения касательно предельных температур пуска:
- для бензиновых двигателей с применением устройств облегчения пуска – минус 30°С;
- для дизельных двигателей с камерой в поршне и турбонаддувом, при степени сжатия не ниже 15, температура холодного пуска – минус 10°С, а с применением устройств облегчения пуска – минус 20-25 °С, в зависимости от конструкции камеры сгорания.
- с применением систем тепловой подготовки двигателя, для АТС народно-хозяйственного назначения, температура холодного пуска составляет -45°С.