Как припарковаться впритирку без камер и парктроников

«За рулем» рассказал, как «видеть» передний бампер по боковому зеркалу

Бордюры на современных дорогах часто оказываются выше, чем нижняя кромка переднего бампера некоторых кроссоверов. Мало кого обрадует перспектива повредить бампер и попасть на дорогостоящий ремонт. Но и оставлять машину выступающей из общего ряда на полметра – тоже не самый лучший вариант. Под гипотетическим ударом оказывается задний бампер.

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Выход есть. Припарковаться «впритык» поможет один способ, который гораздо эффективнее камер и парктроников.

К примеру, парктроники могут не видеть бордюр, и спереди их может не быть. А камера, которой тоже может не быть спереди, из-за погодных условий часто оказывается заляпанной грязью или снегом.

На выручку придет левое зеркало заднего вида. Однако использовать его придется непривычным образом. Мы будем применять его для ориентирования при движении вперед.

Плавно подъезжаем к месту парковки, и как только нижняя кромка корпуса зеркала совместится с нижним краем бордюра ― останавливаемся.

Этим методом можно воспользоваться при парковке в гараже или к стене дома. Тогда вместо стыка бордюра с асфальтом ориентиром будет служить угол стыка асфальта и стены.

Нижняя кромка корпуса зеркала совместилась с нижним краем препятствия

В результате расстояние между началом тротуара и передним бампером будет составлять примерно 20 см. Этого вполне достаточно, чтобы считать парковку удачной.

До стены осталось примерно 20 см

Прежде чем применять на практике такой метод парковки, желательно потренироваться на безопасном участке. Если вам приходится ездить на разных машинах, то надо учитывать, что все они имеют разный вылет бампера и длину капота, а также отличаются местом крепления бокового зеркала.

Также следует учитывать положение вашего тела в водительском кресле: каждый раз можно сидеть по-разному. Поэтому во время использования предлагаемого метода лучше запомнить положение тела и в момент парковки усаживаться именно так.

Если же в процессе тестирования нашего метода парковки вы заметите разницу в предлагаемых точках ориентира, то лучше выверить собственные точки: возможно, линия бордюра не будет достигать корпуса зеркала или же заходить на него.

Но при этом основным ориентиром все равно должна быть кромка бокового зеркала.

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