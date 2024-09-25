Автопроизводители не дают нам менять фильтры в АКП — вот что надо делать

«За рулем» объяснил, почему «жидкость в автомате рассчитана на весь срок службы»

В инструкциях по эксплуатации некоторых современных автомобилей зачастую содержится информация, что жидкость (или, как пишут в англоязычной литературе, ATF – Automatic Transition Fluid) в автоматическую коробку залита на весь срок службы агрегата и замене не подлежит.

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Но надо понимать, что срок эксплуатации при этом считается не более 5 лет и не более 100-150 тысяч км пробега. А затем АКП нужно просто заменить. Желательно, вместе с автомобилем.

В большинстве случаев, при очень бережной и спокойной эксплуатации, агрегат может выдержать такой пробег без замены жидкости. Но если эксплуатация более жесткая, с большими нагрузками, при постоянных дорожных пробках и так далее, то и на такой безаварийный пробег автоматической коробки без замены жидкости не рассчитывайте.

В результате длительной работы при высоких температурах жидкость в АКП теряет свойства, загрязняется продуктами износа металлических и неметаллических элементов, а потому не может иметь бесконечный ресурс.

При высокой температуре рабочей жидкости она сама быстро деградирует и элементы АКП служат меньше. Нужно следить за температурой агрегата, чаще менять жидкость и задуматься об установке дополнительного радиатора.

В последние 10-15 лет появилось множество конструкций АКП, у которых нет легкосъемного поддона снизу. Поэтому у них невозможно поменять фильтр без полной разборки агрегата.

У таких коробок нужно менять ATF обязательно и как можно чаще. При легких условиях эксплуатации нужно менять жидкость каждые 60 тысяч км пробега, а при тяжелых – не реже чем раз в 30-40 тысяч км.

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