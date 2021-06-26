Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически.

— Почему масло для автомата вы называете жидкостью?

— ATF (Automatic Transmission Fluid) — это общепринятая терминология применительно к жидкостям для автоматических трансмиссий.

Дело в том, что при работе в автоматических коробках таким жидкостям приходится не только смазывать контактные поверхности, но и выполнять иные функции, нехарактерные для масел. Тут и передача крутящего момента от двигателя к коробке, и создание давления на фрикционы многодисковых сцеплений или ленточных тормозов, включающих нужную передачу.





Механическая коробка легко выдержит непродолжительное движение с низким уровнем масла. Известны случаи, когда трехвальные коробки передач доезжали вообще без масла, правда, двигаться приходилось на прямой передаче. А вот автомат сухой езды не потерпит. Если имеется щуп, проверьте уровень. До нижней метки далеко — можно ехать. Задний мост или гипоидная передача, оставшись без масла, какое-то время «повоют», а потом мгновенно поймают клин. Поверьте — очень неприятный эффект. Никаких «может быть, доедем» допускать нельзя — только на сервис.

А в вариаторах жидкость должна обеспечивать определенную силу трения, как бы скрепляя между собой рабочие поверхности конусов и ремня. Ни одно масло на это не рассчитано.









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