Почему в коробке жидкость, а не масло?

А что трансформирует гидротрансформатор? Какая разница между «сухим» и «мокрым» сцеплением? Что такое триподы?... — рассказываем простыми словами.

Надо ли прогревать вариатор, зачем нужны виртуальные передачи, чем ШРУС лучше кардана, для чего применяют дорогой двухмассовый маховик, почему роботы с двумя сцеплениями быстро переключаются... — на эти и другие вопросы про узлы и агрегаты, передающие крутящий момент от двигателя на ведущие колеса и позволяющие изменять величину момента и направление вращения, мы ответили тут.

Ну что, продолжим?

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Какая разница между «сухим» и «мокрым» сцеплением?

Раньше все автомобильные сцепления стремились содержать в сухости. Попадание масла или антифриза часто приводило к выходу накладок ведомого диска из строя. Вместе с тем на мотоциклах издавна используется многодисковое сцепление, работающее в масляной ванне. «Мокрые» сцепления в автомобилях стали применять в преселективных коробках передач. Конечно, такие коробки производят и с двумя сухими сцеплениями, но мокрые рассчитаны на более высокие нагрузки, и их автолюбители уважают больше.

В гидромеханическом автомате и вариаторе мокрые многодисковые ­сцепления используют повсеместно.

Что трансформирует гидротрансформатор?

А почти всё трансформирует! Так же, как электротехнический трансформатор изменяет и напряжение, и ток, гидротрансформатор меняет и частоту вращения выходного вала, и крутящий момент на нем. Частота вращения на выходе может изменяться от нулевой (например, когда машина стоит на светофоре) до совпадающей с частотой вращения коленчатого вала при блокировке гидротрансформатора. А крутящий момент может увеличиваться в 2,0–3,5 раза благодаря действию реакторного колеса. Однако обороты на выходе при повышении момента снижаются, ведь закон сохранения энергии никто не отменял.

Почему жидкости в трансмиссии загрязняются?

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В отличие от двигателя, имеющего систему фильтрации воздуха, агрегаты трансмиссии, как правило, снабжены обычными сапунами, т. е. устройствами, соединенными с атмосферой для выравнивания давлений внутри и снаружи. При бесконечных нагревах и охлаждениях сапуны засасывают внутрь грязь и пыль, а также воду. Само собой, что масла и жидкости при этом повреждаются. А еще их загрязняют продукты износа шестерен, муфт, подшипников, фрикционов, конусов и ремней в вариаторах.

Почему жидкость, а не масло?

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Исторически смазывающую субстанцию для коробок передач и ведущих мостов называли маслами. Но с приходом автоматических коробок передач в англоязычных странах появилось понятие ATF (Automatic Transmission Fluid) — жидкость для автоматических трансмиссий. Смена названия обусловлена тем, что применяемая в автоматах жидкость выполняет множество функций, не свойственных маслам. Фактически именно она передает крутящий момент от двигателя к коробке . Она же создает давление на фрикционы многодисковых сцеплений или ленточных тормозов, включающих нужную передачу. А в вариаторах жидкость должна обеспечивать определенную силу трения, «склеивая» рабочие поверхности конусов и ремня.

Что такое триподы?

Это разновидность ШРУСа. На шлицевом конце вала привода со стороны внутреннего шарнира установлена ступица с тремя шипами — трехшиповик. На каждом из шипов (цапфе) расположен игольчатый подшипник, наружное кольцо которого имеет сферическую поверхность.

Внутренний ШРУС Renault Duster — одна из разновидностей трехшипового шарнира.

В результате работы передней подвески подшипники перемещаются в трех продольных пазах корпуса шарнира. При этом шипы трехшиповика могут занимать различные положения относительно подшипников.

Здесь инструкции верить не надо: 9 пунктов.

Фото на заставке: Depositphotos