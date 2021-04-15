Роботизированные коробки уходят в прошлое: правда или миф?

Правда в том, что автопроизводители избавляются от роботов с одним сцеплением — скоро такие коробки станут редкостью.

Вопрос с форума «За рулем» (мы отвечаем на них периодически):



— В статье «Оксид кобальта» (сравнительный тест седанов Chevrolet Cobalt и Лада Веста) упоминается, что на АВТОВАЗе осознали бесперспективность роботизированной коробки. Имеется в виду робот как класс или конкретное ­решение, примененное на Весте?





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Редакционная Веста — из первой партии 2015 года, пробежала больше 100 тысяч км. Самые большие неприятности доставляет сцепление роботизированной коробки: сейчас установлен уже четвертый комплект! К счастью, на ВАЗе осознали бесперспективность такой трансмиссии и перешли на вариатор, хотя и он — не лучшее решение.

— В статье речь шла конкретно о Весте. Однако это утверждение можно спроецировать и на все роботы с одним сцеплением. От них избавилась Веста и потихоньку избавляется Гранта — модификаций с такой трансмиссией осталось минимум.

Тут АВТВАЗ придерживается мировых трендов: несмотря на невысокую стоимость, роботы уходят со сцены и становятся редкостью. Их заменяют вариаторы и коробки с двумя сцеплениями — они более долговечны и понятнее с точки зрения управления разгонной динамикой.

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