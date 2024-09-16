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7 признаков того, что аккумулятор пора менять

«За рулем» объяснил, как определить неисправности батареей

Опыт показывает, что батарея «сдыхает» как раз тогда, когда она больше всего нужна, а денег на приобретение новой, как назло, нет. Поэтому хорошо бы внести приобретение нового аккумулятора в список плановых покупок.

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И для этого надо уметь определять момент скорой кончины батареи. Особенно важно научиться этому сейчас, когда день сокращается на глазах, а на улице холодает. Поэтому если есть неуверенность в жизнестойкости аккумулятора — не советуем испытывать судьбу. Иначе будет, как всегда: подведет в самый неподходящий момент.

Вот 7 признаков того, что батарею уже не спасти и лучше ее заменить на новую до наступления холодов.

Задуматься о смене АКБ на новую можно уже хотя бы потому, что старую батарею по возрасту давно пора помереть. Многие полагают, что срок службы батареи – примерно четыре года.
При повороте ключа (или при нажатии на кнопку пуска – неважно) вместо привычного звука мотора раздается заунывное «У-у-уууу», а лампы на панели притухают. При этом клеммы почищены и затянуты, батарею буквально вчера заряжали – и вот, опять двадцать пять... Пора за новой АКБ.
Верный признак скорой кончины батареи – вот такое смешное напряжение на клеммах. После глубокого разряда она уже может и не вернуться в строй. Батарея AGM еще может такое отношение простить, а вот обычная – всего несколько раз, да и то не факт.
Если батарею перекосило подобным образом, не тратьте время на реанимацию – отправляйтесь в магазин за новой. Электролит замерз, лед изуродовал пластины. Примите соболезнования.
Если при попытке пустить машину вас все чаще приветствует вот такой значок – ищите причину. Конечно, может быть, что виновата не АКБ, а цепь заряда, но проверять придется всё. С формальной точки зрения это не имеет отношения к состоянию батареи, а просто повод побеспокоиться.
Любое механическое повреждение корпуса – это «направление» в магазин за новым аккумулятором.
Если на машине с режимом «старт-стоп» установлена не батарея AGM, а обычная, то срок ее службы будет мизерным. Ездить так, конечно, можно, но помните, что обычный аккумулятор не рассчитан на глубокие разряды. Но если отключить стартстопную систему, то сойдет и обычная батарея.
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Колодочкин Михаил
Фото:Из архива «За рулем»
Количество просмотров 3
16.09.2024
Фото:Из архива «За рулем»
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