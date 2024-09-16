7 признаков того, что аккумулятор пора менять

«За рулем» объяснил, как определить неисправности батареей

Опыт показывает, что батарея «сдыхает» как раз тогда, когда она больше всего нужна, а денег на приобретение новой, как назло, нет. Поэтому хорошо бы внести приобретение нового аккумулятора в список плановых покупок.

И для этого надо уметь определять момент скорой кончины батареи. Особенно важно научиться этому сейчас, когда день сокращается на глазах, а на улице холодает. Поэтому если есть неуверенность в жизнестойкости аккумулятора — не советуем испытывать судьбу. Иначе будет, как всегда: подведет в самый неподходящий момент.

Вот 7 признаков того, что батарею уже не спасти и лучше ее заменить на новую до наступления холодов.

Эти советы «мастеров» угробят ваш автомобиль — не делайте так.