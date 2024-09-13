Эти советы «мастеров» угробят ваш автомобиль — не делайте так

«За рулем» перечислил опасные мифы о том, как улучшить свой автомобиль

Мы решили собрать воедино самые вредные «антисоветы», которые вы можете найти на форумах или услышать от соседа по гаражу.

На первый взгляд все они кажутся полезными, однако на практике приносят вред.

И вот наш список из 10 вредных советов – не стоит делать так со своей машиной даже из самых лучших побуждений:

«За рулем» рассказал, какая опасная грязь налипает на кузов автомобиля в дождь.