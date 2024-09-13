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Эти советы «мастеров» угробят ваш автомобиль — не делайте так

«За рулем» перечислил опасные мифы о том, как улучшить свой автомобиль

Мы решили собрать воедино самые вредные «антисоветы», которые вы можете найти на форумах или услышать от соседа по гаражу.

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На первый взгляд все они кажутся полезными, однако на практике приносят вред.

И вот наш список из 10 вредных советов – не стоит делать так со своей машиной даже из самых лучших побуждений:

Казалось бы, чем выше вязкость масла, тем толще масляная пленка. Но вместе с вязкостью растет и трение. Теплопроводность же масла очень низкая, и чем толще масляный слой, тем сильнее нагревается поршень. А еще более вязкое масло хуже прокачивается по каналам.
В двигателе много мест, которые боятся попадания воды. Генератор, стартер, датчики системы управления двигателем, блоки системы управления двигателем и автоматической коробкой передач. Загонять лишний раз воду под давлением в зазоры агрегатов опасно.
Вода, попавшая на впуск, способна мгновенно вывести мотор из строя (гидроудар). Кроме того, хорошая лужа способна так закрутить вашу машину, что никакая автоматика не спасет. А еще резкое охлаждение «банки», в которой находится каталитический нейтрализатор, может привести к его повреждению.
Не будете вы экономить! Прикиньте стоимость работы, посчитайте, за какой пробег вы отобьете эти деньги, учтите последние требования по узакониванию подобного «тюнинга», распрощайтесь с изначальным объемом багажника… И только после этого принимайте решение.
В большинстве случаев подобные обещания говорят лишь о незначительном улучшении светового потока в одной-двух точках – и не более того. А вот снижение срока службы вам при этом гарантировано.
Все нужные присадки там уже есть Если хочется «улучшить что-нибудь», нужно десять раз подумать. И правильнее вместо добавки к моторному маслу купить самое дорогое масло – за это машина действительно может сказать спасибо.
Долго молотить поршнями в жилой зоне нельзя: это сказано в ПДД… В случае же какой-либо неисправности двигателя последствия могут быть катастрофичными. Ведь контрольную лампу «Нет давления масла» или вопль кота, угодившего в приводной ремень, никто не воспримет.
Если вы фанат чип-тюнинга, то все равно будете им заниматься… А вот всем остальным наш добрый совет: не лезьте в это дело! Как минимум потому, что любой чип-тюнинг немедленно скажется на ресурсе мотора, причем не в сторону его увеличения. Да и коробка передач тоже спасибо не скажет…
Фильтры нулевого сопротивления – это такая забавная разновидность воздушных фильтров, сопротивление прохождению воздуха через которые несколько меньше. Но отнюдь не нулевое. При этом приходится часто пропитывать их специальными составами, а если нечасто, то это будут фильтры нулевой очистки.
Речь про лобовое стекло и передние боковые окна. Сквозь тонированные стекла даже в сумерки ничего не видно и, тем более, ночью – ни препятствий на дороге, ни отражений в зеркалах заднего вида. И фары тут уже не помогут.
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«За рулем»
Количество просмотров 28482
13.09.2024
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