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Что случится с машиной, если не мыть ее осенью

«За рулем» рассказал, какая опасная грязь налипает на кузов автомобиля в дождь

Пейзаж, где красно-желтая листва соседствует со сверкающими чистотой автомобилями, не может не радовать. Но, увы, осень бывает разной, и автомобили не всегда блещут чистотой. Неудивительно, что многие автомобилисты, которые и летом нечасто мыли свои машины, с приходом осени вовсе перестают посещать мойки. И объяснений этому у них немало.

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Почему люди не моют автомобили

Главный осенний довод – на улицах такая грязь, что уже через минуту после мойки автомобиль пачкается. К сожалению, во многих случаях это справедливо. Но можно выбрать самый простой способ – ополаскивать машину водой. Как правило, грязь в дождливую погоду легко сходит, поэтому можно обойтись без шампуня.

Другой довод – за грязные машины никого не наказывают. Однако это справедливо только отчасти. Нельзя ездить с нечитаемыми номерами и с загрязненной светотехникой.

В КоАП РФ есть статья 12.33 «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Согласно ей одним из нарушений считается загрязнение дорожного покрытия, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Но на практике за такое штрафуют крайне редко.
В КоАП РФ есть статья 12.33 «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Согласно ей одним из нарушений считается загрязнение дорожного покрытия, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Но на практике за такое штрафуют крайне редко.

Третий аргумент: припаркованную чистую машину могут зацепить случайно – сумкой, портфелем, застежкой-молнией, а грязную машину обходят подальше, опасаясь испачкаться. Четвертым доводом порой бывает то, что на их грязных автомобилях не видно царапин и прочих кузовных дефектов.

Камеры и грязные номера

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Некоторых грязь на кузове автомобиля даже радует: номера, по объективным причинам, становятся нечитаемыми! Мы поинтересовались у разработчика комплексов фотовидеофиксации, как распознают современные камеры грязные номера.

Ответ был ожидаемым: почти никак. Точнее, чем грязнее номер, тем хуже его видно. Но последовало и уточнение: сплошная грязь, полностью скрывающая номерной знак, бывает нечасто. Поэтому правильнее говорить о снижении процента распознавания. Ситуация та же, что и с человеческим зрением – даже запачканный номер можно распознать.

Популярный аргумент против мойки: грязные номера не распознает ни одна камера. Это верно, но согласно статье 12.2 КоАП, грязные номерные знаки считаются нарушением закона, а потому инспектор ГАИ имеет право оштрафовать вас на 500 рублей.
Популярный аргумент против мойки: грязные номера не распознает ни одна камера. Это верно, но согласно статье 12.2 КоАП, грязные номерные знаки считаются нарушением закона, а потому инспектор ГАИ имеет право оштрафовать вас на 500 рублей.

Чем вредны и полезны частые мойки

Если опустить финансовую сторону вопроса, а также трату времени, то аргументов против моек практически не останется. Вредны только мойки, в процессе которых лакокрасочное покрытие царапают песчинками и мусором, а излишнее давление водяной струи может повредить пластиковые детали и соты радиатора.

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Грязь постепенно въедается в лакокрасочное покрытие кузова через микротрещины. И не стоит давать ей на это много времени. Техногенная пыль вперемешку с водой особенно опасна. В ее состав входят мельчайшие частицы асфальта и стирающихся о него шин, к которым добавляются продукты сгорания топлива (выхлопы машин), а также въедливая асбестовая и металлическая пыль – продукт истирания тормозных колодок автомобилей.

Также вреден для краски и кузова птичий помет (обратите внимание на это те, кто паркуется под деревьями, облюбованными птицами). В нем содержатся частицы жирных кислот, аммиак, аммоний, сернистые выделения и еще много вредных веществ, способных разъедать даже самое стойкое лакокрасочное покрытие. Такие загрязнения нужно смывать как можно быстрее.

Машину можно мыть реже

Почему «чек энджин» — это не так страшно, как кажется

Для этого достаточно после мойки обрабатывать кузов защитными средствами с гидрофобными свойствами. Это и антидождь, и воски, и нанокерамика. Антидождь создает на стеклах водоотталкивающую пленку, которая, не позволяя воде и грязи задерживаться на поверхности, улучшает обзор. Воски делают ЛКП гладким и закрывают микротрещины, вследствие чего к краске прилипает меньше грязи, и она уже не проникает вглубь.

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Колодочкин Михаил
Фото:Из архива «За рулем»
Количество просмотров 1303
04.09.2024
Фото:Из архива «За рулем»
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