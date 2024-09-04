Что случится с машиной, если не мыть ее осенью

«За рулем» рассказал, какая опасная грязь налипает на кузов автомобиля в дождь

Пейзаж, где красно-желтая листва соседствует со сверкающими чистотой автомобилями, не может не радовать. Но, увы, осень бывает разной, и автомобили не всегда блещут чистотой. Неудивительно, что многие автомобилисты, которые и летом нечасто мыли свои машины, с приходом осени вовсе перестают посещать мойки. И объяснений этому у них немало.

Почему люди не моют автомобили

Главный осенний довод – на улицах такая грязь, что уже через минуту после мойки автомобиль пачкается. К сожалению, во многих случаях это справедливо. Но можно выбрать самый простой способ – ополаскивать машину водой. Как правило, грязь в дождливую погоду легко сходит, поэтому можно обойтись без шампуня.

Другой довод – за грязные машины никого не наказывают. Однако это справедливо только отчасти. Нельзя ездить с нечитаемыми номерами и с загрязненной светотехникой.

В КоАП РФ есть статья 12.33 «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Согласно ей одним из нарушений считается загрязнение дорожного покрытия, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Но на практике за такое штрафуют крайне редко.

Третий аргумент: припаркованную чистую машину могут зацепить случайно – сумкой, портфелем, застежкой-молнией, а грязную машину обходят подальше, опасаясь испачкаться. Четвертым доводом порой бывает то, что на их грязных автомобилях не видно царапин и прочих кузовных дефектов.

Камеры и грязные номера

Некоторых грязь на кузове автомобиля даже радует: номера, по объективным причинам, становятся нечитаемыми! Мы поинтересовались у разработчика комплексов фотовидеофиксации, как распознают современные камеры грязные номера.

Ответ был ожидаемым: почти никак. Точнее, чем грязнее номер, тем хуже его видно. Но последовало и уточнение: сплошная грязь, полностью скрывающая номерной знак, бывает нечасто. Поэтому правильнее говорить о снижении процента распознавания. Ситуация та же, что и с человеческим зрением – даже запачканный номер можно распознать.

Популярный аргумент против мойки: грязные номера не распознает ни одна камера. Это верно, но согласно статье 12.2 КоАП, грязные номерные знаки считаются нарушением закона, а потому инспектор ГАИ имеет право оштрафовать вас на 500 рублей.

Чем вредны и полезны частые мойки

Если опустить финансовую сторону вопроса, а также трату времени, то аргументов против моек практически не останется. Вредны только мойки, в процессе которых лакокрасочное покрытие царапают песчинками и мусором, а излишнее давление водяной струи может повредить пластиковые детали и соты радиатора.

Грязь постепенно въедается в лакокрасочное покрытие кузова через микротрещины. И не стоит давать ей на это много времени. Техногенная пыль вперемешку с водой особенно опасна. В ее состав входят мельчайшие частицы асфальта и стирающихся о него шин, к которым добавляются продукты сгорания топлива (выхлопы машин), а также въедливая асбестовая и металлическая пыль – продукт истирания тормозных колодок автомобилей.

Также вреден для краски и кузова птичий помет (обратите внимание на это те, кто паркуется под деревьями, облюбованными птицами). В нем содержатся частицы жирных кислот, аммиак, аммоний, сернистые выделения и еще много вредных веществ, способных разъедать даже самое стойкое лакокрасочное покрытие. Такие загрязнения нужно смывать как можно быстрее.

Машину можно мыть реже

Для этого достаточно после мойки обрабатывать кузов защитными средствами с гидрофобными свойствами. Это и антидождь, и воски, и нанокерамика. Антидождь создает на стеклах водоотталкивающую пленку, которая, не позволяя воде и грязи задерживаться на поверхности, улучшает обзор. Воски делают ЛКП гладким и закрывают микротрещины, вследствие чего к краске прилипает меньше грязи, и она уже не проникает вглубь.

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