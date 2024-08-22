Как оживить двигатель: все способы
Как запускали мотор, когда стартер еще не придумали, рассказано тут.
Заставить коленвал раскрутиться поможет «кривой стартер». Но есть идеи получше: они пригодятся и современным водителям.
С толкача
Для пуска ДВС можно использовать энергию движущегося автомобиля – надо только каким-то образом заставить его двигаться. Способов много – от одного-двух помощников, толкающих машину сзади, до езды на буксире. Можно даже использовать движение под горку, если позволяет профиль дороги.
Этот древний способ подходит для автомобилей с механической коробкой передач. Вращающиеся колеса через трансмиссию при включенной передаче приведут в движение коленвал, имитируя работу штатного стартера.
Отдельные источники сообщают, что завести заглохший танк или самоходное орудие можно, произведя выстрел! Дескать, махина дернется, коленвал провернется и мотор пустится. Обсуждать реальность такого способа не беремся, но суть та же – это пуск мотора «с толкача».
Электрический стартер
Электрический стартер – непревзойденный лидер среди всех способов пуска ДВС. Его первые прототипы появились еще в позапрошлом столетии. В основе – электромотор постоянного тока, который в нужное время начинает вращать зубчатый венец маховика.
Классический электростартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, на валу которого установлена выдвигающаяся шестерня, входящая в зацепление с маховиком.
Желание сократить число электрических машин под капотом автомобиля появилось у конструкторов еще в прошлом веке. Основных способов реализовать идею два: заставить совмещенный стартер-генератор вращать коленвал приводным ремнем или же разместить его между двигателем и коробкой, вообще обойдясь без ремней. Такие электродвигатели попутно могут помогать при разгоне – получается гибридный привод.
В некоторых моделях, в частности, концерна Stellantis, применяется стартер-генератор (реверсивный генератор). В зависимости от режима работы он может как быстро пускать двигатель, так и обеспечивать бортовую сеть электроэнергией. Пуск двигателя осуществляется через приводной ремень.
Пускач – встроенный или внешний
В ряде случаев для пуска одного двигателя проще всего применить… другой, попроще и поменьше. «Пускачи» применяются на тракторах, рассчитанных на работу в тяжелых условиях – вдали от населенных пунктов, на морозе и так далее. Хотя и на обычных колесных тракторах типа МТЗ‑80 ставили пусковой бензиновый карбюраторный двигатель ПД‑10У. Активизировать такой «пускач» можно вручную, а он уже помогает раскручивать коленвал тяжелого дизеля.
Вспомогательный одноцилиндровый двигатель мог иметь пуск электростартером. Но зачастую его пускали шнуром, примерно как у бензопилы. Батареи могло не быть вообще – искру обеспечивало магнето.
В авиации порой использовали подобным образом специальный транспорт: в частности, автомобиль АС‑1 (Авиастартер‑1) на базе ГАЗ-АА образца 1932 года предназначался для пуска двигателей легких винтовых самолетов. Подготовка громоздкой конструкции к работе обычно проводилась непосредственно перед пуском, поскольку при движении с поднятым стартерным устройством устойчивость машины была довольно низкой.
Механизм АС‑1 захватывал пропеллер самолета и прокручивал коленвал. Частота вращения достигала 1300 об/мин.
Пиростартер
Система пуска двигателя при помощи холостого ружейного патрона применялась еще на многих тракторах середины прошлого века. Но энергия газов от пиропатронов используется для пуска моторов и сегодня – например, в двигателях спасательных шлюпок или снегоходов. Причина живучести подобного способа – его всепогодность и независимость от состояния иных источников энергии типа АКБ.
Как раскочегарить трактор?
Бывалые трактористы, которые прекрасно знали, что утром их побитый жизнью трактор откажется запускаться, загоняли его с вечера на подходящую кучу чего-нибудь – хоть земли, хоть снега. Утром нужно было просто скатить трактор сверху вниз, предварительно включив подходящую передачу. В итоге коленвал проворачивался, и движок начинал тарахтеть…
О других способах пуска двигателя мы еще расскажем – заходите почаще!
- И не забывайте, что «прикуривание» машины позволяет пустить уснувший мотор, но не обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи.
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