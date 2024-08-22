Как оживить двигатель: все способы

Эксперты «За рулем» напоминают, что для пуска мотора служит не только обычный стартер

Как запускали мотор, когда стартер еще не придумали, рассказано тут.

Заставить коленвал раскрутиться поможет «кривой стартер». Но есть идеи получше: они пригодятся и современным водителям.

С толкача

Для пуска ДВС можно использовать энергию движущегося автомобиля – надо только каким-то образом заставить его двигаться. Способов много – от одного-двух помощников, толкающих машину сзади, до езды на буксире. Можно даже использовать движение под горку, если позволяет профиль дороги.

Этот древний способ подходит для автомобилей с механической коробкой передач. Вращающиеся колеса через трансмиссию при включенной передаче приведут в движение коленвал, имитируя работу штатного стартера.

Этот древний способ подходит для автомобилей с механической коробкой передач.

Отдельные источники сообщают, что завести заглохший танк или самоходное орудие можно, произведя выстрел! Дескать, махина дернется, коленвал провернется и мотор пустится. Обсуждать реальность такого способа не беремся, но суть та же – это пуск мотора «с толкача».

Электрический стартер

Электрический стартер – непревзойденный лидер среди всех способов пуска ДВС. Его первые прототипы появились еще в позапрошлом столетии. В основе – электромотор постоянного тока, который в нужное время начинает вращать зубчатый венец маховика.

Классический электростартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, на валу которого установлена выдвигающаяся шестерня, входящая в зацепление с маховиком.

Электрический стартер.

Желание сократить число электрических машин под капотом автомобиля появилось у конструкторов еще в прошлом веке. Основных способов реализовать идею два: заставить совмещенный стартер-генератор вращать коленвал приводным ремнем или же разместить его между двигателем и коробкой, вообще обойдясь без ремней. Такие электродвигатели попутно могут помогать при разгоне – получается гибридный привод.

В некоторых моделях, в частности, концерна Stellantis, применяется стартер-генератор (реверсивный генератор). В зависимости от режима работы он может как быстро пускать двигатель, так и обеспечивать бортовую сеть электроэнергией. Пуск двигателя осуществляется через приводной ремень.

Пускач – встроенный или внешний

В ряде случаев для пуска одного двигателя проще всего применить… другой, попроще и поменьше. «Пускачи» применяются на тракторах, рассчитанных на работу в тяжелых условиях – вдали от населенных пунктов, на морозе и так далее. Хотя и на обычных колесных тракторах типа МТЗ‑80 ставили пусковой бензиновый карбюраторный двигатель ПД‑10У. Активизировать такой «пускач» можно вручную, а он уже помогает раскручивать коленвал тяжелого дизеля.

Пусковой бензиновый карбюраторный двигатель ПД‑10У.

Вспомогательный одноцилиндровый двигатель мог иметь пуск электростартером. Но зачастую его пускали шнуром, примерно как у бензопилы. Батареи могло не быть вообще – искру обеспечивало магнето.

В авиации порой использовали подобным образом специальный транспорт: в частности, автомобиль АС‑1 (Авиастартер‑1) на базе ГАЗ-АА образца 1932 года предназначался для пуска двигателей легких винтовых самолетов. Подготовка громоздкой конструкции к работе обычно проводилась непосредственно перед пуском, поскольку при движении с поднятым стартерным устройством устойчивость машины была довольно низкой.

Механизм АС‑1 захватывал пропеллер самолета и прокручивал коленвал. Частота вращения достигала 1300 об/мин.

Механизм АС-1

Пиростартер

Система пуска двигателя при помощи холостого ружейного патрона применялась еще на многих тракторах середины прошлого века. Но энергия газов от пиропатронов используется для пуска моторов и сегодня – например, в двигателях спасательных шлюпок или снегоходов. Причина живучести подобного способа – его всепогодность и независимость от состояния иных источников энергии типа АКБ.

Как раскочегарить трактор? Бывалые трактористы, которые прекрасно знали, что утром их побитый жизнью трактор откажется запускаться, загоняли его с вечера на подходящую кучу чего-нибудь – хоть земли, хоть снега. Утром нужно было просто скатить трактор сверху вниз, предварительно включив подходящую передачу. В итоге коленвал проворачивался, и движок начинал тарахтеть…

О других способах пуска двигателя мы еще расскажем – заходите почаще!

И не забывайте, что «прикуривание» машины позволяет пустить уснувший мотор, но не обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи.