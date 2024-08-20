С толкача или с пускача: как заставить мотор завестись

Эксперты «За рулем» – о всех способах пуска двигателя

Чтобы двигатель внутреннего сгорания (ДВС) начал работать, необходимо использовать химическую энергию углеводородного топлива – бензина или дизтоплива. Для этого топливную смесь или воздух нужно сжать и вовремя поджечь – затем такт сжатия сменится рабочим ходом и ДВС заработает. Но для этого нужно, чтобы коленчатый вал уже вращался, увлекая за собой поршни в цилиндрах. Не будет вращения – не будет ни сжатия, ни смены тактов.

Для пуска двигателя обычно используется электрический стартер. Но известны и другие способы.

Так чем же можно раскрутить коленвал помимо электрического стартера?

Кривой стартер

Заводная рукоятка – это первое поколение пусковых систем. Поначалу на автомобилях никаких стартеров не было – всех устраивала торчащая спереди заводная ручка, которую требовалось энергично вращать, прежде чем трогаться в путь. Название «кривой стартер» приклеилось к ней несколько позже, когда эта ручка из основного приспособления для пуска превратилась в резервное.

На отечественных легковушках «кривой стартер» продержался примерно до 90‑х годов (например, на ГАЗ‑24-10), а на грузовиках задержался еще почти на четверть века.

Причин отставки «кривого стартера» несколько: возросшая надежность схемотехники, поперечное расположение двигателей, невозможность вручную провернуть вал мощного дизеля, да и снижение себе­стоимости.

Работа с «кривым стартером» требовала осторожности. При первых вспышках в цилиндрах заводная ручка могла ударить по рукам и повредить пальцы.

Ближайший родственник «кривого стартера» – шкив на коленвале со шнуром, закрепленном на его ободе. Такие приспособления популярны на небольших двухтактных моторах – на моторных лодках, косилках, бензопилах… А ножной пуск мотоциклов кик-стартером используется до сих пор.

Разновидность пусковой рукоятки имела инерционный маховик-накопитель, способный запасать кинетическую энергию. Его следовало длительное время раскручивать вручную, после чего быстро сцепить с коленвалом.

Таким образом облегчался пуск мощных моторов на бронетанковой технике, на самолетах и спасательных шлюпках. В отличие от «кривых стартеров», соединяемых непосредственно с коленвалом, маховичные накопители были безопасными в обращении. В СССР такие стартеры устанавливались на часть тракторов Т‑16, Т‑25 и небольшие ­судовые дизели.

О более современных способа пуска двигателя мы еще расскажем – заходите почаще!

И не забывайте, что «прикуривание» машины позволяет пустить уснувший мотор, но не обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи.