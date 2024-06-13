Калильное зажигание и дизелинг: насколько они опасны для мотора?

«За рулем» рассказал о последствиях неуправляемого сгорания топлива

Хорошо, когда бензиновый двигатель работает ровно, без ненормальных шумов и стуков. Но повышенную шумность могут вызывать как нерасчетные зазоры в деталях и узлах, так и неправильное протекание процесса сгорания.

В конце XIX века многие поршневые двигатели внутреннего сгорания (ДВС), работающие на разных видах легкого жидкого топлива, могли обходиться без классической системы искрового зажигания. Воспламенение происходило при соприкосновении топливовоздушной смеси с раскаленной калильной головкой, которую называли калоризатором.

Позднее подобный принцип почти умер, сохранившись разве что в моторчиках у моделистов. А владельцы Запорожцев (а также водители Икарусов) могут припомнить, что так работала их автономная печка.

Но как нежелательное явление подобное зажигание встречается и сегодня – его называют калильным.

Расплавление поршня от аномального сгорания смеси.

Калильное зажигание

Как проявляется?

Калильное зажигание – это преждевременное воспламенение топливовоздушной смеси от перегретых элементов в камере сжатия до того, как свеча даст искру. Оно проявляется в виде глухих стуков при работающем двигателе, что сопровождается резкой потерей мощности и ростом расхода топлива. Иногда двигатель продолжает работать даже после выключения зажигания.

Калильное зажигание

В чем причина?

Общая причина – наличие перегретых зон в камере сжатия: от электродов свечей до большого количества частиц раскаленного нагара. При контакте с такими зонами смесь вспыхивает, как от упомянутого калоризатора.

Чем опасно?

При калильном зажигании поршни испытывают очень сильную перегрузку. Особенно это опасно на повышенных оборотах. Причина простая: поршням фактически приходится сжимать уже горящую смесь, которая начинает расширяться. Растут и давление, и температура – мощность же падает. В результате могут пострадать изоляторы свечей, прогореть клапаны, разрушиться элементы цилиндропоршневой группы (ЦПГ).

Что делать?

Проверить, правильно ли подобраны свечи – прежде всего по калильному числу. Изолятор правильной свечи должен работать в режиме самоочистки.

Нагар в камере сжатия – удалить. В простейших случаях помогут различные химические средства-раскоксовки, но в запущенном варианте (сильный масложор) – лишь капремонт двигателя.

Подлиннее или покороче?

Калильное число свечи – это показатель того, насколько хорошо отводится тепло от ее изолятора и электродов. Чем изолятор длиннее, тем свеча горячее: она непригодна к работе в высокофорсированных современных моторах, где будет перегреваться и вызывать калильное зажигание. Короткий изолятор улучшает теплоотдачу и снижает самоочистку свечи.

Дизелинг

Как проявляется?

Зажигание выключено, но двигатель всё равно продолжает «жить», дергаясь в конвульсиях.

В чем причина?

Если при калильном зажигании смесь воспламеняется от каких-то раскаленных поверхностей, будь то свеча, клапан или просто нагар, то в данных случаях воспламенение идет от сжатия. Отсюда и название – дизелинг. При этом воспламенение начинается вблизи нагретых поверхностей.

Чем опасно?

Дизелинг, в отличие от калильного зажигания, неустойчив. Негативных последствий от него почти что нет, если не считать образование нагара вследствие неполного сгорания. Кроме того, водитель испытывает чувство растерянности, поскольку не может выключить мотор.

Что делать?

Основными причинами дизелинга являются, как правило, подтекание форсунок у современных автомобилей и негерметичность топливного клапана у карбюраторных машин. Топливо попадает в цилиндры и при соприкосновении с разогретыми элементами камеры сгорания воспламеняется. Для лечения недуга нужно устранять проблемы в системе топливоподачи.

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