Как сэкономить на замене масла (предварительно потратив не более 3200 рублей)

«За рулем» испытал 9 электронасосов для замены масла через отверстие измерительного щупа

Бывалые водители порой смотрят на подобные устройства с презрением: если есть сливное отверстие для удаления старого моторного масла, зачем пытаться выкачать его через трубку масляного щупа, для такой операции изначально не предназначенной?

Между тем насосы для откачки масла не нуждаются в подъемнике или эстакаде, и это большой плюс для тех, кто собрался заменить масло на даче или во дворе, без визита на оборудованную СТО.

Если масляный фильтр на вашей машине расположен сверху, то нырять под нее вообще не придется. Правда, при первом использовании насоса надо убедиться, что конфигурация мотора позволяет выкачать действительно всё масло – для этого после откачки придется-таки открутить пробку поддона.

Какие бывают насосы?

В автомобиле чаще всего применяются насосы динамического типа – например, лопастная помпа системы охлаждения и вихревой насос в системе подачи бензина или дизтоплива из бака. Но они работают с маловязкими жидкостями, а моторное масло, даже будучи нагретым, имеет заметно большую вязкость. Поэтому для него используются насосы объемного действия – шестеренчатые и пластинчатые (шиберные).

Конструкция насоса шиберного типа включает в себя высокооборотный электродвигатель с одноступенчатым шестеренчатым редуктором. На одном валу с ведомой шестерней сидит ротор с тремя парами стальных омедненных пластин – шиберов.

Шестеренчатые насосы с внутренним зацеплением работают плавнее и тише. С ними наши автолюбители познакомились еще на двигателях переднеприводных автомобилей Лада Самара. Принцип прост – жидкость засасывается в том месте рабочей камеры, где вращающиеся шестерни обеспечивают увеличение объема и вытесняется там, где объем уменьшается. Такая конструкция использована и на одном из наших образцов.

Шестеренчатый насос включает в себя ведущую четырехзубую и ведомую пятизубую шестерни, вращающиеся в алюминиевом корпусе.

А в шиберном насосе в прорезях ротора располагаются пластины (шиберы), которые прижимаются центробежной силой к эксцентрической внутренней поверхности корпуса. Опять-таки, жидкость засасывается там, где объем камеры увеличивается, и выталкивается там, где объем, заключенный между ротором, корпусом и пластиной, уменьшается. Такой насос проще в изготовлении, а потому используется в большинстве продающихся и испытанных нами насосов. При этом оба типа насосов чувствительны к утечкам по торцам шестерен или ротора, а потому большую роль играет качество изготовления.

Фитинговое соединение трубки со штуцером насоса шестеренчатого типа обеспечивает идеальную герметичность.

Что и как испытывали

В очередной экспертизе мы собрали девять электрических насосов для откачивания масла через трубку щупа – по цене от 1100 до 3400 рублей.

Мы оценили удобство пользования, испытали термостойкость шлангов, измерили время перекачки фиксированного объема масла 0W‑40, разогретого до 60 ˚С, а также величину создаваемого разрежения и силу потребляемого тока. Поскольку некоторые насосы безымянные, чтобы не путаться, мы присвоили каждому испытательный номер.

Полученные результаты относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции.

1. A2DM Насос для откачивания масла через щуп

Примерная цена 1100 ₽

Потенциально хороший насос из-за подсоса воздуха показал неважные показатели.

Не рекомендуем. 2. Airline AOP-12-01 Насос для откачки масла

Примерная цена 1550 ₽

Всё достойно: хорошее разрежение, нормальный ток. Лидер среди дешевых насосов.

Рекомендуем. 3. DC engine oil transfer pump Насос для откачивания масла

Примерная цена 3200 ₽

Перекачивающая часть насоса – шестеренчатого типа с внутренним зацеплением. Шланги присоединяются на фитинговых цанговых разъемах, что обеспечивает полную герметичность. Работает тихо и мягко.

Рекомендуем в первую очередь.

4. Oil extraction pump SO-002 Насос для откачивания масла

Примерная цена 1200 ₽

Полностью отсутствует смазка внутри насоса, поэтому он начал работать только после подачи 5 мл масла с помощью шприца. Сильный подсос воздуха.

Не рекомендуем. 5. Oil extraction pump SO-004 Насос для откачивания масла

Примерная цена 1350 ₽

Заметный подсос воздуха по всасывающей трубке, малое разрежение, большое время перекачки.

Не рекомендуем. 6. Oil extraction pump Насос для откачивания масла

Примерная цена 1200 ₽

Сильный подсос по входной трубке приводит к малому разрежению и большому времени откачки.

Не рекомендуем.

7. Oil pump extractor Насос для откачивания масла

Примерная цена 1250 ₽

Очень тонкие провода возле «крокодилов» быстро переломятся. Но показатели приличные.

Рекомендуем при отсутствии альтернативы. 8. SITITEK Насос для перекачки масла и дизельного топлива

Примерная цена 3400 ₽

Высокая заявленная мощность, солидная насосная часть, но показатели неважные вследствие подсоса воздуха на входном шланге. За такую цену лучше взять шестеренчатый насос.

Не рекомендуем. 9. БелАК Плутон БАК.00132 Насос для перекачки топлива

Примерная цена 1800 ₽

Прекрасно справляется и с перекачкой масла. Качает достойно, но хороший насос погубила бракованная входная трубка – отломится очень скоро.

В таком виде не рекомендуем.

Что портит результат?

Все насосы, работающие со всасыванием жидкости из емкости, расположенной ниже, в отличие от погружных насосов, чувствительны к малейшим подсосам воздуха на линии всасывания. Это неудивительно, ведь вязкость воздуха меньше вязкости обычной воды почти на два порядка – что уж говорить о масле.

Малейший пузырек воздуха на входе в насос, «почуяв» разрежение, тут же разрастается до больших размеров, парализуя работу агрегата вне зависимости от типа. При этом на выходе из насоса жидкость идет с пузырями, а то и в виде пены.

Жесткий пластик бобышки на всех трубках шиберных насосов дает плохую герметичность.

Еще нам показалась непонятной экономия производителей на мощности электромоторов. Ведь питаются насосы через провода с зажимами-«крокодилами», соединяемыми с клеммами АКБ. При такой схеме можно снимать даже киловатт-другой мощности, как это происходит при «прикуривании» севшей батареи. А здесь – всего 60…100 Вт. Почему было не использовать моторчики помощнее? Дорого?

Что понравилось?

У всех насосов заборные трубки выполнены из качественной пластмассы – они выдерживают температуру 100 °C и не пытаются остаться комком расплавленной пластмассы в поддоне двигателя. Хотя мы всё же советуем откачивать масло при температуре около 50…60 °C. Так и насос дольше прослужит, и выходные шланги выдержат, и сливать масло можно в обычную 5‑литровую банку из-под незамерзайки или воды.

НАШ СОВЕТ К любому из насосов, страдающему от негерметичности на входе, можно пристроить стандартный фитинг PG 1006 с размерами 10×6 мм и, обрезав стандартную бобышку от всасывающего шланга, добиться полной герметичности подводящей магистрали.

Что выбрать?

Испытания показали, что все насосы, кроме одного (№ 4), имеют неплохие показатели насосной части. А губит ситуацию, снижая производительность, плохое качество изготовления входных штуцеров – профиль типа «елочка», полученный литьем с соответствующим литейным швом. А на штуцер надевается втулка из жесткой пластмассы, обжимаемая хомутом, который картину меняет мало – идет подсос воздуха. Так что тест во многом превратился в испытание качества литья корпуса насоса и плотности посадки на него втулки шланга всасывания.

Отдельно стоит шестеренчатый насос (№ 3), у которого к качественным точеным штуцерам присоединяются стандартные цанговые фитинги. Герметичность соединения – идеальная, отсюда и высокие показатели.

Бракованная трубка насоса БелАК (№ 9) не позволила высоко оценить в целом хорошее изделие.

Все остальные насосы (они оказались шиберного типа, как более дешевые в производстве), независимо от производителя, нужно прежде всего обеспечить герметичной трубкой на входе. Тогда насос будет хорошо качать в течение нескольких лет.

Хотя звук работы всех шиберных «жужжалок» не сравнится с негромким благородным рокотом шестеренчатого насоса. Это довольно важно, если меняете масло в полулегальном месте – например, в уголке двора многоквартирного дома.

В итоге из девяти насосов мы безоговорочно одобрили только два – DC engine oil transfer pump (№ 3) и Airline AOP‑12–01 (№ 2).

При отсутствии альтернативы можно использовать Oil pump extractor (№ 7).

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