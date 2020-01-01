Насосы для замены масла: выбор «За рулем»

Эксперты испытали семь устройств для замены моторного масла через отверстие измерительного щупа и дают рекомендации.

Зачем это надо — менять масло через дырочку?

Назначение испытанных нами устройств часто вызывает недоумение. Зачем, дескать, выдумывать какие-то извращенные способы замены масла через трубку щупа, вовсе для этого не предназначенную? Ведь есть же специальные сливные отверстия, предусмотренные конструкторами автомобилей.

Между тем обоснование имеется. Классическая замена моторного масла предусматривает использование подъемника или эстакады: не лазить же в двадцать первом веке под машину! На СТО всё это имеется, а вот на даче или даже в гараже — далеко не всегда.

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Но если масляный фильтр на вашем автомобиле доступен сверху, то рассматриваемые устройства помогут поменять масло без ныряния под машину. Кроме того, ими есть смысл пользоваться при промежуточных заменах масла, когда смена масляного фильтра необязательна. Наконец, такие приспособления пригодятся тем, кто пользуется не только автомобилем, но и катером, у которого поддон мотора расположен очень близко к днищу.

В нашей экспертизе представлены устройства трех различных типов: шприцевые, вакуумные и электрические помпы. Важно, что вакуумные приспособления всасывают масло внутрь, не нужда ясь в емкости для отработанного продукта. А вот электрическим и шприцевым устройствам без дополнительного ведра не обойтись.

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Основное требование к подобным изделиям — удобство пользования. Нам пришлось перемерить размеры шлангов, оценить их термостойкость (ведь масло бывает горячим!), померить разрежение и измерить время, требуемое для откачки фиксированного объема жидкости на примере масла 0W‑40, разогретого до 60˚С.

Как водится, в ходе испытаний выявились многие особенности, о которых поначалу не задумываешься. Так, все три шприца оказались укомплектованными толстыми шлангами, которые в отверстие трубки измерителя уровня масла никогда не пролезут. Зачем же было заявлять о возможности откачки масла из мотора? Чтобы воспользоваться такими шприцами, придется немного поколхозить, подбирая трубку нужного диаметра.

Шиберный насос Golden Snail работать отказался, хотя явных неисправностей не видно. Виноваты излишне большие зазоры: крутить — крутится, а вот создавать разрежение — не может.

Это еще не все. Объем шприца не удается полностью реализовать из-за паразитного объема всасывающего шланга. Какого именно объема? А это зависит от вас. Точнее — от того, какой шланг подберете! При этом очень важно проверить его термостойкость в горячей, а лучше — в кипящей воде. При попытке подобрать что-то подобное из подручных средств мы нарвались на шланг, который при нагреве втрое укоротился и, главное, втрое увеличился в диаметре! Как так? Зачем нам такая заглушка для отверстия щупа? Ведь ее будет очень сложно вынуть, а часть при этом может остаться в поддоне двигателя.

Эти устройства помогут поменять моторное масло без ныряния под автомобиль

Inforce. Шприц для отсоса масла двойной

Цена ~ 1030 ₽

Объем 500 мл Алюминиевый корпус, хорошие клапаны, удобная рукоятка, высокое разрежение, большой диаметр шлангов. А вот шланга отсоса масла почему-то в комплекте нет. Вердикт: без правильного шланга бесполезен Автодело. Шприц для перекачки масла двойного действия

Цена ~ 600 ₽

Объем 500 мл Корпус стальной. Качество внутренней поверхности трубы невысокое, что сказывается на величине разрежения. Верхняя крышка заворачивается всего на один виток резьбы. Шлангов, пригодных для масло­отсоса, в комплекте нет. Вердикт: не рекомендуем Эврика. Шприц для перекачки масла

Цена ~ 930 ₽

Объем 500 мл Алюминиевый корпус, хорошие клапаны, удобная рукоятка, высокое разрежение, большой диаметр шлангов. Нет шланга отсоса масла. Вердикт: без шланга — полуфабрикат

AE&T TA-G1099. Вакуумный насос для замены масла в двигателе ручной

Цена ~ 3850 ₽

Объем 9 л Самое дорогое устройство в нашей выборке по габаритам приближается к профессиональному оборудованию. Бак может принять 9 л масла. Вакуумирование осуществляется вручную насосом. Высокое разрежение позволяет после накачки освободить руки и направить шланг в поддон — для слива масла. Но переходные втулки между шлангом и пробкой емкости оказались от другого набора. Пришлось самодельничать… Вердикт: отлично работает! Мастак. Вакуумное устройство для слива масла

Цена ~ 3450 ₽

Объем 6 л Сферическая камера рассчитана на 6 литров. Сверху — вакуумный насос. Откачка — через металлический рукав с пластиковой оплеткой (оболочка троса Боудена). Поэтому сечение мало. Откачивает долго, зато не требует больших усилий. Вердикт: вполне рабочий насос

Golden Snail. Электрический насос для перекачки жидкостей и ГСМ

Цена ~ 2150 ₽

Питается от аккумуляторной батареи автомобиля витым кабелем длиной около 1,8 м с крокодилами. Но даже после смачивания шестерен создаваемое насосом разрежение не превысило 10 мм ртутного столба. Перекачивать масло изделие отказалось. При разборке повреждений не обнаружено, но сочетание больших зазоров с низким качеством изготовления привели насос к краху. Даже если на входе — чистое масло, то на выходе выплевывается нечто серого цвета, будто с графитом. Вердикт: покупать нельзя SAMP 2 GS9222. Электрический насос для перекачки масла и топлива

Цена ~ 2050 ₽

Питается от аккумуляторной батареи автомобиля витым кабелем длиной около 2,25 м с «крокодилами». После смачивания шестерен насоса устройство обеспечило хорошее самовсасывание. Вердикт: можно пользоваться

Наши рекомендации Производительность работы с ручными шприцами зависит от физических сил и терпения. Довольно утомительно держать гладкий цилиндр одной рукой и изо всех сил тянуть шток поршня другой. Поэтому время перекачки указано примерно. Кстати, надо работать в толстых перчатках: ведь корпус шприца при попадании горячего масла моментально разогревается .

. Электрические насосы нужно сначала смочить небольшой порцией масла. Без этого их самовсасывание недостаточно: не более 10 мм ртутного столба. А вот если подать туда совсем немного любого масла, то насос создаст достаточное разрежение.

Шприцевые изделия для откачивания масла мы не рекомендуем: и шлангов нет, и пользоваться неудобно.

Из электрических изделий нормально себя проявил только SAMP 2 GS9222.

Вакуумные насосы с камерами для накопления масла приводятся мускульной силой, но усилия не так велики, как в шприцах. Можно создать запас разрежения и перемещать конец шланга в поддоне для лучшего удаления остатков масла. Оба вакуумных устройства показали себя хорошо. При этом у «Мастака» запас прочности деталей меньше, чем у его колонноподобного конкурента. Зато «шарик» легче разместить где-нибудь в углу балкона. Результаты нашей экспертизы относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции.

Насосы для замены масла: выбор «За рулем» Эксперты испытали семь устройств для замены моторного масла через отверстие измерительного щупа и дают рекомендации. Насосы для замены масла: выбор «За рулем»

