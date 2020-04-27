Съемники масляных фильтров: выбор «За рулем»

Снять старый масляный фильтр бывает затруднительно — нужен хороший инструмент. Мы испытали 17 разных съемников и констатируем: без замечаний справились с задачей лишь три.

Каждая замена масла обязательно включает в себя установку нового масляного фильтра. И, конечно же, демонтаж старого. Но снять его голыми руками не всегда удается: часто он крепко «присасывается» к своему месту. Раньше брали бородок или отвертку и пробивали корпус около шляпки, получая свое­образный рычаг. Этот же способ можно применить и сегодня, однако гораздо удобнее воспользоваться съемником.

Мы проверили 17 разно­образных изделий по цене от 170 до 1050 рублей. Испытанные съемники предназначены для неразборных фильтров, внешне напоминающих небольшую консервную банку. Для фильтров со сменными картриджами никакие особые приспособления не нужны.

Ну и тип…

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Типов съемников много: ременные, цепные, ленточные, серповидные, крабовидные, клещевидные. Бывают съемники-многогранники под единственный типоразмер фильтра — самые неуниверсальные, но одновременно и самые удобные. Ими можно воспользоваться даже в самых стесненных условиях. Если вам в обозримом будущем предстоит иметь дело только с одним фильтром, берите именно такой — не пожалеете.

Ленточные съемники склонны к проскальзыванию по рабочей поверхности фильтра. Крабовидные обычно не любят маленькие фильтры: их захват в этом случае неэффективен. Зато если доступ к фильтру возможен только с торца, именно «краб» справится с задачей лучше остальных.

Клещевые съемники хорошо захватывают фильтр, но в стесненных условиях подкапотного пространства ими не всегда можно воспользоваться.

Перед установкой нового фильтра его резиновую прокладку нужно смазать, чтобы она не пострадала при затягивании.

Как испытывали

Каждый инструмент мы проверяли на максимальный момент, который тот способен передать цилиндрической стальной болванке, имитирующей масляный фильтр. Сумеет «схватить» гладкую поверхность — значит, без труда вцепится и в реальный фильтр. Избежал этих испытаний только съемник-многогранник, который при всем желании не сможет открутить цилиндр.

Также мы оценивали механическую прочность съемников, культуру изготовления, удобство пользования — итоговую оценку давали по пятибалльной шкале.

Из всех проверенных съемников выделим по одному лучшему представителю из разных групп.

1. Автодело 40518, КНР. Ключ фильтра масляного

Цена ~ 520 руб.

Рабочий диаметр 35–75 мм Крабовидный инструмент на маленьких диаметрах работает неплохо: у обычного съемника подогнули лапы внутрь, на меньший диаметр. Смотрится странно, но работает неплохо. Итоговая оценка: 4 2. Автодело 40505, КНР. Ключ масляного фильтра ленточный универсальный

Цена ~ 570 руб.

Рабочий диаметр 60–70, 73–82, 89–98, 105–113 мм Съемник сразу окрестили «слишком универсальным»: в комплекте четыре зажима под разные диаметры фильтров. Но реализация неважная: штифты обязательно потеряются. На металле уже видны следы ­коррозии.. Итоговая оценка: 3 3. Сервис ключ арт. 70611. Съемник масляного фильтра «серп»

Цена ~ 190 руб.

Рабочий диаметр не указан Из описания непонятно, на какие размеры фильтров рассчитан инструмент. По гладкой поверхности съемник сразу начинает проскальзывать. Защита от коррозии слабая. Пластиковая окантовка выглядит неуместной. Итоговая оценка: 2

4. Сервис ключ арт. 75320. Ключ масляного фильтра цепной

Цена ~ 345 руб.

Рабочий диаметр — Рабочий диапазон не указан. Для маленьких фильтров неудобен: цепь приходится долго наматывать. На гладкой поверхности не работает. Итоговая оценка: 3 5. Сервис ключ арт. 77710. Ключ масляного фильтра «краб»

Цена ~ 580 руб.

Рабочий диаметр 65–110 мм Этот «краб» не любит маленькие фильтры: обеспечить надежный захват не может. Эффективно работает только на многограннике фильтра. За гладкую поверхность почти не цепляется. Итоговая оценка: 3 6. Сервис ключ арт. 77711. Ключ масляного фильтра типа «клещи»

Цена ~ 475 руб.

Рабочий диаметр 60–90 мм Удобный клещевой съемник, перестраиваемый на три ­размера. Итоговая оценка: 5

7. Эврика ER-86022, КНР. Съемник масляного фильтра со стальной лентой

Цена ~ 295 руб.

Рабочий диаметр — Съемник рассчитан на диаметр 72–78 мм: в описании данные не приведены. Захват хороший, а наклоняющаяся ручка позволяет работать в тесноте. Но при наших испытаниях она погнулась. Итоговая оценка: 2 8. АТ40367, КНР. Ключ масляного фильтра «Краб»

Цена ~ 370 руб.

Рабочий диаметр 63–102 мм Этот «краб», в отличие от остальных, на маленьких ­диаметрах обеспечивает хороший захват. Итоговая оценка: 5 9. АТ40370, КНР. Ключ масляного фильтра ленточный

Цена ~ 170 руб.

Рабочий диаметр до 150 мм Ленточный съемник под «любой» размер выполнен топорно. Пользоваться неудобно: упругая конструкция даже после намотки ленты продолжает закручиваться дальше, мешая найти рабочее положение для прикладывания момента. Отверстие под вороток слишком маленькое. Лента обязательно пропитается маслом. Итоговая оценка: 2

10. АТ40372, КНР. Ключ масляного фильтра ременной

Цена ~ 270 руб.

Рабочий диаметр 30–160 мм С таким инструментом повышен риск проскальзывания: капля масла — и всё, поехали… ­При этом лента износится раньше ручки. Из плюсов — большой рабочий диапазон. Итоговая оценка: 3 11. Alca Frt. 441000, КНР. Ключ для масляного фильтра с цепью

Цена ~ 440 руб.

Рабочий диаметр до 110 мм За гладкую поверхность такая цепь не цепляется — только за ребра или выступы. Рукоятка алюминиевая — при большом ­усилии может сломаться. Итоговая оценка: 3 12. JTC Auto link JTC-1403, Тайвань.Съемник фильтров масляных

Цена ~ 570 руб.

Рабочий диаметр 79 мм (15-гранный) Такой съемник предназначен только для одного типоразмера фильтра. Захотите приобрести — возьмите в магазин образец фильтра. Если подходит — берите, он удобен. Итоговая оценка: 4

13. JTC Auto link JTC-1945, Тайвань. Съемник масляного фильтра ленточный

Цена ~ 500 руб.

Рабочий диаметр 60–73 мм Рабочий диапазон работы невелик: например, для фильтра вазовского мотора не годится. По гладкой поверхности проскальзывает. Поворотная рукоятка нормальная. Итоговая оценка: 3 14. Rockforce RF-61904, Тайвань. Съемник масляного фильтра «Краб»

Цена ~ 1050 руб.

Рабочий диаметр 70–120 мм Очередной «краб», который не любит маленькие фильтры: скользит. Итоговая оценка: 3 15. Rockforce RF-61910, КНР. Съемник масляного фильтра ленточный

Цена ~ 570 руб.

Рабочий диаметр 60–110 мм Выглядит как самоделка: в стандартной гайке насверлили отверстия под слабенькие винты М4. А цена немалая. Итоговая оценка: 2

16. Rockforce RF-61911, Тайвань. Съемник масляного фильтра цепной с рукояткой Цена ~ 750 руб.

Рабочий диаметр 40–140 мм «Правильная» цепь, хотя для современных машин с маленькими фильтрами длинновата. Надежная стальная рукоятка. Рабочий диапазон широкий, пользоваться очень удобно. Итоговая оценка: 5 17. Rockforce RF-639230, Тайвань. Съемник масляного фильтра с фиксатором Цена ~ 750 руб. Рабочий диаметр 53–118 мм Зверские зубья готовы открутить что угодно. Компактный, устойчивый к коррозии инструмент. Для отворачивания фильтра фиксатор излишен. Итоговая оценка: 4

Среди крабовидных отметим № 8 (АТ40367): в отличие от прочих «крабов», этот легко справляется с фильтрами малых диаметров. Среди клещевых — № 6 («Сервис ключ арт. 77711»): захват хороший, цена невысокая. Среди цепных выделим № 16 (Rockforce RF‑61911) — у него крепкая ручка и подходящая цепь.

Наши советы

Раньше перед установкой фильтр заполняли маслом, чтобы уберечь мотор от масляного голодания, пусть и кратковременного. Сегодня в этом нет необходимости — причин несколько. Объем масляного фильтра значительно сократился, поэтому много масла в него всё равно не уместится. Кроме того, на некоторых двигателях фильтр расположен вверх ногами, и залитое в него масло при установке просто выльется наружу. Да и любой современный мотор без последствий перенесет пару секунд вынужденного голодания. А вот резиновую прокладку фильтра нужно смазать, чтобы она не пострадала при затягивании.