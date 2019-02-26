Не умеешь — не берись
На мой взгляд, сейчас не лучшее время, чтобы начинать заниматься самостоятельным обслуживанием автомобиля. Машины становятся все сложнее, а посоветоваться зачастую и не с кем. Раньше в гаражах, да и просто во дворе всегда можно было найти умельца, который поделится советом или даже поможет выполнить несложную операцию. Так ведь и перечень моделей был сильно ограничен — Жигули, Москвич, Запорожец да иногда Волга.
А сейчас разнообразие моделей просто поражает, причем на одну и ту же модель сегодня устанавливают двигатели, принципиально отличающиеся друг от друга по конструкции. По-разному будут расположены фильтры, сливные и заливные пробки и т.д.
Надеяться на помощь интернет-сообщества может только знаток, которому нужно просто уточнить какой-то нюанс в обслуживании. Новичку же могут насоветовать такого, что поломка машины покажется меньшим из зол, а может и пострадать здоровье владельца.
Если все же решились всё делать самостоятельно, давайте прикинем, сколько удастся при этом сэкономить. Поехали!
Техническое обслуживание
Сегодня обычным пробегом для частного автомобиля считается 20 000 — 25 000 километров за год. Для простоты примем, что за наш «отчетный период», равный полугоду, нам предстоит провести одно техническое обслуживание. Причем мы возьмем не «большое» ТО, которое у разных машин случается раз в 60–120 тыс. км, а, например, самое малое, масляное. Ну и, допустим, следующее за ним, чуть более крупное. Чаще всего добавляется замена свечей зажигания.
Итак, при масляном ТО нам предстоит поменять моторное масло с фильтром. У всех автомобилей меняется салонный фильтр и у многих — воздушный фильтр двигателя. Расходные материалы обойдутся в 5–7 тыс. руб. Работа у официалов — почти в такую же сумму. Только учтите, что за эти деньги проведут диагностику ходовой части, проверят систему управления двигателем на ошибки и даже оценят состояние аккумулятора. Прочие сервисы возьмут ощутимо меньше, но и проделают только то, о чем их просят. Например, в Москве идет очень агрессивная реклама одного масляного сервиса. Но «ходовкой» они не занимаются и даже не будут смотреть, не отваливается ли у вашей машины колесо. Ну просто потому, что этим не заработаешь. На сервисах такого уровня денег оставишь не более 1500–2000 рублей.
Если же все делать самостоятельно, то преимуществ много. Работы можно разнести во времени. Например, масло следует менять либо один раз в год, либо после пробега не более 15 000 км. Мы неоднократно писали, что при эксплуатации в трудных условиях интервал замены должен быть уменьшен. А на сколько? На мой взгляд, масло надо менять не реже чем через 7000–10 000 км в условиях зимней езды, бесконечных пробок и сколь грязных, столь и разбитых дорог. Вместе с тем свечи все же могут нормально выхаживать свои 30 000 км, практически независимо от условий эксплуатации. Оба воздушных фильтра можно забить пылью за одну продолжительную поездку по степным грунтовкам. Поэтому их, возможно, придется обновлять чаще.
Иными словами, вы можете растянуть ТО на несколько заходов и делать работы «в охотку», когда есть время и желание. Но при этом не забывать проверять ходовую часть автомобиля, потому что это — основа безопасной езды.
Так сколько же можно сэкономить на двух ТО, если в вашем распоряжении, к примеру, Lada Granta?
|
Наименование работы
|
Ориентировочная стоимость, руб.*
|
Замена масла в двигателе
|
400
|
Снятие защиты силового агрегата
|
300
|
Замена воздушного фильтра
|
50
|
Замена салонного фильтра
|
200
|
Замена свечей зажигания
|
100
|
Замена дисковых тормозных колодок
|
500
|
Замена тормозной жидкости
|
350
*Стоимость работ в неофициальном сервисном центре Московского региона.
Таким образом за полгода на двух ТО автомобиля отечественного производства можно сэкономить приблизительно 2500 рублей. Не так уж и много по нынешним меркам. Особенно учитывая, сколько времени отнимет вся эта работа. С другой стороны, если автовладелец испытывает удовольствие от обслуживания машины своими руками, почему бы и нет.
Гараж самообслуживания
Если нет собственного гаража или предстоящая работа требует спецоборудования (подъемника, к примеру), то имеет смысл обратиться в гараж самообслуживания. В последнее время эта услуга набирает у нас популярность. Приезжает человек в хорошо оборудованный гараж. Только расходники с собой привезти нужно. За час работы придется заплатить приблизительно 400 рублей. При этом можно возиться со своим автомобилем в условиях чистого и светлого помещения.
Самостоятельное обслуживание — гарантия качества работ. Это уверенность в том, что залито именно то масло, что было куплено, и что старый фильтр не протерт тряпочкой, а именно заменен. Если одно или несколько условий для самостоятельной работы не соблюдаются, то надо обращаться в сервис, но там я бы рекомендовал не отходить от автомобиля, а пытаться вникнуть, что с ним делают и как.
Есть мнение:
Автосервис самообслуживания позволяет экономить автовладельцу до 80% бюджета. К примеру, небольшое ТО несложной иномарки (замена масел, колодок и фильтров) обойдется в среднем в 2500 руб., самостоятельно же все это можно сделать у нас за один час и заплатить 400 рублей за аренду подъёмника и всего необходимого инструмента. Таким образом, автовладельцу не нужно переплачивать за работу слесаря и разных сотрудников автосервиса, всю работу он выполняет сам. И что очень важно, он будет уверен в качестве её выполнения. Ему также не придётся покупать специализированный инструмент, мы его весь предоставим.
Мойка автомобиля
Конечно, все очень по-разному относятся к мойке автомобиля. Если машина не является средством заработка, то есть владелец не занимается извозом и к тому же не обременен большими доходами, то его автомобиль попадает на мойку за полгода пару-тройку раз. А есть автовладельцы, которые протирают машину тряпкой самостоятельно при любой удобной возможности и вообще не тратятся на услуги автомойки. И все же большинство из нас регулярно загоняют машину на мойку. Скажем, раз в две недели. В случае с седаном B-класса чек за обычную мойку кузова составит порядка 350 рублей. Наверняка раз в полгода такой владелец заказывает и комплексную мойку (1200 руб.). Таким образом, расходы на мойку машины у среднестатистического автовладельца за полгода составляют порядка 5000 руб.
А теперь представим, что владелец такой машины полгода пользовался услугами мойки самообслуживания. Тогда его расходы на помывку машины сократятся примерно вдвое. Но при этом в процессе мойки промокнет и ваша одежда, что зимой может привести к болезни, а летом к большой стирке. К тому же большие автомобили — крупные седаны, кроссоверы и внедорожники — на обычной мойке мыть дороже, а на мойке самообслуживания — дольше. Так что при любом раскладе экономия на услугах автомоек выглядит весьма сомнительной.
Выводы
Кто разбирается в автомобилях, любит их, а еще имеет для этого подходящий гараж и время, тот, конечно же, должен заниматься обслуживанием автомобиля сам. В ином случае путь в автосервис заказан. Мыть же автомобиль, по-моему, проще чужими руками. Возможно, при небольших доходах это можно делать реже, а в промежутках между мойками поддерживать чистоту кузова с помощью тряпки самостоятельно.
- Советуем держать в бардачке книгу по обслуживанию автомобиля, хороший инструмент и правильную химию. Помните, профилактика всегда обходится дешевле ремонта!
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