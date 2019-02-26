Самостоятельное техобслуживание автомобиля приносит не только экономию, но и проблемы. «За рулем» выяснил, как их избежать.

Не умеешь — не берись

На мой взгляд, сейчас не лучшее время, чтобы начинать заниматься самостоятельным обслуживанием автомобиля. Машины становятся все сложнее, а посоветоваться зачастую и не с кем. Раньше в гаражах, да и просто во дворе всегда можно было найти умельца, который поделится советом или даже поможет выполнить несложную операцию. Так ведь и перечень моделей был сильно ограничен — Жигули, Москвич, Запорожец да иногда Волга.

А сейчас разнообразие моделей просто поражает, причем на одну и ту же модель сегодня устанавливают двигатели, принципиально отличающиеся друг от друга по конструкции. По-разному будут расположены фильтры, сливные и заливные пробки и т.д.

На многих современных автомобилях есть счетчики пробега, оставшегося до следующего ТО. Заменили масло — не забудьте обнулить счетчик.

Надеяться на помощь интернет-сообщества может только знаток, которому нужно просто уточнить какой-то нюанс в обслуживании. Новичку же могут насоветовать такого, что поломка машины покажется меньшим из зол, а может и пострадать здоровье владельца.

Если все же решились всё делать самостоятельно, давайте прикинем, сколько удастся при этом сэкономить. Поехали!

Техническое обслуживание

Сегодня обычным пробегом для частного автомобиля считается 20 000 — 25 000 километров за год. Для простоты примем, что за наш «отчетный период», равный полугоду, нам предстоит провести одно техническое обслуживание. Причем мы возьмем не «большое» ТО, которое у разных машин случается раз в 60–120 тыс. км, а, например, самое малое, масляное. Ну и, допустим, следующее за ним, чуть более крупное. Чаще всего добавляется замена свечей зажигания.

Ресурс воздушного фильтра очень зависит от условий эксплуатации. На зимних трассах пыли мало, а летом степная грунтовка сокращает ресурс в разы.

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Итак, при масляном ТО нам предстоит поменять моторное масло с фильтром. У всех автомобилей меняется салонный фильтр и у многих — воздушный фильтр двигателя. Расходные материалы обойдутся в 5–7 тыс. руб. Работа у официалов — почти в такую же сумму. Только учтите, что за эти деньги проведут диагностику ходовой части, проверят систему управления двигателем на ошибки и даже оценят состояние аккумулятора. Прочие сервисы возьмут ощутимо меньше, но и проделают только то, о чем их просят. Например, в Москве идет очень агрессивная реклама одного масляного сервиса. Но «ходовкой» они не занимаются и даже не будут смотреть, не отваливается ли у вашей машины колесо. Ну просто потому, что этим не заработаешь. На сервисах такого уровня денег оставишь не более 1500–2000 рублей.

Если же все делать самостоятельно, то преимуществ много. Работы можно разнести во времени. Например, масло следует менять либо один раз в год, либо после пробега не более 15 000 км. Мы неоднократно писали, что при эксплуатации в трудных условиях интервал замены должен быть уменьшен. А на сколько? На мой взгляд, масло надо менять не реже чем через 7000–10 000 км в условиях зимней езды, бесконечных пробок и сколь грязных, столь и разбитых дорог. Вместе с тем свечи все же могут нормально выхаживать свои 30 000 км, практически независимо от условий эксплуатации. Оба воздушных фильтра можно забить пылью за одну продолжительную поездку по степным грунтовкам. Поэтому их, возможно, придется обновлять чаще.

Когда меняешь масло сам, то уверен, что оно в моторе новое.

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Иными словами, вы можете растянуть ТО на несколько заходов и делать работы «в охотку», когда есть время и желание. Но при этом не забывать проверять ходовую часть автомобиля, потому что это — основа безопасной езды.

Так сколько же можно сэкономить на двух ТО, если в вашем распоряжении, к примеру, Lada Granta?

Наименование работы Ориентировочная стоимость, руб.* Замена масла в двигателе 400 Снятие защиты силового агрегата 300 Замена воздушного фильтра 50 Замена салонного фильтра 200 Замена свечей зажигания 100 Замена дисковых тормозных колодок 500 Замена тормозной жидкости 350

*Стоимость работ в неофициальном сервисном центре Московского региона.

Таким образом за полгода на двух ТО автомобиля отечественного производства можно сэкономить приблизительно 2500 рублей. Не так уж и много по нынешним меркам. Особенно учитывая, сколько времени отнимет вся эта работа. С другой стороны, если автовладелец испытывает удовольствие от обслуживания машины своими руками, почему бы и нет.

Гараж самообслуживания

Если нет собственного гаража или предстоящая работа требует спецоборудования (подъемника, к примеру), то имеет смысл обратиться в гараж самообслуживания. В последнее время эта услуга набирает у нас популярность. Приезжает человек в хорошо оборудованный гараж. Только расходники с собой привезти нужно. За час работы придется заплатить приблизительно 400 рублей. При этом можно возиться со своим автомобилем в условиях чистого и светлого помещения.

Обычно в таких гаражах дежурит опытный автомеханик, который на небезвозмездной основе придет на помощь.

Самостоятельное обслуживание — гарантия качества работ. Это уверенность в том, что залито именно то масло, что было куплено, и что старый фильтр не протерт тряпочкой, а именно заменен. Если одно или несколько условий для самостоятельной работы не соблюдаются, то надо обращаться в сервис, но там я бы рекомендовал не отходить от автомобиля, а пытаться вникнуть, что с ним делают и как.

Есть мнение:

Павел Колецков, директор «Гаража самообслуживания №1»

Автосервис самообслуживания позволяет экономить автовладельцу до 80% бюджета. К примеру, небольшое ТО несложной иномарки (замена масел, колодок и фильтров) обойдется в среднем в 2500 руб., самостоятельно же все это можно сделать у нас за один час и заплатить 400 рублей за аренду подъёмника и всего необходимого инструмента. Таким образом, автовладельцу не нужно переплачивать за работу слесаря и разных сотрудников автосервиса, всю работу он выполняет сам. И что очень важно, он будет уверен в качестве её выполнения. Ему также не придётся покупать специализированный инструмент, мы его весь предоставим.

Мойка автомобиля