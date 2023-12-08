Чем проверить аккумулятор на авто: сравнили 10 устройств

Эксперты «За рулем» испытали тестеры АКБ разного типа

В эпоху смартфонов и прочей цифровизации сложно поверить, что еще недавно автомобиль был способен ездить без микропроцессоров и тачскринов. Наверное, поэтому любые простые действия при обслуживании машины кажутся ошибочными. Типичный пример – оценка состояния аккумуляторной батареи.

Современная батарея по сути не очень далеко ушла от своих прабабушек. Простейшим показателем ее состояния остается легкость пуска мотора. Если он оживает за доли секунды, а световые приборы при этом не притухают, как на поверженном Терминаторе, то и повода для беспокойства нет. Другое дело, если коленвал проворачивается с явным трудом – значит, пора что-то делать.

Первым делом надо взять в руки тестер.

О чем говорит напряжение

Обычные электрические тестеры-мультиметры продаются чуть ли не в подземных переходах. При работающем моторе напряжение на клеммах АКБ должно составлять 14,0…14,4 В, при этом претензий к генератору и проводке возникать не должно. Хотя при интеллектуальной системе управления генератором возможно снижение напряжения примерно до 13,7 В. А спустя пару часов после выключения двигателя напряжение должно снизиться примерно до 12,6 В. Если тестер покажет 12,3 В, батарею надо подзарядить и через некоторое время провести повторный замер. Если выяснится, что АКБ всё равно не держит заряд, то с ней придется попрощаться.

То же самое, по сути, делают и специальные тестеры, которые мы взяли на проверку. Они помогают измерять напряжение на клеммах АКБ, но кроме того пытаются косвенным образом оценить токи холодной прокрутки, заряд, ресурс и тому подобное. Встроенная электроника пробует оценить внутреннее сопротивление батареи, создавая для нее пиковые миллисекундные нагрузки и экстраполируя полученные результаты для вынесения вердикта. Полноценной нагрузки по стандарту при оценке пускового тока при этом не создается.

Кстати, это видно по проводам и «крокодилам», соединяющим прибор с батареей. Провода заметно толще, чем у обычного электротехнического тестера, но до хороших «прикуривающих» явно недотягивают. В результате такого эрзац-теста нельзя гарантировать, способна ли батарея выдать заявленный ток на практике: дается лишь косвенная оценка.

Терминология

В инструкциях многие непривычные термины и аббревиатуры имеют довольно странные толкования, вызванные как плохим машинным переводом, так и неграмотностью составителей.

Термин Rated Capacity во многих случаях подразумевает ток холодной прокрутки, а вовсе не емкость батареи.

во многих случаях подразумевает ток холодной прокрутки, а вовсе не емкость батареи. Аббревиатура SOC говорит про уровень заряда батареи в процентах (state of charge).

говорит про уровень заряда батареи в процентах (state of charge). Термин SOH можно перевести как «состояние здоровья» батареи (state of health). Речь идет о ее реальной емкости. Чем заряд отличается от того, что принято называть емкостью в ампер-часах – дело темное.

можно перевести как «состояние здоровья» батареи (state of health). Речь идет о ее реальной емкости. Чем заряд отличается от того, что принято называть емкостью в ампер-часах – дело темное. Аббревиатура OCV подразумевает напряжение разомкнутой цепи (open-circuit voltage), то есть напряжение между выводами батареи при отсутствии протекания тока.

подразумевает напряжение разомкнутой цепи (open-circuit voltage), то есть напряжение между выводами батареи при отсутствии протекания тока. Обозначение Rint означает внутреннее сопротивление батареи (internal resistance).

Испытания

Работоспособность приобретенных устройств мы проверяли как на редакционном Ларгусе, так и на отдельных АКБ – заведомо исправной и полуживой. Спросить у тестеров, что делать с батареей, у которой на клеммах 12,3 В, было особенно любопытно.

Участники

Airline АВТ-12-02. Вилка нагрузочная Примерная цена 1100 ₽

Ветераны не умирают – и очень хорошо: это единственное устройство в нашей выборке, алгоритм работы которого абсолютно прозрачен. Вольтметр позволяет измерять напряжение хоть под нагрузкой, хоть без нее. А собственно вилка имеет сопротивление 0,1 Ом, что позволяет нагружать проверяемую батарею током примерно 120 А.

Вердикт. Древнее, но понятное и недорогое устройство. Ancel BST 100. Тестер аккумуляторов Примерная цена 3000 ₽

Питание – от тестируемой АКБ. При этом ди­апазон напряжения должен составлять от 9 до 18 В (!). Есть забавное утверждение в инструкции: если батарея плохая, то и результаты замеров могут быть неверными. Но ведь заведомо хорошую АКБ и проверять, в общем-то, незачем... Отсоединять АКБ от автомобиля не требуется. Надписи на экране русифицированы. Прибор фактически измеряет напряжение на клеммах батареи, а также уровень его пульсации. При работе стартера проверяется время пуска и просадка бортового напряжения. Оценка внутреннего сопротивления батареи ведется с помощью серии импульсов с частотой 10...100 Гц, кратковременно нагружающих батарею большими токами.

Вердикт. Нормально для сервисменов.

Berkut Specialist Test-01. Тестер-анализатор Примерная цена 3800 ₽

Питание – от проверяемой батареи. Напряжение должно составлять от 7 до 15 В, но не более 18 В. Замеры следует проводить на АКБ, отключенной от бортсети. Прибор не русифицирован. Измеряет только параметры батареи без стартера и генератора. По косвенным признакам прибор высчитывает предположительные значения тока холодной прокрутки и оценивает ресурс батареи. Итоги испытаний (5 вариантов фраз) – по-английски, что не каждому понятно. Из достоинств отметим солидные зажимы-«крокодилы».

Вердикт. Не понравилось. iCartool IC-106. Тестер аккумуляторных батарей Примерная цена 2700 ₽

Инструкция заявляет, что питание прибора – сетевое: 100...240 В. Не верьте написанному: тестер питается от проверя­емой батареи! Испытания можно проводить на автомобиле и вне его. По величине измеренного напряжения прибор делает выводы о заряде и ресурсе АКБ, оценивает работу системы пуска. Русифицирован. Измеряет величину пульсаций и строит график. Проверяет время пуска и просадку напряжения. Отметим яркий дисплей, а также тот факт, что напряжение батареи удалось замерить мгновенно, без хитрых манипуляций в меню.

Вердикт. Для любителей модных девайсов – годится.

Konnwei BK100. Тестер батареи Bluetooth Примерная цена 1650 ₽

Питание – от проверяемой батареи. Напряжение – 6...16 В. Основная особенность – соединение по каналу Bluetooth c телефоном. Можно подключить прибор к батарее, захлопнуть капот и долго-долго общаться со смартфоном. Приложение подключается довольно легко. Тестирует систему пуска автомобиля, строит наглядный график изменения напряжения. Позволяет проверить генератор на величину напряжения и пульсации. Результат можно сразу отправить по почте. Приложение (русифицированное) на смартфоне запоминает результаты и позволяет следить за динамикой изменения параметров в течение нескольких лет.

Вердикт. Недорого и эффективно. Launch BST580D. Тестер АКБ и диагностический сканер OBDII Примерная цена 15 000₽

Устройство типа «2 в 1». Питание от АКБ при ее контроле или от разъема OBD-II, когда работает «диагностом». Может работать как с батареей, установленной на автомобиле, так и вне его. Инструкция жуткая – плохой машинный перевод. Методом тыка продраться сквозь нее можно, но суть проверок понятна заранее: измеряем напряжение в разных режимах и делаем вывод о пригодности батареи. Прибор русифицирован, имеет хороший цветной дисплей. Проверяет систему пуска на время и падение напряжения. Проверяет систему зарядки, измеряет пульсацию. Диагностика ЭБУ автомобиля производится по стандартным протоколам. Добавки информации (PID) по разным маркам автомобилей недоступны.

Вердикт. Дорого и неэффективно.

Navigator. Цифровой мультиметр Примерная цена 950 ₽

Питание – от встроенной батареи на 9 В типа Крона. Не является прибором узконаправленного автомобильного назначения, а потому, применительно к АКБ, позволяет измерять разве что напряжение на клеммах. Однако в подавляющем большинстве случаев этого вполне достаточно, особенно для неопытных пользователей.

Вердикт. Рекомендуем всем. Tirol T16897. Прибор контроля напряжения аккумулятора Примерная цена 1100 ₽

Питание – от АКБ. Тестирование предлагается проводить на автомобиле. Фактически прибор работает как простейший вольтметр на разноцветных светодиодах. Пожелание для проверки «стартовой способности» отключить катушку зажигания звучит, по меньшей мере, несерьезно – это совет из прошлого тысячелетия. Зажимы-«крокодилы» не налезают на клеммы батареи.

Вердикт. Примитивная игрушка.

Topdon BT300P. Тестер аккумуляторов Примерная цена 11 500 ₽

Питание от АКБ. Позволяет проводить тестирование как на автомобиле, так и вне его. Основное отличие от других – распечатка результатов тестирования: сервисмены любят подобные навороты. Оценивает просадку напряжения при пуске, измеряет время пуска и пульсацию напряжения при работе генератора. Выдает до трех чеков – на батарею, на стартер и на генератор. Как дисплей, так и чеки русифицированы. Дисплей цветной, упаковка солидная.

Вердикт. Если очень хочется нечто «крутое» – годится. Мегеон 81012. Тестер кислотных аккумуляторных батарей напряжением 12 В Примерная цена 9000 ₽

Питание – от тестируемой АКБ. Инструкция запрещает подключать тестер к батареям, напряжение которых выше 12 В – это как? Ведь тестер для того и нужен, чтобы оценить хотя бы напряжение! Кстати, он боится несоблюдения полярности. А единицы измерения типа А/ч в инструкции окончательно убеждают в неуважении к потребителю (правильно – А·ч). Не русифицирован. Проверяет работу системы «автомобиль – батарея» при пуске, фиксируя время и просадку напряжения. Позволяет проверять генератор на величину напряжения и наличие пульсаций.

Вердикт. Не понравилось.

Выводы

Все приборы выдали разные значения напряжения – от 11,70 В до 12,32 В. Причем точнее других отработал обыкновенный мультиметр, который взяли в компанию как верного служаку – без «высшего образования», но знающего свое дело.

Несмотря на явный разнобой в цифрах, все тестеры заявили, что батарею надо заменить и не мучиться. Уровень заряда все они намерили разный – от 5% до 33%, при этом «состояние здоровья» различалось более чем вдвое – от 21% до 51%. Очевидно, что электронные «мозги» у каждого разработчика мыслят как-то по-своему, в основном выдавая наукообразие за серьезные измерения.

Konnwei BK100 информацию на экран смартфона выводит крупно и ярко. Ее можно сохранить – удобно!

Дорогие тестеры требуют перед замерами ввести заявленные величины емкости и тока, а также стандарт, по которому они измерены. В ходе замеров они оценивают еще и систему заряда батареи, а также величину пульсаций с генератора. А некоторые модели, будучи подключенными в момент пуска к бортовой сети, оценивают и работу стартера.

За свою цену Мегеон 81012 мог бы показывать графики напряжения при пуске и пульсации от генератора. Но использован допотопный дисплей, который на это не способен.

Из всех испытанных приборов положительно оценим разве что Topdon BT300P, который подтверждает свои умозаключения бумажной распечаткой. Для сервиса – то, что надо.

«Универсальный солдат» Launch BST580D не показал сверхвозможностей ни в виде тестера АКБ, ни как сканер OBD-II.

Также отметим iCartool IC‑106, который не отличается излишней заумностью, и Konnwei BK100, умеющий общаться по смартфону.

Но для простого автолюбителя всё же рекомендуем простой мультиметр типа Navigator или примитивную нагрузочную вилку а‑ля Airline АВТ‑12–02. Их показаний вполне достаточно для того, чтобы оценить состояние АКБ.

Все выводы относятся только к конкретной выборке изделий и не могут служить для суждения обо всей одноименной продукции.

Результаты замеров параметров тестовой «полуживой» АКБ

Наименование Измеренное напряжение разомкнутой цепи, В* SOC SOH Airline АВТ-12-02 11,70 – – Ancel BST 100 12,05 25 26 Berkut Specialist Test-01 12,06 32 51 iCartool IC-106 12,05 31 47 Konnwei BK100 12,06 33 47 Launch BST580D 12,14 23 24 Navigator 12,32 – – Tirol T16897 Low – – Topdon BT300P 12,03 5 25 Мегеон 81012 11,95 21 21

* Истинное значение напряжения – 12,3 В.