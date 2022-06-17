Чем измерить ток в машине: большая проверка тестеров

Чтобы диагностировать «электрические» неисправности в автомобиле, необходим подходящий измерительный прибор, который не введет вас в заблуждение.

Тестер, мультиметр, авометр (ампер-вольт-ом-метр)… Всё это – универсальные измерительные приборы, позволяющие измерить основные электрические величины – напряжение, ток и сопротивление. Кроме того, многие тестеры умеют измерять температуру, оценивать исправность полупроводников, конденсаторов и так далее.

Даже недорогие тестеры могут оказать реальную помощь – проверить предохранитель, оценить напряжение на аккумуляторной батарее…Чтобы пользоваться ими, достаточно понимать закон Ома.

Что испытывали

На пробу мы взяли несколько «типичных представителей», чтобы на их примере выбрать тестер, наиболее подходящий для постоянной прописки в багажнике. Ценовой разброс на начало апреля – от 200 рублей за примитивный пробник со световым индикатором до 8 тысяч рублей за прибор с клещами для бесконтактного измерения тока .

1. Измерительный прибор MS2101 Clamp Meter (цена около 8000 рублей) позволяет не только измерять бесконтактным способом значительные токи, но и померить напряжение или сопротивление, проверить исправность диодов, измерить емкость, частоту и многое другое. Хорош по всем статьям, но все-таки больше ориентирован на продвинутого пользователя, чем на новичка. 2. Tundra DT 830B (цена около 600 рублей) – типичный представитель тестеров из серии «проще не бывает». Недорогой, неказистый, но умеет многое – вплоть до проверки исправности маломощных транзисторов! Хорош и для тех, кто кинет его в багажник и, скорее всего, никогда пользоваться не будет, и для опытных механиков. 3. Мультиметр KT118A KBT Proline (цена около 6500 рублей) – довольно серьезный прибор, периодически «думающий» за владельца. В частности, он автоматически выбирает нужные пределы измерений, отображает максимальные и минимальные значения показаний, а также автоматически отключается после 15 минут бездействия. Для рукастого мастера – то, что надо, а для «чайника» сложноват. 4. Для тех, кто шагу не может ступить без смартфона, подойдет китайский Aneng AN9002 (цена около 3500 рублей) . Помимо обычного функционала тестера, он может вывести на экран мобильника результаты замеров, в том числе в виде графиков. Полезный прибор для профессиональной диагностики – но вряд ли его стоит возить с собой. 5. Дедовский тестер-пробник Rexant (цена около 200 рублей) с лампочками (теперь там светодиоды, конечно) – это полный примитив. Но при наличии сноровки что-то можно оценить и с его помощью. Например, убедиться в наличии или отсутствии напряжения в данной точке.

Погоняв все приборы в разных режимах, самым подходящим кандидатом на приобретение назовем обыкновенный недорогой тестер типа проверенного нами под именем Tundra. Звезд с неба такие приборы не хватают, но для того, чтобы изредка измерить напряжение в каких-то точках, они вполне пригодны.





В домашнем хозяйстве такой гаджет тоже пригодится. Дополнительные «навороты» типа автоматического выбора режима или трансляции измеряемых параметров на смартфон хороши, но реально полезны только если пользоваться тестером постоянно. А цена увеличивается в несколько раз. Нужно ли это сегодня?

Зачем нужен тестер (и как им пользоваться), читайте на следующей странице.