Заменил масло – «приговорил» мотор: как этого избежать

«За рулем» выяснил, можно ли заливать в мотор нерекомендованное масло

Считается, что заливать в двигатель масло, не имеющее рекомендации автозавода, безрассудно. Возникает вопрос – а что, собственно, произойдет?

На что обратить внимание

В идеале масло для мотора должно иметь пометку «Одобрено» (Approved). То есть производитель предоставил масло автокомпании и оплатил испытания, которые масло выдержало.

Чаще встречается пометка «Соответствует» (Meets). Это маркетинг: допусков автопроизводителя продукт не получал, однако изготовитель полагает, что он подходит для этих двигателей.

Лучший подход к выбору масла – знакомство с инструкцией по эксплуатации машины. Там приводятся требования по ACEA, API, ILSAC и так далее.

В первую очередь необходимо соблюдать указания по вязкости SAE и по категории масла – SN, SP и прочих. Поиск брендированных канистр с надписями Honda или Volvo совсем не обязателен . Тем более что у многих автомобилей «своих» масел вообще нет – взять, к примеру, Infiniti или большинство «китайцев».

Что произойдет, если проигнорировать указания автозавода?

Если речь идет о разовом подливе небольшого количества масла, то в целом можно лить что угодно. При длительной эксплуатации возможны проблемы. У каждого двигателя есть свои уязвимые места, выявляемые с помощью длительных тестов.

У многих Фольксвагенов есть склонность к преждевременному образованию нагара на кольцах.

У Ниссанов страдают клапаны.

Проблемные места на Тойотах и Фордах – узкие масляные каналы (теперь относится ко многим производителям).

Переделывать двигатель трудно и затратно, однако часть проблем удается решить благодаря правильному подбору масла.

Основное следствие применения нерекомендованного масла – ускоренный износ. Если производитель требует заливать малозольные масла, то глупо использовать полнозольные Full SAPS – они снизят ресурс систем доочистки выхлопных газов, таких, как фильтр сажевых частиц (DPF).

Подобные замены проходят разве что для моторов жигулевской эпохи. А современные двигатели имеют конструкцию с облегченной поршневой группой, тонкими кольцами и маленькими отверстиями для слива масла из поршня. Потому и требования к моторному маслу достаточно высоки – обычно не ниже SN. А если требуется вязкость 0W‑20, то не надо заливать «сороковку»: узенькие каналы могут не обеспечить необходимый для охлаждения объем прокачки масла.

Категорически неприемлема самодеятельность для турбомоторов с непосредственным впрыском. В них иногда возникает нежелательное раннее зажигание, называемое LSPI (Low-speed pre-ignition). Это явление удостоилось специальных тестов как в АРI, так и у автопроизводителей.

Достоинства масел категории API SP состоят в том, что они почти не оставляют зольных отложений на головках поршней, тарелках клапанов и в камерах сгорания. Это препятствует возникновению эффекта LSPI, заодно устраняя детонацию.

При этом состав базовых масел поддерживает минимальную вязкость для эффективного отвода тепла от поршней с малыми сечениями дренажных каналов. Масла API SP создавались для даунсайзинговых моторов, в которых прежние масла порой давали нежелательные эффекты.

Как выбрать масло для своего автомобиля?

Не надо выискивать совсем уж неизвестные или самые дешевые масла. Сейчас в России представлены более тысячи брендов смазочных материалов. Лидеры по общему объему – Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Татнефть. Масла этих производителей можно брать на фирменных АЗС.

Вырос импорт из Турции, Кореи и Юго-Восточной Азии. Менее известные европейские марки, такие, как Aimol, Addinol, Eni, Fuchs, Mannol, Ravenol, Rowe, также выросли в объемах поставок. Они тоже производят качественное масло.

Откровенный вред мотору может причинить только подделка «под фирму». Почти не подделывают масла отечественного производства и выше­упомянутые европейские масла. Ваш выбор?

Мнение специалиста

Денис Загарин, руководитель Центра испытаний НАМИ, доктор технических наук

Наш опыт испытаний показывает, что неправильный подбор масел сегодня приводит:

★ к затруднению пуска при низких температурах;

★ к увеличению расхода топлива и масла;

★ к снижению экологических параметров;

★ к появлению отложений и износу деталей двигателя.

Увеличение вязкости относительно рекомендованной заводом приводит к масляному голоданию. Несоблюдение рекомендаций по характеристикам смазочных материалов способствует сокращению безремонтного пробега и увеличивает расходы на ТО.

Как менять масло, чтобы не навредить двигателю, рассказано тут.

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