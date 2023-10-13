Каждая третья канистра масла в России – контрафакт: как не нарваться на подделку

Доля поддельного моторного масла в России выросла с 10 до 30%

Эксперты в очередной раз предупреждают, что объем контрафактного моторного масла в России постоянно растет. Если до весны 2022 года такого масла на российском рынке было не более 10-15% (что уже считается высоким показателем), то сейчас его уже не менее 30%, отмечается в исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze. Еще большая доля подделок, до 60%, зафиксирована среди самых популярных в прошлом марок, которые покинули российский рынок.

«Обычному автовладельцу крайне сложно понять, что он столкнулся с поддельным маслом. Злоумышленники мастерски меняют упаковки производителей – именно на это ориентированы их производства. А жидкость в канистре по цвету и консистенции всего лишь напоминает масло», - рассказала директор Fit Service Татьяна Овчинникова.

Она напомнила, что для того, чтобы не нарваться на подделку, для замены масла стоит выбирать сервисы, которые готовы дать гарантию на проведенные работы. Такие СТО не допустят, чтобы из-за использования некачественного масла пострадал двигатель автомобиля, так как в этом случае весь ремонт им придется проводить за свой счет.

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Источник: Газета.ru

Фото: МВД Медиа