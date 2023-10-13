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Каждая третья канистра масла в России – контрафакт: как не нарваться на подделку

Доля поддельного моторного масла в России выросла с 10 до 30%

Эксперты в очередной раз предупреждают, что объем контрафактного моторного масла в России постоянно растет. Если до весны 2022 года такого масла на российском рынке было не более 10-15% (что уже считается высоким показателем), то сейчас его уже не менее 30%, отмечается в исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze. Еще большая доля подделок, до 60%, зафиксирована среди самых популярных в прошлом марок, которые покинули российский рынок.

«Обычному автовладельцу крайне сложно понять, что он столкнулся с поддельным маслом. Злоумышленники мастерски меняют упаковки производителей – именно на это ориентированы их производства. А жидкость в канистре по цвету и консистенции всего лишь напоминает масло», - рассказала директор Fit Service Татьяна Овчинникова.
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Она напомнила, что для того, чтобы не нарваться на подделку, для замены масла стоит выбирать сервисы, которые готовы дать гарантию на проведенные работы. Такие СТО не допустят, чтобы из-за использования некачественного масла пострадал двигатель автомобиля, так как в этом случае весь ремонт им придется проводить за свой счет.

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Источник: Газета.ru

Фото: МВД Медиа

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