Меняете масло на СТО? Следите в оба!

Эксперт «За рулем» рассказал, как автосервисы обманывают на замене масла

О вероятности попасть на халатное обслуживание при замене моторного масла на техобслуживании рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин. По мнению эксперта, возможны любые варианты, причем не только в гаражном автосервисе, но и у официальных дилеров. Вплоть до того, что масло могут вовсе не поменять.

Недобросовестный подход к замене масла

Не заменят масло вообще. Фильтр протрут тряпкой, а что масло черное, не всякий клиент заметит (в дизелях и новое масло темнеет быстро).

Вместо рекомендованного зальют более дешевое. СТО получают масло в бочках 200 л, которые находятся вне видимости клиента.

Округлят объем до целого – например, зальют 3,7 л, а запросят, как за четыре.

Что делать: присутствовать при замене и привозить с собой масло и фильтр, советует эксперт. Второй вариант: освоить замену масла самостоятельно.

Все премудрости замены масла на СТО или своими руками – в нашем большом материале.

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