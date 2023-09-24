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Хитроумный способ проверки качества масла – вы о таком слышали?

Чаще всего этим вопросом интересуются водители, желающие сэкономить на регулярной замене масла и при этом не навредить двигателю.

На этот счет в интернете можно найти много рекомендаций опытных автовладельцев.

К примеру, существует так называемый народный способ проверки качества масла. Пользуются им те, кто не торопится менять масло, отработавшее определенный пробег и срок, обозначенный изготовителем.

Суть метода заключается в следующем. После того как двигатель поработает на холостом ходу 5-10 минут, его нужно заглушить, извлечь щуп для проверки уровня масла и капнуть им на белый лист бумаги. Признаком хорошего масла будет однородное светлое пятно без признаков наличия воды. Если на бумаге образовалось темное грязное пятно ― масло необходимо заменить.

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Примеры плохого масла (слева) и чистого масла (справа).
Примеры плохого масла (слева) и чистого масла (справа).

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Этот способ известен давно. Но на современных маслах он может дать ответ только на один вопрос: масло черное или нет. При этом нужно помнить, что современные масла с хорошими моющими свойствами темнеют быстро, и это говорит об их эффективной работе. И особенно быстро, считай с первой минуты, масло становится черным в дизельном двигателе.

Попытки оценить степень износа двигателя по металлическим блесткам в масле, на мой взгляд, обречены на провал. Ведь металлические частицы, имеющие намного большую плотность, чем масло, быстро «утонут» и не попадут на масляный щуп. То же самое произойдет и с водой, плотность которой тоже выше, чем у масла. Оценить качество масла можно, только если сольете его через отверстие в поддоне. Тогда и металлические частицы, и вода будут видны. Но масло-то уже слито! Придется все равно заливать свежее.

Вместо всего этого шаманства я советую просто регулярно менять моторное масло и чаще, чем рекомендует производитель. То есть через 7500 км. При этом заливать масла известных производителей. Опасаетесь подделок – приобретайте масло на фирменных заправках или у официальных дистрибьюторов: их список всегда есть на сайте производителя масла.

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Выводы

Народный способ проверки масла был эффективен ранее, но сейчас он устарел.

Для современного двигателя гораздо безопаснее, если автовладелец не будет искать изощренных методов продлить срок эксплуатации масла, а вовремя его заменит. Также не стоит забывать о необходимости покупать моторное масло у надежных поставщиков.

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За РулемКацубо Игорь
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