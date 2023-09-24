Хитроумный способ проверки качества масла – вы о таком слышали?

Чаще всего этим вопросом интересуются водители, желающие сэкономить на регулярной замене масла и при этом не навредить двигателю.

На этот счет в интернете можно найти много рекомендаций опытных автовладельцев.

К примеру, существует так называемый народный способ проверки качества масла. Пользуются им те, кто не торопится менять масло, отработавшее определенный пробег и срок, обозначенный изготовителем.

Суть метода заключается в следующем. После того как двигатель поработает на холостом ходу 5-10 минут, его нужно заглушить, извлечь щуп для проверки уровня масла и капнуть им на белый лист бумаги. Признаком хорошего масла будет однородное светлое пятно без признаков наличия воды. Если на бумаге образовалось темное грязное пятно ― масло необходимо заменить.

Примеры плохого масла (слева) и чистого масла (справа).

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Этот способ известен давно. Но на современных маслах он может дать ответ только на один вопрос: масло черное или нет. При этом нужно помнить, что современные масла с хорошими моющими свойствами темнеют быстро, и это говорит об их эффективной работе. И особенно быстро, считай с первой минуты, масло становится черным в дизельном двигателе.

Попытки оценить степень износа двигателя по металлическим блесткам в масле, на мой взгляд, обречены на провал. Ведь металлические частицы, имеющие намного большую плотность, чем масло, быстро «утонут» и не попадут на масляный щуп. То же самое произойдет и с водой, плотность которой тоже выше, чем у масла. Оценить качество масла можно, только если сольете его через отверстие в поддоне. Тогда и металлические частицы, и вода будут видны. Но масло-то уже слито! Придется все равно заливать свежее.

Вместо всего этого шаманства я советую просто регулярно менять моторное масло – и чаще, чем рекомендует производитель. То есть через 7500 км. При этом заливать масла известных производителей. Опасаетесь подделок – приобретайте масло на фирменных заправках или у официальных дистрибьюторов: их список всегда есть на сайте производителя масла.

Выводы

Народный способ проверки масла был эффективен ранее, но сейчас он устарел.

Для современного двигателя гораздо безопаснее, если автовладелец не будет искать изощренных методов продлить срок эксплуатации масла, а вовремя его заменит. Также не стоит забывать о необходимости покупать моторное масло у надежных поставщиков.