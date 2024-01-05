5 лучших экспертиз «За рулем» 2023 года – участники, подробности, результаты

«За рулем» подвел итоги самых громких экспертиз прошлого года

12 приводных ремней испытали (четверть забраковали!)

Мы протестировали дюжину приводных ремней для автомобилей Гранта, оснащенных кондиционером. Кроме Гранты, проверенные ремни подходят для Калины в аналогичном исполнении, а также для ряда моделей Citroen, Peugeot, Fiat, Alfa, Lancia, Ford, Honda и даже Mercedes.

Среди испытуемых – отечественные и импортные ремни именитых и малоизвестных брендов: Avantech, Bоsch, CS 20, Gates Micro-V, Hola PH5113, Lada Gates, Luzar, Lynx, Mitsuboshi, Trialli, Vilitan Belt, Балаковорезинотехника.

Ремням устроили жесточайшую проверку. Испытывали на прочность на разрывной машине РМ-20 по методике ГОСТ 34341-2017. Проверяли на изгиб. Подвергали термическому старению в сушильном шкафу при температуре 100 °С в течение 70 часов. Выдерживали сутки в морозильной камере при температуре –45 °С.

При проверке ремней на изгиб первым сдался Bosch, растрескавшийся после теста на термическое старение. Его примеру последовал CS 20. В морозильной камере компанию проигравшим составил балаковский ремень: при изгибе он потрескался.

Три четверти изделий выдержали испытания. Выяснилось, что громкий бренд – не показатель качества. Поэтому при выборе ремня советуем ориентироваться на марки, прошедшие наши тесты без замечаний.

Подробнее о проведенной экспертизе тут.

Экспертиза домкратов – с какими можно менять колеса, а с какими лучше не рисковать

Тему экспертизы подсказал наш читатель из Ижевска Александр Костенков. Он приобрел Гранту Кросс. И был неприятно удивлен качеством штатного домкрата.

Домкрат с виду – полностью пластмассовый, включая ходовой винт! А ведь подобными инструментами комплектуют даже УАЗы. Так что судить только по внешнему виду некорректно.

Поэтому мы приобрели несколько домкратов, аналогичных тому, который так не понравился нашему читателю. Их полное название – «Домкрат винтовой стоечный телескопический», производитель – калужское ООО «Автомаш». Для сравнения взяли домкраты с иным принципом действия: ромбические, подкатные, гидравлические и механические «бутылочные».

У штатных домкратов для Гранты и Весты после заморозки погнулись штоки при попытке приподнять малолитражку. В эксплуатации такие домкраты неудобны, отсутствует смазка рабочих поверхностей. Крепежные лапки деформируются при подъеме.

Из всех испытанных домкратов претензий не было только к механическим бутылочным. Штатный для Гранты провалился полностью. Он не смог поднять автомобиль и развалился на составляющие. А следом то же самое продемонстрировал и домкрат для Весты. Имитировать особо сложные условия работы нам даже не пришлось.

Подробнее о проведенной экспертизе тут.

Испытали 11 шаровых опор – рекомендовать можем только две

Мы приобрели шаровые опоры одиннадцати производителей, которые подходят для отечественных моделей семейства ВАЗ-2108, 2110, а также Приора, Калина и Гранта. И добротных из них оказалось только две.

Из одиннадцати шаровых опор без единого замечания добрались до финиша только две – это Pekar и Zent.

С некоторой натяжкой к рекомендованным нами опорам можно добавить Surai, Hofer, Lada и Fenox, которые не прошли испытаний на 50-градусном морозе. Для жителей теплых регионов подойдут также Stellox и AMD.

Оставшиеся три бренда – Belmag, Pilenga и Трек – рекомендовать, увы, не можем.

Не всегда цена определяет качество продукции. Например, недорогой Hofer показал вполне приемлемые результаты. А самый дорогой Трек получил кучу замечаний.

Подробнее о проведенной экспертизе тут.

Как завести мотор, если умер аккумулятор: проверили 4 многообещающих устройства

Мы испытали пусковые устройства-бустеры с конденсатором. Подобные пусковые устройства могут выдавать большие токи благодаря малому внутреннему сопротивлению. Их характеристики не ухудшаются на морозе. Такие пускачи можно хранить разряженными, а при необходимости быстро подзарядить от подсевшей штатной батареи, другой машины или от домашней розетки.

Но впечатление от всех устройств – отрицательное. Ни один из бустеров не захотел работать с первой попытки. Конденсаторные пускачи способны пускать только не сильно промороженный и полностью исправный двигатель, который заводится с пол-оборота.

В нашей экспертизе мы испытали четыре «конденсаторника»: Berkut Specialist, Inspector Сharger, TopDiag, Utrai.

Пятизначная цена лишь усилила негатив. За такие деньги можно купить новую батарею, причем не одну. А чтобы оживить автомобиль с севшей АКБ, лучше подойдет аккумуляторный бустер. И хорошие пусковые провода в багажнике тоже не помешают.

Подробнее о проведенной экспертизе тут.

Аккумуляторные батареи до 5000 рублей можно брать? Проверили!

Для экспертизы приобрели девять АКБ отечественных и импортных производителей емкостью 55-60 А·ч и пусковыми токами 470-600 А.

Три самые тяжелые батареи – FB, Karhu и Медведь – оказались лучшими по запасенной в них энергии. Эти верой и правдой будут служить долгое время.

Мы не только провели все необходимые тесты, мы еще и вскрыли две батареи – лидера FB и аутсайдера Стандарт. Эти батареи с одинаковой заявленной емкостью показали полярные результаты. Почему в Стандарте оказалось в 2,5 раза меньше амперчасов, чем в FB? Да потому, что в нее недоложили свинца, как мы и предполагали. Доказательства – на фото: разница видна невооруженным глазом.

Такие же аккумуляторные батареи подходят и на все легковые автомобили малого класса отечественного производства, появившиеся до прихода моделей на французской платформе В0. К ним относятся и заднеприводные, и полноприводные, и почти все переднеприводные автомобили ВАЗ. Габариты – не более 242×175×190 мм.

Будет ли облегченная батарея нормально работать? Да, но только пока на улице тепло. Кроме того, использование АКБ с малым количеством пластин приводит к возрастанию плотности тока на их поверхности. А это сокращает ресурс.

Поэтому, если собираетесь ездить на автомобиле долго, не покупайте для него облегченную АКБ.

Подробнее о проведенной экспертизе тут.

С Новым годом! Удачи на дорогах!

Чем заменить WD-40 – испытали 11 препаратов