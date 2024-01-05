5 лучших экспертиз «За рулем» 2023 года – участники, подробности, результаты
12 приводных ремней испытали (четверть забраковали!)
Мы протестировали дюжину приводных ремней для автомобилей Гранта, оснащенных кондиционером. Кроме Гранты, проверенные ремни подходят для Калины в аналогичном исполнении, а также для ряда моделей Citroen, Peugeot, Fiat, Alfa, Lancia, Ford, Honda и даже Mercedes.
Среди испытуемых – отечественные и импортные ремни именитых и малоизвестных брендов: Avantech, Bоsch, CS 20, Gates Micro-V, Hola PH5113, Lada Gates, Luzar, Lynx, Mitsuboshi, Trialli, Vilitan Belt, Балаковорезинотехника.
Ремням устроили жесточайшую проверку. Испытывали на прочность на разрывной машине РМ-20 по методике ГОСТ 34341-2017. Проверяли на изгиб. Подвергали термическому старению в сушильном шкафу при температуре 100 °С в течение 70 часов. Выдерживали сутки в морозильной камере при температуре –45 °С.
Три четверти изделий выдержали испытания. Выяснилось, что громкий бренд – не показатель качества. Поэтому при выборе ремня советуем ориентироваться на марки, прошедшие наши тесты без замечаний.
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Экспертиза домкратов – с какими можно менять колеса, а с какими лучше не рисковать
Тему экспертизы подсказал наш читатель из Ижевска Александр Костенков. Он приобрел Гранту Кросс. И был неприятно удивлен качеством штатного домкрата.
Домкрат с виду – полностью пластмассовый, включая ходовой винт! А ведь подобными инструментами комплектуют даже УАЗы. Так что судить только по внешнему виду некорректно.
Поэтому мы приобрели несколько домкратов, аналогичных тому, который так не понравился нашему читателю. Их полное название – «Домкрат винтовой стоечный телескопический», производитель – калужское ООО «Автомаш». Для сравнения взяли домкраты с иным принципом действия: ромбические, подкатные, гидравлические и механические «бутылочные».
Из всех испытанных домкратов претензий не было только к механическим бутылочным. Штатный для Гранты провалился полностью. Он не смог поднять автомобиль и развалился на составляющие. А следом то же самое продемонстрировал и домкрат для Весты. Имитировать особо сложные условия работы нам даже не пришлось.
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Испытали 11 шаровых опор – рекомендовать можем только две
Мы приобрели шаровые опоры одиннадцати производителей, которые подходят для отечественных моделей семейства ВАЗ-2108, 2110, а также Приора, Калина и Гранта. И добротных из них оказалось только две.
С некоторой натяжкой к рекомендованным нами опорам можно добавить Surai, Hofer, Lada и Fenox, которые не прошли испытаний на 50-градусном морозе. Для жителей теплых регионов подойдут также Stellox и AMD.
Оставшиеся три бренда – Belmag, Pilenga и Трек – рекомендовать, увы, не можем.
Не всегда цена определяет качество продукции. Например, недорогой Hofer показал вполне приемлемые результаты. А самый дорогой Трек получил кучу замечаний.
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Как завести мотор, если умер аккумулятор: проверили 4 многообещающих устройства
Мы испытали пусковые устройства-бустеры с конденсатором. Подобные пусковые устройства могут выдавать большие токи благодаря малому внутреннему сопротивлению. Их характеристики не ухудшаются на морозе. Такие пускачи можно хранить разряженными, а при необходимости быстро подзарядить от подсевшей штатной батареи, другой машины или от домашней розетки.
Но впечатление от всех устройств – отрицательное. Ни один из бустеров не захотел работать с первой попытки. Конденсаторные пускачи способны пускать только не сильно промороженный и полностью исправный двигатель, который заводится с пол-оборота.
Пятизначная цена лишь усилила негатив. За такие деньги можно купить новую батарею, причем не одну. А чтобы оживить автомобиль с севшей АКБ, лучше подойдет аккумуляторный бустер. И хорошие пусковые провода в багажнике тоже не помешают.
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Аккумуляторные батареи до 5000 рублей можно брать? Проверили!
Для экспертизы приобрели девять АКБ отечественных и импортных производителей емкостью 55-60 А·ч и пусковыми токами 470-600 А.
Три самые тяжелые батареи – FB, Karhu и Медведь – оказались лучшими по запасенной в них энергии. Эти верой и правдой будут служить долгое время.
Мы не только провели все необходимые тесты, мы еще и вскрыли две батареи – лидера FB и аутсайдера Стандарт. Эти батареи с одинаковой заявленной емкостью показали полярные результаты. Почему в Стандарте оказалось в 2,5 раза меньше амперчасов, чем в FB? Да потому, что в нее недоложили свинца, как мы и предполагали. Доказательства – на фото: разница видна невооруженным глазом.
Будет ли облегченная батарея нормально работать? Да, но только пока на улице тепло. Кроме того, использование АКБ с малым количеством пластин приводит к возрастанию плотности тока на их поверхности. А это сокращает ресурс.
Поэтому, если собираетесь ездить на автомобиле долго, не покупайте для него облегченную АКБ.
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С Новым годом! Удачи на дорогах!
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