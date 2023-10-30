Аккумуляторы до 5000 рублей можно брать? Проверили!
Жизненные ситуации бывают разными. Приобретая аккумуляторную батарею (АКБ), одни стараются найти самый достойный и дорогой вариант, надеясь забыть о проблеме хотя бы лет на пять. Но возможен и другой подход: мол, машинка у меня простенькая, а батареи всё равно слеплены из одного теста. Поэтому есть смысл взять самую дешевую – сколько прослужит, столько и прослужит.
Что же, проверим. Сегодня выбираем простейшую батарею для Гранты по минимальной цене.
Напомним, что батарея нужна с «прямой полярностью». У таких в обозначении должна быть латинская буква L – например, 6СТ‑60L. Такие же аккумуляторы подходят и на все легковые автомобили малого класса отечественного производства, появившиеся до прихода моделей на французской платформе В0. К ним относятся и заднеприводные, и полноприводные, и почти все переднеприводные автомобили ВАЗ. Габариты – не более 242×175×190 мм.
Предельные стартерные токи мы уточнили на АВТОВАЗе – там напомнили, что при нормальной работе стартера потребление составляет около 300 А. Это среднее значение, зависящее от наружной температуры, вязкости моторного масла и прочих факторов.
Приобретая батареи для эксперимента, мы выбирали самые дешевые, какие только были на момент покупки. Удивленные продавцы пару раз предупреждали нас: не берите такое барахло! Но мы скупили всё, что стоило меньше 5000 рублей: таких АКБ на момент покупки в столичных магазинах набралось девять.
Знакомство
Как обычно и случается, ни одна из батарей не была заряжена полностью. Конечно, перед проверкой мы все АКБ подзарядили – и вы после приобретения обязательно сделайте то же самое. Единственное исключение возможно для тех, кто на новой батарее сразу собирается в длительную поездку по быстрым дорогам: за время пути она «подпитается».
Второе испытание – наше привычное: определяем массу батарей. Эта простейшая проверка уже не первый год позволяет нам заранее угадывать аутсайдеров теста. Разброс при взвешивании оказался солидным – от 12,94 кг у Black Ice до 14,40 кг у FB. Почти полтора килограмма разницы!
О чем говорит масса? В первую очередь – о количестве свинцовых пластин в корпусе батареи. Любой школьник знает, что для появления напряжения на ее клеммах достаточно всего одной пары пластин-электродов. Однако энергоемкость такой батареи будет ничтожной. Поэтому в каждую из шести банок-ячеек АКБ загружают по два полублока положительных и отрицательных пластин. Если попытаться сэкономить на их количестве, то такая батарея обязательно проиграет «полноценным» АКБ. Но об этом – чуть позже.
Заряженные батареи мы разместили на 24 часа в морозильной камере при –18 °C. После этого испытали их единым током, подключая к эталонной нагрузке, собранной из двух балластных реостатов РБ‑302 У2.
Величина сопротивления при параллельном подключении составила чуть меньше 0,05 Ом. При этом каждый раз мы оценивали время, в течение которого напряжение на клеммах батареи снижалось до 6,0 В. По итогам замеров определяли фактический заряд каждой из батарей в ампер-часах.
Участники
| Примерная цена 3600 ₽
Заявленная масса, не более 16,0 кг
Самая легкая батарея в нашей выборке недобрала до заявленной на этикетке массы более 3 кг! Неудивительно, что ее электрические параметры – вторые от конца таблицы. Рекомендовать не можем.
| Примерная цена 4900 ₽
Заявленная масса, не более 16,5 кг
Самая тяжелая батарея из испытанных оказалась одной из лучших в нашей экспресс-проверке. При желании сэкономить – рекомендуем.
| Примерная цена 4200 ₽
Заявленная масса, не более 15,5 кг
Батарея по характеристикам ближе к аутсайдерам, чем к победителям. Рекомендовать не можем.
| Примерная цена 4100 ₽
Заявленная масса, не более 13,8 кг
Победитель наших испытаний оказался тяжелее, чем указано на этикетке, – удивительно. При желании сэкономить – рекомендуем.
| Примерная цена 3900 ₽
Заявленная масса, не более 13,8 кг
Результаты далекие от лучших. Рекомендовать не можем.
| Примерная цена 3300 ₽
Заявленная масса, не более 15,0 кг
Показатели слабые. Рекомендовать не можем.
| Примерная цена 4600 ₽
Заявленная масса, не более н.д.
Единственная батарея в выборке с заявленной емкостью 55, а не 60 А·ч оказалась одной из лучших. Если хочется сэкономить – рекомендуем.
| Примерная цена 4000 ₽
Заявленная масса, не более 14,0 кг
Результаты слабые – рекомендовать не можем.
| Примерная цена 3300 ₽
Заявленная масса, не более 14,7 кг
Худший результат в нашей выборке. Рекомендовать не можем.
Почти по Эйнштейну
Результаты испытаний относятся только к конкретной выборке АКБ.
Обращаем внимание на то, что три самые тяжелые батареи – FB, Karhu и Медведь – как по заказу оказались лучшими по запасенной в них энергии. Почти как в знаменитой эйнштейновской формуле E = MC², говорящей об эквивалентности массы и энергии.
Емкость батареи, которую оценивают в ампер-часах, зависит от тока, при которой ее определяют. Обычно емкость высчитывают при токе в 1/20 от заявленной емкости: применительно к батареям на 60 А·ч емкость указывают при токе разряда в 3 А. В этом случае ампер-часов набралось бы побольше, чем при наших 240 А. Но нам было интересно испытать батареи именно в режиме стартерного тока.
Что показало вскрытие
Фирменный зарулевский прием – вскрытие батарей. Для экзекуции мы выбрали Стандарт и FB – батареи с одинаковой заявленной емкостью показали полярные результаты. Почему в Стандарте оказалось в 2,5 раза меньше ампер-часов, чем в FB? Да потому, что в него недоложили свинца, как мы и предполагали с самого начала. Доказательства – на фото: разница видна невооруженным глазом.
Будет ли облегченная батарея работать на автомобиле? Будет, пока на дворе тепло. Но с приходом похолодания и ростом пусковых токов карета быстро превратится в тыкву, как в известной сказке.
Использование АКБ с малым количеством пластин приводит к возрастанию плотности тока на их поверхности. А это сокращает ресурс. Поэтому, если вы собираетесь эксплуатировать машину в дальнейшем, применение облегченных батарей по принципу «и так сойдет» недопустимо. Да и обидно заплатить, к примеру, за килограмм говядины, а получить лишь полкило.
Результаты испытаний бюджетных аккумуляторных батарей
|
|
Масса в состоянии поставки, кг
|
Время разряда до 6,0 В единым током при –18 °С, с
|
Реальный заряд при разрядном токе 240 А, А·ч
|
Black Ice 6СТ-60L 480 А
|
12,94
|
135
|
9,0
|
FB 6 СТ-60VL 60 Ah 600 A
|
14,40
|
233
|
15,5
|
Ginnes 6CТ-60L 60 А·ч 520 А
|
13,34
|
175
|
11,7
|
Karhu 6СТ-60VL 60 Ah 500 А
|
14,02
|
239
|
15,9
|
Unikum 6СТ-60VL 60 Ah 500 А
|
13,88
|
195
|
13,0
|
Автофан 6СТ-60VL 470 А
|
13,20
|
181
|
12,1
|
Медведь 6СТ-55VLA 55 Ah 535 A
|
14,14
|
225
|
15,0
|
Подольские аккумуляторы 60 Ah 510 А
|
13,55
|
185
|
12,3
|
Стандарт 6CТ-60L 60 А·ч 500 А
|
13,16
|
93
|
6,2
Наши советы
- Помните, что хорошая батарея при прочих равных должна быть тяжелой. При выборе среди равных не стесняйтесь применять безмен: легкую АКБ – в сторону!
- На многих батареях масса указана, но очень лукаво. Например, на Black Ice написано – масса не более 16 кг. Вроде позаботились о здоровье автолюбителя – чтобы спину не сорвал. При этом на самом деле масса данного образца менее 13 кг. Так что не верьте этим ограничениям «сверху».
- Никогда не покупайте батарею с заявленной емкостью меньше штатной. А вот лишние ампер-часы никогда не помешают.
- Не забывайте, что клеммы на «европейках» и «азиатках» различаются как по форме, так и по расположению. Не ошибитесь с полярностью: большинство автомобилей не позволяет разместить АКБ с неродным расположением клемм, потому что длины штатных проводов может не хватить.
И вот действительно хороший способ сэкономить: сдайте старую батарею продавцу – он купит ее у вас за 500–700 рублей.
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