Аккумуляторы до 5000 рублей можно брать? Проверили!

Эксперты «За рулем» изучили 9 самых дешевых АКБ для Лады Гранты

Жизненные ситуации бывают разными. Приобретая аккумуляторную батарею (АКБ), одни стараются найти самый достойный и дорогой вариант, надеясь забыть о проблеме хотя бы лет на пять. Но возможен и другой подход: мол, машинка у меня простенькая, а батареи всё равно слеплены из одного теста. Поэтому есть смысл взять самую дешевую – сколько прослужит, столько и прослужит.

Что же, проверим. Сегодня выбираем простейшую батарею для Гранты по минимальной цене.

Напомним, что батарея нужна с «прямой полярностью». У таких в обозначении должна быть латинская буква L – например, 6СТ‑60L. Такие же аккумуляторы подходят и на все легковые автомобили малого класса отечественного производства, появившиеся до прихода моделей на французской платформе В0. К ним относятся и заднеприводные, и полноприводные, и почти все переднеприводные автомобили ВАЗ. Габариты – не более 242×175×190 мм.

Предельные стартерные токи мы уточнили на АВТОВАЗе – там напомнили, что при нормальной работе стартера потребление составляет около 300 А. Это среднее значение, зависящее от наружной температуры, вязкости моторного масла и прочих факторов.

Приобретая батареи для эксперимента, мы выбирали самые дешевые, какие только были на момент покупки. Удивленные продавцы пару раз предупреждали нас: не берите такое барахло! Но мы скупили всё, что стоило меньше 5000 рублей: таких АКБ на момент покупки в столичных магазинах набралось девять.

Знакомство

Как обычно и случается, ни одна из батарей не была заряжена полностью. Конечно, перед проверкой мы все АКБ подзарядили – и вы после приобретения обязательно сделайте то же самое. Единственное исключение возможно для тех, кто на новой батарее сразу собирается в длительную поездку по быстрым дорогам: за время пути она «подпитается».

Второе испытание – наше привычное: определяем массу батарей. Эта простейшая проверка уже не первый год позволяет нам заранее угадывать аутсайдеров теста. Разброс при взвешивании оказался солидным – от 12,94 кг у Black Ice до 14,40 кг у FB. Почти полтора килограмма разницы!

О чем говорит масса? В первую очередь – о количестве свинцовых пластин в корпусе батареи. Любой школьник знает, что для появления напряжения на ее клеммах достаточно всего одной пары пластин-электродов. Однако энергоемкость такой батареи будет ничтожной. Поэтому в каждую из шести банок-ячеек АКБ загружают по два полублока положительных и отрицательных пластин. Если попытаться сэкономить на их количестве, то такая батарея обязательно проиграет «полноценным» АКБ. Но об этом – чуть позже.

Заряженные батареи мы разместили на 24 часа в морозильной камере при –18 °C. После этого испытали их единым током, подключая к эталонной нагрузке, собранной из двух балластных реостатов РБ‑302 У2.

Балластные реостаты имитировали реальную нагрузку при стартерном пуске.

Величина сопротивления при параллельном подключении составила чуть меньше 0,05 Ом. При этом каждый раз мы оценивали время, в течение которого напряжение на клеммах батареи снижалось до 6,0 В. По итогам замеров определяли фактический заряд каждой из батарей в ампер-часах.

Участники

Black Ice 6СТ-60L 480 А. ООО РАЗ Тангстоун, Рязань, Россия Примерная цена 3600 ₽

Заявленная масса, не более 16,0 кг

Самая легкая батарея в нашей выборке ­недобрала до заявленной на этикетке массы более 3 кг! Неудивительно, что ее электрические параметры – вторые от конца таблицы. Рекомендовать не можем. FB 6СТ-60VL 60 Ah 600 A. ООО КАЗ, Курск, Россия Примерная цена 4900 ₽

Заявленная масса, не более 16,5 кг

Самая тяжелая батарея из испытанных оказалась одной из лучших в нашей экспресс-проверке. При желании сэкономить – рекомендуем. Ginnes 6CТ-60L 60 А·ч 520 А. ООО РАЗ Тангстоун, Рязань, Россия Примерная цена 4200 ₽

Заявленная масса, не более 15,5 кг

Батарея по характеристикам ближе к аутсайдерам, чем к победителям. Рекомендовать не можем.

Karhu 6СТ-60VL 60 Ah 500 А. ТОО Кайнар-АКБ, Казахстан Примерная цена 4100 ₽

Заявленная масса, не более 13,8 кг

Победитель наших испытаний оказался тяжелее, чем указано на этикетке, – удивительно. При желании сэкономить – рекомендуем. Unikum 6СТ-60VL 60 Ah 500 А. ТОО Кайнар-АКБ, Казахстан Примерная цена 3900 ₽

Заявленная масса, не более 13,8 кг

Результаты далекие от лучших. Рекомендовать не можем. Автофан 6СТ-60VL 470 А. АО АКОМ им. Н.М. Игнатьева, Жигулевск, Россия Примерная цена 3300 ₽

Заявленная масса, не более 15,0 кг

Показатели слабые. Рекомендовать не можем.

Медведь 6СТ-55VLA 55 Ah 535 A. МПКФ Алькор, Тюмень, Россия Примерная цена 4600 ₽

Заявленная масса, не более н.д.

Единственная батарея в выборке с заявленной емкостью 55, а не 60 А·ч оказалась одной из лучших. Если хочется сэкономить – рекомендуем. Подольские аккумуляторы 60 Ah 510 А. ПАЗ, Подольск, Россия Примерная цена 4000 ₽

Заявленная масса, не более 14,0 кг

Результаты слабые – рекомендовать не можем. Стандарт 6CТ-60L 60 А·ч 500 А. АО «Электроисточник», Саратов Примерная цена 3300 ₽

Заявленная масса, не более 14,7 кг

Худший результат в нашей выборке. Рекомендовать не можем.

Почти по Эйнштейну

Результаты испытаний относятся только к конкретной выборке АКБ.

Обращаем внимание на то, что три самые тяжелые батареи – FB, Karhu и Медведь – как по заказу оказались лучшими по запасенной в них энергии. Почти как в знаменитой эйнштейновской формуле E = MC², говорящей об эквивалентности массы и энергии.

Емкость батареи, которую оценивают в ампер-часах, зависит от тока, при которой ее определяют. Обычно емкость высчитывают при токе в 1/20 от заявленной емкости: применительно к батареям на 60 А·ч емкость указывают при токе разряда в 3 А. В этом случае ампер-часов набралось бы побольше, чем при наших 240 А. Но нам было интересно испытать батареи именно в режиме стартерного тока.

Что показало вскрытие

Фирменный зарулевский прием – вскрытие батарей. Для экзекуции мы выбрали Стандарт и FB – батареи с одинаковой заявленной емкостью показали полярные результаты. Почему в Стандарте оказалось в 2,5 раза меньше ампер-часов, чем в FB? Да потому, что в него недоложили свинца, как мы и предполагали с самого начала. Доказательства – на фото: разница видна невооруженным глазом.

В зоопарке тигру порой недокладывают мяса. А на многих аккумуляторных заводах батареям недокладывают свинца!

Будет ли облегченная батарея работать на автомобиле? Будет, пока на дворе тепло. Но с приходом похолодания и ростом пусковых токов карета быстро превратится в тыкву, как в известной сказке.

Использование АКБ с малым количеством пластин приводит к возрастанию плотности тока на их поверхности. А это сокращает ресурс. Поэтому, если вы собираетесь эксплуатировать машину в дальнейшем, применение облегченных батарей по принципу «и так сойдет» недопустимо. Да и обидно заплатить, к примеру, за килограмм говядины, а получить лишь полкило.

Результаты испытаний бюджетных аккумуляторных батарей

Масса в состоянии поставки, кг Время разряда до 6,0 В единым током при –18 °С, с Реальный заряд при разрядном токе 240 А, А·ч Black Ice 6СТ-60L 480 А 12,94 135 9,0 FB 6 СТ-60VL 60 Ah 600 A 14,40 233 15,5 Ginnes 6CТ-60L 60 А·ч 520 А 13,34 175 11,7 Karhu 6СТ-60VL 60 Ah 500 А 14,02 239 15,9 Unikum 6СТ-60VL 60 Ah 500 А 13,88 195 13,0 Автофан 6СТ-60VL 470 А 13,20 181 12,1 Медведь 6СТ-55VLA 55 Ah 535 A 14,14 225 15,0 Подольские аккумуляторы 60 Ah 510 А 13,55 185 12,3 Стандарт 6CТ-60L 60 А·ч 500 А 13,16 93 6,2

Наши советы

Помните, что хорошая батарея при прочих равных должна быть тяжелой. При выборе среди равных не стесняйтесь применять безмен: легкую АКБ – в сторону!

На многих батареях масса указана, но очень лукаво. Например, на Black Ice написано – масса не более 16 кг. Вроде позаботились о здоровье автолюбителя – чтобы спину не сорвал. При этом на самом деле масса данного образца менее 13 кг. Так что не верьте этим ограничениям «сверху».

Никогда не покупайте батарею с заявленной емкостью меньше штатной. А вот лишние ампер-часы никогда не помешают.

Не забывайте, что клеммы на «европейках» и «азиатках» различаются как по форме, так и по расположению. Не ошибитесь с полярностью: большинство автомобилей не позволяет разместить АКБ с неродным расположением клемм, потому что длины штатных проводов может не хватить.

И вот действительно хороший способ сэкономить: сдайте старую батарею ­продавцу – он купит ее у вас за 500–700 рублей.

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