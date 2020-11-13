Наглядно демонстрируем, почему хорошая АКБ не только дороже, но и тяжелее.

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Зачем переплачивать, если можно взять дешевле? Сопоставим приблизительные цены новых АКБ емкостью 60 А·ч по состоянию на сентябрь.

Вот знакомые бренды: «Зверь» — 4450 рублей, Mutlu — 4500, Varta — 4800, Bosch — 4950, Delkor — 6450 рублей. В среднем — по пять тысяч с хвостиком за батареи, не раз встречавшиеся в тестах «За рулем».

А вот недорогие батареи под нераскрученными именами: Element — 2300 рублей, «Скат» — 2250, Bolk — 3000, «Автофан» — 2700 рублей. В среднем вдвое дешевле!

Продавцы дешевых АКБ уверенно орудуют нагрузочными вилками, демонстрируя исправность товара, — мол, у нас без обмана! И на автомобилях такие батареи поначалу ведут себя нормально, бодро раскручивая коленвалы. Получается, продавцы дорогих аккумуляторов пытаются развести покупателя на деньги?

Однако по результатам испытаний во всех зарулевских экспертизах на пьедестал из года в год попадают только известные бренды. И сейчас мы увидим, почему так.

«Автофан» 6СТ-60 VL. «Аком», Жигулевск, Россия Примерная цена 2700 ₽

Измеренная масса 13,0 кг «Русская звезда» 6СТ-60Т. Россия, изготовитель не указан Примерная цена 2500 ₽

Измеренная масса 12,6 кг

«Cкат» 6СТ-60L. «Электроисточник», Россия, Саратов Примерная цена 2250 ₽

Измеренная масса 13,1 кг Bolk 6СТ-60 VL. «Кайнар», Талдыкорган, Казахстан Примерная цена 3000 ₽

Измеренная масса 13,8 кг

Внутренние органы

Снаружи дорогую АКБ не отличить от дешевой. Корпуса у них практически одинаковы, а этикетка более доступного изделия может выглядеть даже симпатичнее. Однако поставим простейший опыт: измерим реальную емкость батарей.

Для экспериментов мы приобрели четыре относительно дешевые батареи на 60 А·ч по цене от 2250 до 3000 рублей. Зарядили и нагрузили током в 3А, чтобы определить емкость при 20‑часовом разряде. Критической отметкой напряжения, соответствующей полному разряду батареи согласно ГОСТ Р 53165–2008, взяли 10,5 В. Затем вновь зарядили батареи, остудили, и нагрузили каждую заявленным током холодной прокрутки при минус 18˚ С.

Результаты электрических замеров недорогих АКБ

Время полного разряда током 3 А, ч Фактическая емкость, А·ч Процент от заявленной емкости, % Напряжение на клеммах на 10-й секунде разряда током холодной прокрутки при минус 18˚С (норма — 7,5 В) «Автофан» 6СТ-60 VL 11,1 33,3 55,5 <7,5 В

(при токе 470 А) Bolk 6СТ-60 VL 16,5 49,5 82,5 <7,5 В

(при токе 500 А) «Русская звезда» 6СТ-60N 15,2 45,6 76 <7,5 В

(при токе 460 А) CКАТ 6СТ-60L 14,2 42,6 71 <7,5 В

(при токе 500 А)

Дальнейшие замеры проводить не стали, потому что ясно: все батареи уже «провалились». Заявленный ток не выдают, а фактическая емкость гораздо меньше заявленной. Но в чем причина провала?

Ответ подсказали электронные весы. Масса испытанных батарей составила от 12,6 до 13,8 кг. А, например, успешно показавший себя в прошлых тестах аккумулятор Tyumen Battery Standard весит 15,9 кг при той же заявленной емкости! Разница — в несколько килограммов.

За годы проведения аккумуляторных экспертиз у нас набралась приличная статистика: как правило, облегченная батарея — это плохая батарея! Так, в экспертизе семилетней давности (ЗР № 11, 2013) места в хвосте турнирной таблицы (с 24-го по 27-е) заняли как раз самые дешевые и при этом легкие АКБ. И за эти годы ситуация не изменилась.

Цена в 2013 году, рублей Масса, кг Cobat Energy 2230 13,88 Ecostart 1700 13,02 Black horse 1760 12,63

Как масса батареи может быть связана с ее электрическими характеристиками? По величине массы косвенно можно судить о количестве свинцовых пластин в корпусе. Как известно, для появления напряжения на клеммах аккумулятора достаточно всего одной пары пластин-электродов, но энергоемкость такой батареи будет ничтожной. Поэтому в каждую из шести банок-ячеек АКБ загружают по два полублока положительных и отрицательных пластин. Если их количество будет недостаточным, то и толку от таких «внутренних органов» будет немного.

А сколько пластин внутри тестиру­емых батарей?

Вскрытие показало…

Балаганов с Паниковским пилили гири — и напрасно. Мы же распилили четыре АКБ — и были вознаграждены.

Сверлим отверстие для слива электролита... ...срезаем крышку АКБ... ...теперь можно сосчитать пластины.

Сначала под ножовку угодили батареи дешевые — Bolk 6 СТ‑60 VL и «Русская звезда» 6CТ‑60N. Сразу стало ясно, что ячейки батарей заполнены не до отказа. Внутри «Русской звезды» мы даже обнаружили куски пластика, обеспечивающие плотную посадку тощих полублоков. Впрочем, для чистоты эксперимента «убили» еще пару АКБ: подороже, потяжелее и с хорошей репутацией. Из отечеcтвенных взяли Tyumen Battery Standard, из импортных — Medalist SMF 56031. Вскрытие подтвердило старое правило: производители АКБ, продающихся по демпинговым ценам, недокладывают в них дорогого свинца. Если в нормальных батареях мы обнаружили по 12 пластин в каждой ячейке, то в облегченных — в полтора раза меньше! Отсюда и нехватка ампер-часов.

Bolk — пример полупустой батареи. Выступающие ребра не дают пластинам болтаться внутри. Отметим, что в батарее «Русская звезда» для уплотнения содержимого размещены куски пластмассы. Содержимое одной из ячеек АКБ Bolk: 4 положительных пластины, 5 отрицательных. Емкость? Ее маловато...

Тем, кому число пластин ни о чем не говорит, советуем обратить внимание на их суммарную поверхность в пересчете на батарею. Чем больше площадь, тем значительнее ток, который может выдать батарея в стартерном режиме разряда, тем выше может быть запас ее энергии. Так вот, параметры тюменской батареи почти на 68% превосходят показатели «Русской звезды». Это игра в одни ворота.

Тюменская АКБ укомплектована полностью: 6 «+» и 6 «-» пластин-электродов.

Medalist — еще пример нормальной батареи: в каждом полублоке по 6 пластин, изготовленных методом просечки. Итого — 12 на ячейку. Для справки: просечная пластина весит примерно 28 г, а с намазкой — 90. Штампованная же пластина, как у тюменских АКБ, весит, соответственно, 40 и 120 г. Поэтому она тяжелее «Медалиста».

Как на рынке!

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Как же работают легкие батареи? А как умеют, так и работают. Обман состоит лишь в том, что вас обвесили. Почти как на рынке: просили два килограмма баранины, а вам всучили полтора. Купленная баранина при этом остается бараниной — есть ее можно, только порции будет меньше.

Та же ситуация и с нехваткой ампер-часов: батарея малой емкости первое время будет справляться с обязанностями, особенно если на дворе лето. Но с приближением холодов и ростом требуемого (пускового) тока сказка быстро закончится. Использование АКБ с малым количеством пластин приводит к возрастанию плотности тока на их поверхности. А это крадет ресурс. Поэтому, если разработчики автомобиля предписывают использовать АКБ на 60 А·ч, то никакие 40 А·ч для замены не годятся. Больше — пожалуйста, меньше — нельзя.

Результаты измерений рабочей поверхности пластин АКБ

Суммарное число пластин в ячейке Габариты пластины, мм Суммарная рабочая поверхность пластин батареи, дм²* Масса АКБ, кг Bolk 6СТ-60 VL 9 143×117 180,7 13,8 «Русская звезда» 6CТ-60N 8 143×110 151 12,6 Medalist SMF 56031 12 142×105 214,7 14,4 Tyumen Battery Standard 12 143×123 253,3 15,9

*Каждая пластина имеет двустороннюю рабочую поверхность.

За АКБ — с безменом

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Решились на покупку новой АКБ? Самое простое правило — игнорировать неизвестные бренды с названиями типа «Синяя лошадь» и т. п. Статистика «За рулем», накопленная с прошлого века, отделяет «бабочек-однодневок» от профи, выдающих год за годом достойные параметры. Испытания зарулевского уровня на серьезной технической базе давным-давно не проводит никто. Поэтому из всего многообразия имен остается довольно ограниченный выбор проверенных марок: это батареи Тюменского завода, изделия корейской фирмы Delkor, турецкие Mutlu, а также европейские Topla, Tab и еще несколько имен.

Выбирая АКБ, старайтесь брать самую большую из подходящих под штатное место в вашей машине. Не слушайте байки про то, что батарея повышенной емкости будет недозаряжаться — это чепуха. Не ошибитесь с полярностью: большинство автомобилей не позволяет разместить АКБ с неродным расположением клемм, потому что длины штатных проводов может не хватить. Не забывайте, что клеммы на «европейках» и «азиатках» различаются как по форме, так и по расположению.

И помните, что хорошая батарея при прочих равных должна быть тяжелой! А если и впрямь есть безмен — не стесняйтесь, взвешивайте!

Комментарий эксперта Сергей Орлов, директор Национальной ассоциации производителей источников тока «РУСБАТ», председатель технического комитета Росстандарта ТК044 «Аккумуляторы и батареи», член Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии: Фальсификация тех. характеристик наносит серьезный ущерб как потребителям, так и производителям стартерных аккумуляторных батарей. Ведущие российские заводы производят современные свинцовые батареи, не уступающие по уровню технологий, качеству и характеристикам импортным аналогам. Но так называемые «незаводские» или частные торговые марки заказывают на производстве и выпускают на рынок облегченные батареи класса «эконом». На АКБ должны быть указаны фактические характеристики и ГОСТ Р 53165–2008, которому должны соответствовать технические параметры. Мы рекомендуем доверять только известным заводским брендам. В этом случае вы приобретаете батарею, за которую завод несет ответственность, а ее свойства подтверждены периодическими испытаниями. Перед покупкой АКБ изучите линейку завода-изготовителя на его официальном сайте. В случае выбора «незаводской» торговой марки вы рискуете собственной безопасностью, которая дороже любой экономии. Производителям и продавцам аккумуляторов эконом-серий мы советуем проявить смелость и указывать на батареях фактическую емкость и ток холодной прокрутки. Обманывая покупателя сегодня, вы теряете его навсегда.

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