Дырявые свечи, шпионские штучки, старт Жени... – самые громкие экспертизы «За рулем»

За несколько десятков лет эксперты «За рулем» испытали практически все составные элементы современного автомобиля и то, что около.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

Профессиональная экспертиза – занятие нервное и скандальное. Рекламодатели, недовольные опубликованными результатами, расторгали договоры с издательством, грозя разборками на всех уровнях. Научные лаборатории отказывались включать в итоговый протокол определенные бренды – мол, здоровье дороже. Крупные западные компании, уличенные в продаже негодных изделий, с негодованием забирали испытанные образцы «для профессиональной проверки в Европе», после чего потихоньку спускали вопрос на тормозах.

В общем, легко не было никогда. Тем приятнее было публиковать материалы, в которых нам удавалось не просто расположить испытанные образцы от лучших к худшим, но и выловить откровенно негодные к употреблению – хотя они разными путями пробивались и пробиваются в продажу.

Негодные АКБ

Аккумуляторные батареи – одна из самых интересных тем. И одна из самых скандальных, много лет приносившая нам убытки по части рекламы и прочие неприятности. Так было и в начале 2000‑х годов, когда предполагавшийся лидер очередной экспертизы – великий и непогрешимый Bosch – с треском провалился, удостоившись оценки «Плохо!». Статья благополучно вышла в печать.

Первым проснулся, естественно, Bosch. Возмущенные звонки типа «Кто позволил?» и «Вы ответите!» переросли в масштабное противостояние. Рекламные договоры были расторгнуты, а соответствующие суммы демонстративно увели конкурентам.

Почему провалился Bosch? Подсказку дали эксперты лаборатории в Бронницах, не менее нас озадаченные результатами испытаний. Батарея с действующей гарантией на поверку оказалась… очень старой!

В результате генеральный директор представительства фирмы Bosch в России официально принес редакции извинения за некорректное поведение своих сотрудников и подтвердил, что результаты экспертизы журнала «За рулем» являются… правильными! Проведенное по его указанию «перетряхивание» московских складов показало: практически все батареи, хранящиеся там, действительно являются «перезрелыми», а потому подлежат уничтожению как некондиционные! Виной всему оказался кризис 1998 года – огромная партия ввезенных тогда АКБ не была вовремя распродана из-за резко упавшей покупательной способности населения.

Синтезатор катализатора

Магниты будут будоражить людское сознание вечно: притягиваются, отталкиваются – и никакого источника энергии! Поэтому всевозможные омагничиватели топлива мы всегда скрупулезно проверяли как на стендах, так и при установке на автомобили. Но с изделием АСК – случай особенный…

АСК – это аббревиатура: Автомобильный Синтезатор Катализатора. Кроме того, это инициалы изобретателя. Тому, кто уверует в чудо и приобретет упаковку с двумя фитюльками красного и черного цвета, была обещана экономия всего и вся. Для этого нужно было поставить на топливопровод автомобиля красную штучку из коробочки, дать двигателю поработать десяток минут и заменить ее на черненькую. После чего следовало проехать аж 10 тысяч км, экономя всё, что только можно сэкономить: топливо, деньги, время… Затем – вновь красненькую, и так далее. В результате мощность мотора должна была возрасти на треть, уплотнители якобы вновь обретали эластичность, коррозия прекращалась, а задний мост переставал хрустеть.

Главная «изюминка» АСК состояла в том, что изделие было одобрено в НАМИ – сертификат красовался во всех рекламных публикациях. Дескать, с таким устройством можно ездить на керосине вместо бензина, вдвое снижать вредные выбросы, на треть улучшать экономичность…

На таком фоне выводы нашей экспертизы, зафиксировавшей полное отсутствие какого-либо положительного эффекта, конечно, не были ожидаемы. Пришлось вступить в длительную переписку с НАМИ: если всё так хорошо, то где же серийное внедрение, Нобелевские премии и так далее?

Позже выяснилось, что сертификат был выдан компанией НАМИ-ФОНД, а вовсе не НАМИ. Очередной ответ гласил, что автомобиль с изделием АСК «соответствует предъявляемым к нему экологическим требованиям». И, наконец, финальный аккорд: «сертификат на АСК подтверждает, что данное изделие НЕ УХУДШАЕТ параметров автомобиля».

Победа! Конечно же, не ухудшает – как не могут их ухудшить упаковка с чипсами или, скажем, бутылка с газировкой. Но и не улучшает ни на йоту, что бы там ни вещала реклама.

Шпионские штучки

В детстве все мы во что-то недоиграли. Не потому ли так притягивают разного рода «шпионские» вещицы? Например – средства, позволяющие обмануть фотокамеры, дабы не платить штрафы.

Игрушек, призванных сделать номера невидимыми, в очередной экспертизе набралось пять: баллончик с «секретным» спреем, металлическая сетка, пара поляризационных пластинок и рамка номерного знака, усеянная инфракрасными светодиодами. Для эксперимента обратились к разработчикам фоторадарного комплекса КРИС-П: давайте поиграем в шпионов!

Разработчики вздохнули – мол, делать людям нечего. Однако техническое любопытство пересилило. Но ничего интересного так и не выявилось: все приобретенные нами гаджеты никак не мешали камерам фиксировать номерные знаки в лаборатории и на улице, в темноте и при солнечном свете, под углом и «в лоб», сверху и сбоку… Вывод короткий: барахло! Не говоря уже о том, что по закону номерной знак нельзя ни закрывать, ни загрязнять.

Дырявые свечи

Свечи зажигания во все времена вызывали садистские желания у недоучившихся инженеров. Один пытается отломать боковой электрод, другой пилит его лобзиком, третий хватает дрель… В последнем случае на свет появились так называемые экосвечи Плазматрон – с дыркой в боковом электроде.

Очередной технический уродец, обещавший зонтиковую искру, факельный поджог смеси, а также индивидуальную электронную настройку (!) каждой свечи, не удостоился бы нашего внимания, если бы не многочисленные ссылки на НАМИ, где дырявая свеча якобы удостоилась признания.

Именно туда мы и обратились с просьбой рассказать читателям про ожидаемый народно-хозяйственный эффект и пояснить, почему в наших испытаниях никакого эффекта мы не обнаружили. Ежели каждая дырка увеличивает КПД мотора на 20%, так мы их день и ночь будем сверлить! Только уточним диаметр сверла. Ответ пришел. А в нем…

А в нем первый заместитель генерального директора НАМИ сообщал, что подобные данные «являются ложью и дискредитируют институт». Кроме того, упоминание о том, что эти свечи сертифицированы в НАМИ, также «не соответствует действительности, так как сертификация свечей поручена другой организации».

Сказка опять не получилась. Впрочем, если кому-то захочется ездить с дырявыми свечами – катайтесь на здоровье.

Старт Жени

«…Cел аккумулятор? Купите Start genie!»

Тем, кому захочется доставить ближнему радость, очередная реклама советовала приобрести желтенькое и заведомо иностранное изделие по имени Start genie. Нам сразу захотелось это перевести как «Старт Жени».

Разрядилась у вас аккумуляторная батарея. Достаем «Старт Жени», подключаем в гнездо прикуривателя, минут через 15 пускаем мотор и спокойно едем дальше…

Желтенькую коробочку мы приобрели – еле нашли! Раскупали на ура! Обещанное напряжение – аж 30 В: померили – действительно 30. А что у нее внутри? Кто его знает – изделие неразборное…

Ладно, разряжаем батарею редакционной машины, втыкаем «Женю» и ждем. Коробочка сильно греется. Через 15 минут начинаем проверку. Вольтметр прыгает к 6 В, а потом валится к нулю… Крутить стартер – нет, даже не смешно.

Смешно было дальше. При попытке зарядить «Женю» ничего у нас не получилось: не идет в нее ток! Разобрали штекер с переключателем – всё ясно: переключатель в этом положении вообще разрывает цепь. Нет там заряда и быть не может.

А когда «Женю» мы все-таки вскрыли, внутри нашли 20 батареек типа АА. Причем на каждой написано: «не заряжать».

Продолжение следует

Что вспоминается еще?

Моторные масла, превращавшиеся на глазах в гудрон.

Охлаждающие жидкости, горящие не хуже топлива.

Гаечные ключи, гнущиеся в руках.

Противоугонные устройства, вскрываемые за десяток секунд.

Домкраты, ломающиеся при первой же попытке приподнять машину.

Аккумуляторные батареи, полупустые внутри.

Предохранители, которые вообще не перегорают.

Пусковые провода, неспособные пропускать через себя стартерный ток.

В общем, пальцев точно не хватит…

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