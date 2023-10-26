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АКБ переживет зиму? Как проверить, когда менять

Эксперт «За рулем» объяснил, когда точно пора покупать новый аккумулятор

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Как заставить аккумулятор служить дольше – секреты экспертов «За рулем»

Основных факторов для принятия решения два: возраст батареи и ее реальное состояние.

Согласно п. 7.3.3 ГОСТ Р 53165-2020 средний срок службы батарей в эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев при пробеге не больше 90 000 км или 3000 моточасов. Для батарей с уменьшенным расходом воды – не менее 48 месяцев, но не более 100 тысяч км пробега.

Получается, если вашей батарее более 4 лет, доверять ей не стоит. Хотя известны многочисленные примеры, когда АКБ отхаживали и вдвое дольше. Обычно это случается на автомобилях, которые ездили мало и редко.

Батареи EFB и AGM служат вдвое дольше обычных АКБ (при схожих условиях эксплуатации). Но и цены на них почти в два раза выше.

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Как определить состояние АКБ?

Простейший показатель «здоровья» АКБ – это уверенный пуск мотора. Если лампы на панели приборов не притухают, а стартер легко крутит коленвал – батарея в порядке.

Периодическое загорание этого светового индикатора говорит о низком заряде АКБ.
Периодическое загорание этого светового индикатора говорит о низком заряде АКБ.

С какой клеммы правильно отсоединять АКБ: «плюс» или «масса»?

Время от времени стоит измерять напряжение на клеммах аккумулятора – для этого подойдет любой тестер. При работающем двигателе оно должно составлять 14,0–14,4 В. Значит, генератор и проводка исправны и батарея нормально заряжается.

После выключения двигателя напряжение на клеммах нужно измерять не раньше чем через пару часов. Если оно ниже 12,3 В, батарею надо подзарядить и после двухчасовой паузы повторить замер. Если тестер показывает меньше 12,6 В, значит АКБ не держит заряд – нужно покупать новую батарею.

Причинами для экстренной замены аккумулятора являются деформация корпуса или трещины.

Покупать или ждать?

Если батарея ведет себя безукоризненно, можно рассчитывать, что еще одну зиму она переживет. И, скорее всего, дотянет и до следующей осени.

В таких случаях приобретать аккумулятор про запас не стоит: при долгом хранении он утрачивает свои рабочие качества.

Если батарея начала уже осенью подавать поводы для беспокойства, не стоит откладывать покупку до декабря.
Если батарея начала уже осенью подавать поводы для беспокойства, не стоит откладывать покупку до декабря.

Замечали, что штатные АКБ служат дольше покупных?

Если батарею нужно менять – не тяните с покупкой! Основная причина – рост цен. Согласно исследованиям независимой аналитической компании Alto Consulting Group (ACG), средние цены на аккумуляторные батареи в 2022 году выросли на 31,9%.

В нынешнем году тенденция, очевидно, сохранится, а потому к зиме цены сильно подпрыгнут. Причем виновата будут не столько экономическая ситуация, сколько банальный сезонный спрос. С приходом холодов пойдут массовые отказы батарей, и владельцы машин бросятся за новыми.

И, кстати, многие магазины предлагают неплохую скидку на новую АКБ, если сдадите старую. Это честный трейд-ин, который позволяет сэкономить до 20%.

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За РулемКолодочкин Михаил
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