Как завести мотор, если умер аккумулятор: проверили 4 многообещающих устройства

Эксперты «За рулем» испытали пусковые устройства-бустеры с конденсатором

Сел аккумулятор? Поможет пускач-бустер. Но в некоторых из них вместо батарей использованы конденсаторы.

Плюсы конденсаторного пускача

Батареи на основе лития – это химические источники тока, применяемые в смартфонах и прочих гаджетах. Пускачи (они же – бустеры) на их основе известны давно. А вот конденсаторные аналоги так и не завоевали рынок, хотя, казалось бы, они могут выдавать большие токи благодаря малому внутреннему сопротивлению. Их характеристики не должны ухудшаться на морозе.

Наконец, такие пускачи можно хранить разряженными: при необходимости они подзаряжаются от подсевшей штатной батареи. Их можно зарядить за несколько минут и от соседской машины – риска никакого, да и пусковые провода не нужны. Можно провести подзарядку дома, а затем спуститься к машине и попытаться оживить ее.

Как можно подзарядиться от севшей АКБ?

Аналогия простая: представьте себе водопроводный кран, из которого капает вода. Такого напора не хватит для хозяйственных дел. Но если подставить под кран ведро и подождать, то оно вскоре наполнится – теперь можно, например, мыть машину. Точно так же конденсатор способен после зарядки выдать стартерный ток, значительно ­превышающий зарядный.

Основным недостатком конденсаторных пускачей, помимо высокой цены, всегда были их довольно скромные реальные характеристики, уступающие заявленным.

Мы приобрели четыре подобных устройства – понятно, что все они оказались китайскими.

Программа испытаний включала в себя оценку времени заряда от стационарного источника и от разряженной штатной батареи, а также способности пустить двигатель как при разряженной батарее, так и без нее.

Основной объем тестов провели на универсале Лада Ларгус, батарею которого всякий раз разряжали до 8,0 В. Каждый бустер предварительно был полностью разряжен.

Результаты наших испытаний относятся только к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для оценки всей одноименной продукции.

Участники

Utrai Super Capacitor Jump Starter Jstar X1, КНР

Пусковое устройство на суперконденсаторе

Примерная цена 15 000 ₽

Заявленный рабочий температурный диапазон н.д.

Заявленный пусковой ток 1000 А

Заявленное время зарядки от АКБ до 3 мин

Заявленное время зарядки от USB 5 Вдо 30 мин

Наличие защиты от переполюсовки, перегрева и повышенного напряжения

Масса 950 г

В инструкции отмечено, что через 24 часа конденсатор полностью разряжается. Указана емкость конденсатора: 500 Фарад – это очень солидно. К достоинствам бустера можно отнести минимальное количество органов управления. Но на алгоритме пользования мы все-таки споткнулись. Надо было догадаться, что находящуюся сбоку красную кнопку питания следует нажать после того, как на экране появится значение «100%», а вместо показаний вольтметра возникнет прочерк «–». В итоге мотор Ларгуса с разряженной до 8,0 В штатной батареей успешно удалось пустить. Inspector Charger, КНР

Автомобильное пусковое устройство безбатарейного типа

Примерная цена 15 000 ₽

Заявленный рабочий температурный диапазон –40 °С – +60 °С

Заявленный пусковой ток 900 А

Заявленное время зарядки от АКБ

– при напряжении >10 В 2–2,5 мин;

– при напряжении >6 В 5 мин;

– при напряжении >4 В 10 мин

Заявленное время зарядки от USB 5 В до 30–50 мин

Наличие защиты от переполюсовки, перегрева и короткого замыкания

Масса 1,2 кг

Оговаривается возможность пуска двигателя напрямую при отсутствии штатной АКБ. Основные претензии – к запутанной инструкции. Так называемый «Стандартный режим запуска», по сути, отличается от принудительного тем, что во втором случае предварительная зарядка бустера происходит от постороннего источника питания. Однако на практике выяснилось другое обстоятельство: пустить мотор Ларгуса с подсевшей до 8,0 В батареей удалось безо всяких посторонних источников. Достаточно было правильно воспользоваться кнопкой Boost. Мало того, что ее в любом случае требовалось нажать – необходим был именно двойной щелчок, как на компьютерной мышке, а не просто два поочередных нажатия. А вот без АКБ пустить мотор нам не удалось – увы.

Berkut Specialist JSC-450, КНР

Автомобильное пуско-зарядное устройство конденсаторного типа

Примерная цена 20 000 ₽

Заявленный рабочий температурный диапазон –40 °С – +65 °С

Заявленный пусковой ток 450 А

Заявленное время зарядки от АКБ до 2 мин

Заявленное время зарядки от USB 5 В до 30–40 мин

Наличие защиты от короткого замыкания и переполюсовки

Масса 1,38 кг

Согласно инструкции, пуск дизельных моторов с предварительным прогревом свечей накаливания и полностью севшей АКБ невозможен. Зато обещана возможность запуска при отсутствии штатной АКБ. Это странно, поскольку требуемый ток может превышать заявленный – например, при пуске на морозе мощного дизеля. Пустить без АКБ мотор Ларгуса нам не удалось даже при плюсовой температуре. Инструкция составлена неряшливо – понять, когда же нужно задействовать пусковую кнопку, проще «методом тыка». В итоге нам удалось-таки пустить двигатель, предварительно подключив разряженного Беркута к штатной батарее, напряжение на которой составляло всего 8,0 В. TopDiag C-158, КНР

Аварийное пусковое устройство двигателя на основе суперконденсатора (ионистора)

Примерная цена 15 000 ₽

Заявленный рабочий температурный диапазон –40 °С – +80 °С

Заявленный пусковой ток 400 А

Заявленное время зарядки от АКБ <3 мин

Заявленное время зарядки от USB 5 В <10 мин

Наличие защиты от переполюсовки, перегрузки, повышенного напряжения, перегрева и короткого замыкания

Масса н.д.

Пустить мотор Ларгуса нам удалось, хотя и не сразу. У этого устройства при испытаниях то и дело гас экран: и это, насколько мы знаем, не первый случай. После нескольких попыток типа «включить – выключить» бустер оживал. В итоге он все-таки подзарядился от штатной АКБ, разряженной до 8,0 В.





ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АКБ Еще в 1987 году журнал «Изобретатель и рационализатор» опубликовал статью «Следующий шаг – снимаем аккумулятор», поселившую смуту в умах авто­владельцев. Предлагалось вместо дефицитной и громоздкой штатной АКБ использовать… конденсаторы! Однако шумиха вскоре улеглась: быстро выяснилось, что мало-мальски подходящих накопителей заряда на тот момент не было в природе. Да и без АКБ всё равно не обойтись – из-за высокого саморазряда конденсаторов.

Нелегкая эта работа?





Процесс заряда бустеров от 12‑вольтового источника или от полностью заряженной батареи занимает всего несколько минут. При этом ток может достигать нескольких десятков ампер. Правда, заряжать такой пускач впрок бессмысленно – конденсаторы быстро саморазряжаются.

Внутри всех бустеров находится повышающий преобразователь напряжения. Он позволяет вести заряд от гнезда USB при напряжении 5 В. Такой процесс занимает уже примерно час, зато зарядники для смартфонов есть у всех.

Для разрядки АКБ до уровня «уверенного незапуска» мотора мы применили вот такую «люстру дальнего света», оставшуюся после испытаний автомобильных ламп. Тесты бустеров начинали при уровне напряжения на клеммах батареи 8,0 В.

Благодаря преобразователю выходное напряжение может превышать входное, что и необходимо при заряде от подсевшей батареи. Но встроенная электроника то и дело сбивает с толку: скажем, индикатор бустера уже показывает уровень заряда 100%, а напряжение на выходных клеммах при этом отсутствует. А кнопки и индикаторы, назначение которых непонятно, особенно раздражают при наличии бестолковой инструкции. В итоге при испытаниях каждого бустера нам приходилось сначала додумывать логику разработчика, затем продираться через хитросплетения китайско-русских инструкций и лишь потом нащупывать подходящий алгоритм действий.

Только когда на экране устройства Utrai Super Capacitor Jump Starter Jstar X1 появится вот такое сообщение, надо нажать на красную кнопку, расположенную на торце изделия. При испытаниях прибора Inspector Charger не сразу догадались, что одна из кнопок ­требует «двойного клика», а не просто двух последовательных нажатий.

И, конечно же, конденсаторные бустеры способны заводить только исправный двигатель без проблем вроде залитых бензином свечей или сильно загустевшего масла: помощь устройство оказывает кратковременно.

После определенной возни мы всё же убедились в том, что каждое устройство способно подзаряжаться от подсевшей батареи и помогать ей пускать двигатель. А вот пуск без АКБ, обещанный устройствами Berkut Specialist и Inspector Charger, не удался.

НАШЕ МНЕНИЕ Общее впечатление – отрицательное. Ни один из бустеров не захотел работать с первой попытки, хотя мы действовали, вроде бы, правильно. Оглушительные цены (15–20 тысяч рублей) лишь усилили негативное впечатление – за такие деньги проще купить новую батарею, причем не одну! Рекомендовать подобные устройства для всех автомобилистов мы не можем – им больше подойдет привычный аккумуляторный бустер. Хорошие пусковые провода тоже не помешают.

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