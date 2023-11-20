Села АКБ? Вот верный способ завести мотор!

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Эксперт «За рулем» рассказал о различиях между конденсаторным и литиевым бустерами для пуска мотора

Заводите с толкача? А может быть, ваша ласточка приемлет «кривой стартер»? Прежде, чем пускаться во все тяжкие, давайте задействуем способы попроще: провода или бустер-пускач. И о тех, и о других подробно рассказал эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. В частности, объяснил отличия двух разновидностей бустеров – литиевых и конденсаторных.

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Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Литиевый бустер может сохранять свой заряд подобно АКБ – на протяжении нескольких недель и даже месяцев. А вот конденсаторный – не более суток.

Зато конденсаторный может подзаряжаться даже от полуразряженной батареи. Он медленно по крупицам вытягивает из аккумулятора оставшуюся энергию, чтобы затем разом отдать ее стартеру.

Но если штатная АКБ разряжена «в ноль», конденсаторный бустер практически бесполезен – разве что удастся подзарядить его от другой машины, а затем вернуться оживлять свою.

На морозе и литиевый, и конденсаторный бустеры работают гораздо хуже, чем в тепле. Поэтому после того, как извлечете пускачи из промерзшего багажника, их желательно согреть – хоть за пазухой.

Бустеры и провода для запуска – все самое интересное по теме читайте прямо сейчас!

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А чем вы пользуетесь, чтобы завести мотор с севшей АКБ?

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемDepositphotos
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Фото:За РулемDepositphotos
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