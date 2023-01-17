12 приводных ремней испытали (четверть забраковали!)

«За рулем» испытал прочностные характеристики приводных ремней для Гранты, оснащенной кондиционером.

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Поликлиновые приводные ремни (англ. - ribbed belt) сочетают в себе положительные качества плоских ремней (монолитность и гибкость) с достоинствами клиновых, обеспечивающих надежное сцепление со шкивами. Передачи с такими, по сути, «многоклиновыми» ремнями отличают невысокие габариты, большая нагрузочная способность и высокие скоростные характеристики. Они позволяют реализовывать большие передаточные соотношения (до 40), обеспечивают плавность вращения, допускают обратный изгиб. Поэтому их применяют в самых разных механизмах — от приводов сеялок и стиральных машин до — конечно же! — автомобилей.

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Несущий слой подобных ремней состоит из высокопрочных композитных нитей, распределенных по ширине. Нити имеют малое линейное удлинение и прочно сцеплены с основой. Это должно обеспечивать стабильность длины при больших растягивающих усилиях и позволять передавать повышенные нагрузки.

Какие ремни испытывали?

Мы решили испытать прочностные характеристики приводных ремней для Гранты, оснащенной кондиционером: такие ремни нагружены сильнее, чем те, которые вращают лишь вал генератора. Кроме Гранты, ремни 6РК 995 (шестиклиновые, длина 995 мм) подходят для Калины, а также для ряда автомобилей Citroen, Peugeot, Fiat, Ford, Honda — и даже некоторых Мерседесов.

Ремень на Гранте приводит генератор и компрессор кондиционера. Заменить его нелегко, потому что через него проходит правая опора силового агрегата. Приходится вывешивать агрегат, чтобы продеть ремень в щель между двигателем и лонжероном. В полевых условиях работа трудновыполнимая.

Как испытывали приводные ремни

Для испытаний мы приобрели две дюжины различных ремней — по два каждого бренда.

Первому ремню в каждой паре предстояло «пойти на дыбу» — вполне подходящее толкование испытаний прочности на разрывной машине РМ‑20 по методике ГОСТ 34341–2017.

Ремень помещен в разрывную машину. Ни один ремень в ходе этих испытаний не выжил.

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Второй ремень проверяли на изгиб согласно тому же ГОСТ. Каждый образец выдерживали в сушильном шкафу ШС‑80‑СПУ при температуре 100 ºС в течение 70 часов. После проведенного таким образом термического старения каждый ремень перегибали на оправке диаметром 100 мм ручейками наружу и проводили визуальный осмотр. Выжившие образцы на той же оправке устанавливали в морозильную камеру SE30–45‑P для суточной выдержки при температуре —45 ºС. Финальное испытание — распрямление ремня.

«Прожарка» при температуре 100 °C в течение 70 часов. Термические испытания перенесли не все.

Ремни в камере при температуре —45 °C. После заморозки ремни становятся очень хрупкими.

Результаты испытаний

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Начнем с разрыва. Разрывная машина, понятное дело, одолела всех, однако разброс результатов составил около 60%.

Крепче других оказался ремень Bosch — 1552 кгс, а замкнула табель о рангах Балаковорезинотехника — 976 кгс. Впрочем, этот результат нельзя считать провальным: эксперты указывают, что минимальная разрывная прочность таких ремней должна составлять около 588 кгс. Конечно, запас ремня не тянет, а потому хочется выбрать что-то самое крепкое.

Однако дальше всё произошло по Воланду: «Вы умрете другою смертью». При проверке ремней на изгиб первым сдался всё тот же Bosch, растрескавшийся после теста на термическое старение. Его примеру последовал CS20. Остальные ремни прошли испытание в морозильной камере, где компанию проигравшим составил балаковский ремень — при изгибе он потрескался.

Avantech, страна не указана Примерная цена 430 ₽

Дешевый ремень показал себя очень достойно на разрывной машине, да и климатические тесты перенес без замечаний. Зачет. Bosch, Франция Примерная цена 1400 ₽

Знаменитый бренд уверенно захватил лидерство после лучшего результата на разрывной машине, но нагрева не выдержал. Да и цена недетская. Незачет. CS20, страна не указана Примерная цена 900 ₽

Неплохой результат на разрыв, средняя цена, однако нагревания не выдержал. Незачет.

Gates Micro-V, ЕС Примерная цена 2300 ₽

Самый дорогой ремень в выборке. По технике претензий нет, хотя цена совсем не радует. Если средства позволяют — ставьте. Зачет. Hola PH5113, страна не указана Примерная цена 840 ₽

Средняя цена, средние результаты, но испытания пройдены без замечаний. Зачет. Lada Gates 2190–1041020, Испания Примерная цена 1600 ₽

Это второй Gates в нашей выборке, продававшийся как фирменная запчасть для Лады. Порвался быстрее, чем коллега, но и стоит меньше. Зачет.

Luzar LB0192, КНР Примерная цена 720 ₽

Один из лучших показателей на разрывной машине. Цена приемлемая. Зачет. Lynx, Япония Примерная цена 700 ₽

Крепкий недорогой ремень. Зачет. Mitsuboshi, страна не указана Примерная цена 960 ₽

Один из лучших результатов на разрывной машине. Зачет.

Trialli 6РК995, КНР Примерная цена 700 ₽

Средние показатели, средняя цена. Зачет. Vilitan Belt, страна не указана Примерная цена 300 ₽

Самый дешевый ремень в выборке оказался весьма прочным, да и замечаний не получил. Зачет. Балаковорезинотехника, Россия Примерная цена 930 ₽

Самое низкое усилие разрыва — но еще приемлемое, однако на русские морозы все-таки надо рассчитывать, а не трескаться. Незачет.

Результаты испытаний на разрыв и выводы экспертов — на следующей странице