1. Как понять, что приводной ремень порвался?
Первые признаки — прекращение работы генератора (загорится индикатор), а также отказ кондиционера, даже если клавиша его включения остается подсвеченной. В темное время суток будет заметно снижение яркости фар.
2. Что делать, если ремень порвался?
Не надо вспоминать древние советы и пытаться заменить ремень колготками или бельевыми веревками. Без работающего генератора час-другой машина продержится на аккумуляторной батарее — за это время надо постараться добраться до цивилизации, будь то придорожный магазинчик или автосервис. Если водяной насос у вас приводится от цепи или ремня ГРМ, и при порванном приводном ремне охлаждение продолжается, никаких жутких последствий не будет.
3. Есть дополнительные риски обрыва ремня?
Обрывки приводного ремня могут попасть в щель между шкивом коленчатого вала и ремнем ГРМ — последний при этом может порваться. Бывает, страдает и датчик положения коленвала, расположенный рядом со шкивом.
4. Как оценить, долго ли прослужит приводной ремень?
Нехороший симптом — свист при работе двигателя. При остановленном автомобиле можно поискать трещины на видимой части ремня. При этом есть смысл поставить машину на высшую передачу (если коробка механическая) и прокатить ее вручную с тем, чтобы осмотреть все участки ремня.
5. Есть ли смысл менять ремень не по состоянию, а по пробегу?
Смотря у какого автомобиля. Инструкции по эксплуатации большинства моделей советуют менять приводной ремень именно по его фактическому состоянию, а не по данным одометра. Но у Гранты замена ремня очень трудозатратна, поэтому лучше проводить ее не реже чем раз в 90 тысяч км (по регламенту) или даже раньше — при появлении признаков износа.
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