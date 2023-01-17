Эксперты «За рулем» ответили на 5 непростых вопросов про эксплуатацию и замену приводных ремней. Теперь вы точно знаете, когда потребуется замена приводного ремня и что будет, если он порвется. Так вас не обманут на СТО.

1. Как понять, что приводной ремень порвался?

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Первые признаки — прекращение работы генератора (загорится индикатор), а также отказ кондиционера, даже если клавиша его включения остается подсвеченной. В темное время суток будет заметно снижение яркости фар.

2. Что делать, если ремень порвался?

Не надо вспоминать древние советы и пытаться заменить ремень колготками или бельевыми веревками. Без работающего генератора час-другой машина продержится на аккумуляторной батарее — за это время надо постараться добраться до цивилизации, будь то придорожный магазинчик или автосервис. Если водяной насос у вас приводится от цепи или ремня ГРМ, и при порванном приводном ремне охлаждение продолжается, никаких жутких последствий не будет.

3. Есть дополнительные риски обрыва ремня?

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Обрывки приводного ремня могут попасть в щель между шкивом коленчатого вала и ремнем ГРМ — последний при этом может порваться. Бывает, страдает и датчик положения коленвала, расположенный рядом со шкивом.

4. Как оценить, долго ли прослужит приводной ремень?

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Нехороший симптом — свист при работе двигателя. При остановленном автомобиле можно поискать трещины на видимой части ремня. При этом есть смысл поставить машину на высшую передачу (если коробка механическая) и прокатить ее вручную с тем, чтобы осмотреть все участки ремня.

5. Есть ли смысл менять ремень не по состоянию, а по пробегу?

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Смотря у какого автомобиля. Инструкции по эксплуатации большинства моделей советуют менять приводной ремень именно по его фактическому состоянию, а не по данным одометра. Но у Гранты замена ремня очень трудозатратна, поэтому лучше проводить ее не реже чем раз в 90 тысяч км (по регламенту) или даже раньше — при появлении признаков износа.

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