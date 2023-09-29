Оригинал или неоригинал – какое масло нам заливают в сервисе

Большинство фирменных и топовых брендовых масел к нам официально не поставляют больше года. Сервисные станции уже адаптировались к новым условиям и продолжают бесперебойно обслуживать автомобили. Но подход у всех разный.

Какие моторные масла заливают СТО, обслуживающие европейские, американские, корейские и японские автомобили? Пару лет назад мы задавали этот вопрос представительствам ведущих автокомпаний.

Некоторые марки ответили четко (для Kia — Total, для Porsche – Mobil). Другие ограничились уклончивыми формулировками типа «Согласно спецификации для каждого двигателя».

Но с того времени ситуация на масляном рынке сильно изменилась.

Лукойл — для «европейцев», Lopal – для «китайцев»

Во время визита на автосервис «Обухов», который раньше продавал и обслуживал автомобили Volvo, а теперь переключился на китайские бренды, услышал любопытную информацию. Я знал, что теперь вместо Castrol и Shell в двигатели Volvo заливают масло Лукойл, но все-таки решил уточнить эту информацию у мастера-приемщика.

Ответ был такой: «Заливаем Лукойл, только настоящий, с правильными присадками!» Видимо, такое уточнение нужно для того, чтобы клиент не переживал.

Любопытно, что для моделей китайских марок тут применяют китайские масла Lopal.

Категоричного ответа нет!

Олеся Титова, эксперт по развитию ООО «Передвижные платежные решения»:

– В случае отсутствия той или иной жидкости дилерские предприятия решают вопрос применимости самостоятельно, исходя из технической информации производителя, технических допусков и других параметров. Опираются они на то, что есть производители авто, которые допускают применение неоригинальных жидкостей. Например, Nissan категоричен и требует только оригинальный товар, а Mitsubishi выражается мягче: «Учитывайте рекомендации производителя». Поэтому на данный вопрос нет категоричного ответа.

Ничего плохого в неоригинальных жидкостях нет – многие не уступают фирменным ни по характеристикам, ни по ресурсу. Сегодня в России представлены более тысячи брендов смазочных материалов, при этом лидеры по общему объему поставок – российские Роснефть, Лукойл, Газпромнефть.

Вырос импорт из Турции, Кореи и стран Юго-Восточной Азии. Некоторые менее известные у нас европейские марки Aimol, Addinol, Eni, Fuchs, Mannol, Ravenol, Rowe также нарастили объемы поставок. При этом на нашем рынке категория эксплуатации моторных масел сейчас представлена вплоть до высшей SP.

Откровенный вред мотору при грамотном выборе масла может причинить только фальсификат . Практически не подделывают масла отечественного производства и вышеупомянутые европейские масла.

Впрочем, некоторые сервисмены утверждают, что используют только оригинальное масло.

Используем только оригинальное!

Дмитрий Каминский, заместитель директора департамента по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр»:

– Мы используем оригинальные масла или масла тех производителей, которые поставляются импортерами. Благодаря параллельному импорту они постоянно в наличии, но по этой же причине стоимость масел выросла. В ГК «АвтоСпецЦентр» нет различий между продуктами, которые используются при обслуживании гарантийных и постгарантийных двигателей автомобилей. Мы используем только те масла, которые рекомендованы производителями.

А в компании «Ключавто» сообщили, что клиентам предлагают масла разных ценовых категорий.

Доверяйте выбор масла только квалифицированным специалистам!

Александр Чепелев, директор по послепродажному обслуживанию «Ключавто»:

– Привычные нам бренды масел приостановили поставки, но число марок на рынке возросло за счет российских, арабских, азиатских, турецких производителей. На данный момент официальным сервисам есть что предложить клиентам в различных ценовых категориях.

Условия ТО не изменились: рекомендовано производить замену масла согласно регламенту автомобильных производителей, пробегу автомобиля или раз в год. «Ключавто» рекомендует своим клиентам доверять выбор масла квалифицированным специалистам и производить замену только в специализированных автосервисах.

Отдельный разговор – о коммерческой технике. Что заливают в развозные фургоны, грузовики, автобусы?

С грузовиками проблем не будет!

Юрий Желунов, генеральный директор компании «ААА Траксервис», официального дилера грузовиков MAN и Sinotruk в России:

– Для работы мы всегда использовали фирменное масло MAN OIL или Shell. После ухода компании Shell из России компания MAN заключила контракт с компанией Лукойл на производство своего фирменного масла. Оно соответствует всем заявленным требованиям производителя и отлично показывает себя при эксплуатации.

Мы не разделяем, какое масло заливать в гарантийные и постгарантийные автомобили. Также сегодня мы предлагаем нашим клиентам масла Лукойл и Газпромнефть с прекрасными характеристиками, соответствующими самым высоким европейским стандартам. Условия по ТО не изменились, так как заявленный ресурс используемого нами масла спокойно перекрывает межсервисный интервал.

С уверенностью можно сказать, что катастрофы, вызванной уходом от нас топовых масляных брендов, нет. Хороших моторных масел на рынке много – их производят в России и поставляют разными путями из-за рубежа.

Есть и оригинальные. И некоторые сервисы по-прежнему используют исключительно их, а тем, кому это не по карману, предлагают десятки отечественных и импортных аналогов, сравнимых по качеству.

Как сэкономить на замене масла и не убить мотор, читайте тут.