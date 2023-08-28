Моторное масло LUKOIL проходит испытания

Журнал «Рейс» совместно с компанией «Север Авто» продолжает специальный проект по оценке качества и ресурса моторного масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30. Пройдено 10 000 км.

Масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W‑30 – новое, изготовленное по уникальной формуле синтетическое моторное масло, предназначенное для заливки в двигатели автомобилей марок Ford, Jaguar, Land Rover, Renault, а также ДВС других автопроизводителей, которые требуют применения масел класса API SL, ACEA A1/B1, A5/B5 и вязкостью SAE5W‑30.

Данные смазочные материалы подойдут не только для обслуживания зарубежных легковых автомобилей различного класса, но и для большого числа моделей легкой коммерческой техники отечественного производства, в том числе укомплектованной импортными силовыми агрегатами. Из этого следует, что LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W‑30 можно использовать как универсальное масло в мультибрендовых парках. А это, в свою очередь, позволит значительно сократить номенклатуру смазочных материалов, хранящихся на складах СТО или ремонтных зон, и высвободить дополнительные денежные средства.

Согласно утвержденному плану испытаний, на пробеге 10 000 километров с момента проведения очередного регламентного ТО мы выполнили отбор пробы тестируемого масла из картера двигателя грузовика, участвующего в ресурсных испытаниях.

Напомним, что наша передвижная лаборатория – ​цельнометаллический фургон Ford Transit 2022 года выпуска, принадлежащий компании «Север Авто» (г. Балашиха). Машина оснащена дизельным двигателем рабочим объемом 2,2 литра, мощностью 125 лошадиных сил, который требует применения смазочных материалов, имеющих спецификации Ford WSS-M2C‑913-A/B/C/D.

Испытуемое моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W‑30 разработано в соответствии с этими требованиями. Проба масла была передана на исследование в сертифицированную лабораторию МИЦ ГСМ. Мы регулярно пользуемся услугами этой организации, и за долгие годы сотрудничества у нас не возникло ни одной претензии к проведенным лабораторией исследованиям масла.

Какие изменения произошли с маслом LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W‑30 за указанный выше пробег? Начнем с показателей, характеризующих износ двигателя. Здесь все отлично! Ни один из индикаторов не превысил браковочные значения. Это говорит о том, что износ мотора протекает в штатном режиме, а масло надежно защищает все пары трения ДВС. Изменение концентрации элементов, входящих в пакет присадок, также находится в пределах допустимых значений.

Нет вопросов и к показателям загрязнения масла. Например, минимальная концентрация кремния свидетельствует о том, что перевозчик применяет при проведении ТО фургона качественные воздушные фильтры, обеспечивающие требуемую тонкость фильтрации. Минимальные значения содержания в исследуемой пробе масла гликоля, топлива и сажи свидетельствуют об исправности систем охлаждения и питания, а также нормальном протекании процесса горения топлива в цилиндрах двигателя. Иными словами, мотор полностью исправен. Достаточный запас по щелочному числу говорит о том, что масло должно отработать заданный технической службой автопредприятия интервал ТО, не исчерпав свой ресурс.

Мнение

Александр Савельев, технический директор компании «Север Авто»: