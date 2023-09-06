Тест на доверие: анализ масел 5W-40

Сравниваем отечественное моторное масло 5W-40 с импортным от брендов, продолжающих официально работать на российском рынке.

Год назад мы провели масштабный ресурсный тест моторных масел. По его результатам оказалось, что недорогое масло Rolf GT, выпуск которого локализован в России на блендинговой площадке UPEC в Калужской области, по всем показателям не хуже, чем аналоги той же вязкости и класса от Castrol, Shell, Motul и Total. А местами даже лучше.

Тогда мы, скорее всего, купили импортные масла еще из официальных поставок. Их имелись изрядные запасы, а «альтернативный» ввоз еще не заработал в полную силу. Сейчас ни в какие «остатки» верить уже нельзя, зато по «серому» импорту везут почти все привычные нам масла. Вот только доверять им сложнее: официальных поставщиков – нет, проверка подлинности не работает. Да и цены пугают.

Разумнее выбирать из тех марок, которые остались на нашем рынке. С одной стороны, это отечественные марки масел. У них и цены самые привлекательные, и шансы нарваться на подделку, покупая через фирменные каналы продаж, минимальные. С другой стороны, есть и зарубежные компании, продолжающие работу. Стоимость выше, но российский автомобилист как-то привык больше доверять импортному. Этот стереотип о качестве мы и решили проверить, заказав экспертизу нескольких моторных масел в аккредитованной независимой лаборатории МИЦ ГСМ.

Для анализа выбрали масла широко востребованной вязкости 5W‑40 класса А3/В4 по ACEA. Они подходят большинству иномарок, а также многим отечественным моделям. Эти же масла закрывают потребности более старых моторов, для которых рекомендован класс А3/В3.

Честь отечественной индустрии защищает Sintec Premium 9000 (от 2450 рублей за 4 л на момент покупки). Компания из Обнинска недавно провела ребрендинг и обновила дизайн канистр и этикеток, пересмотрела подход к названию продуктов, декларируя европейское качество за российские деньги. Желание проверить смелое заявление и сравнить российское масло с импортом и стало причиной выбора именно Sintec в качестве отечественного продукта.

Корейские компании продолжают работать в нашей стране, поэтому участников сразу двое: Kixx G1 (3540 рублей) и ZIC X7 (3000 рублей). Из новых имен – Lubrex Velocity Nano Plus (2900 рублей) из ОАЭ. Пятым стало масло Bardahl XTС (самое дорогое, 3600 рублей). Компания американская, однако масло на наш рынок по-прежнему поставляется.

Для проведения полного комплекса исследований необходимо 2,6 л масла. Сдаем его в лабораторию, разлив в специальную тару и обезличив, только с наклейкой с порядковым номером.

Все канистры куплены в проверенных местах. Четыре не вызвали никаких нареканий. Bardahl заставил засомневаться: не подделка ли? Уж слишком неопрятно выглядят наклейки с обеих сторон, видеть такое на фирменном продукте странно. Забегая вперед скажем, что масло оказалось оригинальным. Возможно, просто у конкретно взятой канистры была сложная судьба при транспортировке и хранении.

Индикаторы износа и состав присадок

Значения индикаторов износа – нулевые. И это хорошо. Мы проверяли масла прямо из заводских канистр, а указанные металлы появляются в составе как продукты износа двигателя в процессе работы.

Исключение – молибден, который используется в качестве модификатора трения. Обратите внимание на его минимальное содержание в масле Kixx, хотя этот параметр и не нормирован. В тесте годичной давности те же 2 мг/кг были в маслах Motul и Total, выступивших в ресурсных испытаниях на одном уровне с конкурентами.

Важная ремарка: сам по себе состав присадок в свежем масле ни о чем не говорит. Рабочие характеристики раскроются только в процессе эксплуатации, а делать выводы по цифрам из «нулевого» анализа преждевременно.

Индикаторы износа ед. изм. Bardahl Kixx Lubrex Sintec ZIC Железо мг/кг 0 1 0 0 1 Хром мг/кг 0 0 0 0 0 Олово мг/кг 0 0 0 0 0 Алюминий мг/кг 0 0 0 0 0 Никель мг/кг 0 0 0 0 0 Медь мг/кг 0 0 0 0 0 Свинец мг/кг 0 0 0 0 0 Молибден мг/кг 127 2 24 51 83 Присадки Кальций мг/кг 3469 3777 3397 2948 1391 Магний мг/кг 23 28 13 25 1333 Цинк мг/кг 1350 1112 970 868 1147 Фосфор мг/кг 1186 979 820 754 987 Барий мг/кг 0 0 0 0 0 Бор мг/кг 51 1 1 0 108

Протоколы испытаний моторных масел в МИЦ ГСМ

Все проверенные масла получили положительную оценку от экспертов лаборатории, но только Sintec и Bardahl сдали тест без замечаний. К остальным образцам возникли вопросы.

Kixx показал динамическую вязкость CCS ближе к верхнему пределу (6250 мПа·с при допустимом максимуме 6600). У него же и самая высокая вязкость HTHS (4,26 мПа·с, у остальных не больше 4). Но формально придраться не к чему, в прописанные лимиты масло уложилось.

По сравнению с импортными маслами Sintec показал лучший результат на испаряемость (7,08%). Ближайший оппонент – ZIC X7 5W-40 A3/B4 набрал 8,82%.

Один параметр масла Lubrex не соответствует заявленной на этикетке спецификации MB 229.5, так как NOACK должен быть не более 10%, а тест показал 10,96%.

За границы нормативных параметров вышла динамическая вязкость MRV у масла ZIC (81 734 мПа·с при допуске до 60 000). Что стало причиной выбивающегося показателя – неясно. На многие сорта в лаборатории МИЦ ГСМ есть референсные пробы, сделанные на заведомо качественном масле. К сожалению, масла ZIC X7 5W-40 в их числе не оказалось, чтобы сравнить наш результат с эталонным. Возможно, это локальный сбой при анализе, так как по всем остальным параметрам это продукт качественный.

CCS: отражает, насколько легко будут двигаться детали двигателя во время холодного пуска.

MRV: индикатор быстроты поступления масла к узлам смазки при низкотемпературном старте.

NOACK: отражает, сколько процентов масла испарится в течение 1 часа при температуре 250 °С. Чем он ниже, тем меньше потребуется доливать масло и тем меньше загрязнений останется на стенках двигателя.

Отдельные показатели Bardahl Kixx Lubrex Sintec ZIC Испаряемость по NOACK % 9,71 11,48 10,96 7,08 8,82 Содержание серы ppm 3032 2752 2892 2189 2188 Зольность сульфатная % 1,34 1,45 1,20 1,12 1,09 Вязкость HTHS мПа·С 3,99 4,26 3,94 3,90 3,77 Температура застывания ASTM D 97 ºС –43 –43 –38 –46 –39 Вязкость при 100 ºС мм²/с 14,25 15,37 15,12 14,44 13,78 Вязкость при 40 ºС мм²/с 84,29 95,43 89,71 87,08 82,97 Индекс вязкости 176 171 178 173 171 Щелочное число TBN мг КОН/г 10,66 11,16 10,37 10,45 11,97 Температура вспышки о.т. ºС 232 228 230 230 228 Вязкость динамическая CCS при –30 ºС мПa·c 5040 6250 4920 5450 6010 Предел текучести при –35 ºС Па <=35 <=35 <=35 <=35 <=35 Вязкость динамическая MRV при –35 ºС мПa·c 22432 25136 37890 23243 81734

Bosch -тест

Все современные масла имеют в основе базовые масла с низкой вязкостью, чтобы выдавать хорошие показатели в морозы. Обратная сторона медали – риск недостатка защиты в жару, так как масло станет слишком жидким, не будет держаться на трущихся деталях. Против этого работают модификаторы вязкости, высокомолекулярные полимеры, которые «свернуты» при низких температурах и «раскрываются» при высоких, увеличивая вязкость.

Для проверки эффективности таких модификаторов существует специальный тест. Молекулы многократно пропускают через топливную форсунку Bosch. Это испытание показывает, насколько прочны полимерные загустители в масле и как изменится вязкость к концу срока его эксплуатации. При значительной деструкции вязкость упадет, и масло станет более жидким. Фактически, вместо 5W-40 масло превратится в 5W-30. Менее вязкое масло не обеспечит нужную толщину масляной пленки, соответственно, может возрасти его угар, а главное – снизится смазывающая способность и вместе с ней – срок службы двигателя.

Наши масла официально проверяются только циклом из 30 прогонов. Его с честью прошли все. Факультативно в МИЦ ГСМ провели тест из 90 «впрысков». Выделим Sintec, у которого изменения в процентном выражении оказались минимальными. Иными словами, это масло по износу показало себя стабильнее остальных. Масло Lubrex в результате испытания показало высокий индекс вязкости, но при проверке Bosch-тестом из 90 циклов продемонстрировало наибольшее его падение.

Bardahl Kixx Lubrex Sintec ZIC Устойчивость к сдвигу Bosch (30/100°С) До теста мм²/с 14,25 15,37 15,12 14,44 13,78 После теста мм²/с 13,03 13,98 13,53 13,43 12,71 Фактическое падение вязкости мм²/с 1,22 1,39 1,59 1,01 1,07 Падение вязкости % 8,56 9,04 10,52 6,99 7,76 Устойчивость к сдвигу Bosch (90/100°С) До теста мм²/с 14,25 15,37 15,12 14,44 13,78 После теста мм²/с 12,82 13,89 13,31 13,32 12,47 Фактическое падение вязкости мм²/с 1,43 1,48 1,81 1,12 1,31 Падение вязкости % 10,04 9,63 11,97 7,76 9,51

Российский продукт по ключевым характеристикам превзошел зарубежных участников теста, причем некоторые импортные масла по ряду свойств даже не дотянули до норматива. Испытания показали, что масла Sintec не просто сопоставимы с импортными, а по многим важным параметрам лучше. Даже как-то глупо сожалеть об уходе «иностранцев», ведь продукты отечественных компаний оказываются более чем достойной заменой, при этом за разумные деньги. Так не пора ли избавиться от стереотипов?

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