Тест на доверие: анализ масел 5W-40
Год назад мы провели масштабный ресурсный тест моторных масел. По его результатам оказалось, что недорогое масло Rolf GT, выпуск которого локализован в России на блендинговой площадке UPEC в Калужской области, по всем показателям не хуже, чем аналоги той же вязкости и класса от Castrol, Shell, Motul и Total. А местами даже лучше.
Тогда мы, скорее всего, купили импортные масла еще из официальных поставок. Их имелись изрядные запасы, а «альтернативный» ввоз еще не заработал в полную силу. Сейчас ни в какие «остатки» верить уже нельзя, зато по «серому» импорту везут почти все привычные нам масла. Вот только доверять им сложнее: официальных поставщиков – нет, проверка подлинности не работает. Да и цены пугают.
Разумнее выбирать из тех марок, которые остались на нашем рынке. С одной стороны, это отечественные марки масел. У них и цены самые привлекательные, и шансы нарваться на подделку, покупая через фирменные каналы продаж, минимальные. С другой стороны, есть и зарубежные компании, продолжающие работу. Стоимость выше, но российский автомобилист как-то привык больше доверять импортному. Этот стереотип о качестве мы и решили проверить, заказав экспертизу нескольких моторных масел в аккредитованной независимой лаборатории МИЦ ГСМ.
Для анализа выбрали масла широко востребованной вязкости 5W‑40 класса А3/В4 по ACEA. Они подходят большинству иномарок, а также многим отечественным моделям. Эти же масла закрывают потребности более старых моторов, для которых рекомендован класс А3/В3.
Честь отечественной индустрии защищает Sintec Premium 9000 (от 2450 рублей за 4 л на момент покупки). Компания из Обнинска недавно провела ребрендинг и обновила дизайн канистр и этикеток, пересмотрела подход к названию продуктов, декларируя европейское качество за российские деньги. Желание проверить смелое заявление и сравнить российское масло с импортом и стало причиной выбора именно Sintec в качестве отечественного продукта.
Корейские компании продолжают работать в нашей стране, поэтому участников сразу двое: Kixx G1 (3540 рублей) и ZIC X7 (3000 рублей). Из новых имен – Lubrex Velocity Nano Plus (2900 рублей) из ОАЭ. Пятым стало масло Bardahl XTС (самое дорогое, 3600 рублей). Компания американская, однако масло на наш рынок по-прежнему поставляется.
Все канистры куплены в проверенных местах. Четыре не вызвали никаких нареканий. Bardahl заставил засомневаться: не подделка ли? Уж слишком неопрятно выглядят наклейки с обеих сторон, видеть такое на фирменном продукте странно. Забегая вперед скажем, что масло оказалось оригинальным. Возможно, просто у конкретно взятой канистры была сложная судьба при транспортировке и хранении.
Индикаторы износа и состав присадок
Значения индикаторов износа – нулевые. И это хорошо. Мы проверяли масла прямо из заводских канистр, а указанные металлы появляются в составе как продукты износа двигателя в процессе работы.
Исключение – молибден, который используется в качестве модификатора трения. Обратите внимание на его минимальное содержание в масле Kixx, хотя этот параметр и не нормирован. В тесте годичной давности те же 2 мг/кг были в маслах Motul и Total, выступивших в ресурсных испытаниях на одном уровне с конкурентами.
Важная ремарка: сам по себе состав присадок в свежем масле ни о чем не говорит. Рабочие характеристики раскроются только в процессе эксплуатации, а делать выводы по цифрам из «нулевого» анализа преждевременно.
|
Индикаторы износа
|
ед. изм.
|
Bardahl
|
Kixx
|
Lubrex
|
Sintec
|
ZIC
|
Железо
|
мг/кг
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Хром
|
мг/кг
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Олово
|
мг/кг
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Алюминий
|
мг/кг
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Никель
|
мг/кг
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Медь
|
мг/кг
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Свинец
|
мг/кг
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Молибден
|
мг/кг
|
127
|
2
|
24
|
51
|
83
|
Присадки
|
Кальций
|
мг/кг
|
3469
|
3777
|
3397
|
2948
|
1391
|
Магний
|
мг/кг
|
23
|
28
|
13
|
25
|
1333
|
Цинк
|
мг/кг
|
1350
|
1112
|
970
|
868
|
1147
|
Фосфор
|
мг/кг
|
1186
|
979
|
820
|
754
|
987
|
Барий
|
мг/кг
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Бор
|
мг/кг
|
51
|
1
|
1
|
0
|
108
|
Протоколы испытаний моторных масел в МИЦ ГСМ
Все проверенные масла получили положительную оценку от экспертов лаборатории, но только Sintec и Bardahl сдали тест без замечаний. К остальным образцам возникли вопросы.
Kixx показал динамическую вязкость CCS ближе к верхнему пределу (6250 мПа·с при допустимом максимуме 6600). У него же и самая высокая вязкость HTHS (4,26 мПа·с, у остальных не больше 4). Но формально придраться не к чему, в прописанные лимиты масло уложилось.
По сравнению с импортными маслами Sintec показал лучший результат на испаряемость (7,08%). Ближайший оппонент – ZIC X7 5W-40 A3/B4 набрал 8,82%.
Один параметр масла Lubrex не соответствует заявленной на этикетке спецификации MB 229.5, так как NOACK должен быть не более 10%, а тест показал 10,96%.
За границы нормативных параметров вышла динамическая вязкость MRV у масла ZIC (81 734 мПа·с при допуске до 60 000). Что стало причиной выбивающегося показателя – неясно. На многие сорта в лаборатории МИЦ ГСМ есть референсные пробы, сделанные на заведомо качественном масле. К сожалению, масла ZIC X7 5W-40 в их числе не оказалось, чтобы сравнить наш результат с эталонным. Возможно, это локальный сбой при анализе, так как по всем остальным параметрам это продукт качественный.
CCS: отражает, насколько легко будут двигаться детали двигателя во время холодного пуска.
MRV: индикатор быстроты поступления масла к узлам смазки при низкотемпературном старте.
NOACK: отражает, сколько процентов масла испарится в течение 1 часа при температуре 250 °С. Чем он ниже, тем меньше потребуется доливать масло и тем меньше загрязнений останется на стенках двигателя.
|
Отдельные показатели
|
|
Bardahl
|
Kixx
|
Lubrex
|
Sintec
|
ZIC
|
Испаряемость по NOACK
|
%
|
9,71
|
11,48
|
10,96
|
7,08
|
8,82
|
Содержание серы
|
ppm
|
3032
|
2752
|
2892
|
2189
|
2188
|
Зольность сульфатная
|
%
|
1,34
|
1,45
|
1,20
|
1,12
|
1,09
|
Вязкость HTHS
|
мПа·С
|
3,99
|
4,26
|
3,94
|
3,90
|
3,77
|
Температура застывания ASTM D 97
|
ºС
|
–43
|
–43
|
–38
|
–46
|
–39
|
Вязкость при 100 ºС
|
мм²/с
|
14,25
|
15,37
|
15,12
|
14,44
|
13,78
|
Вязкость при 40 ºС
|
мм²/с
|
84,29
|
95,43
|
89,71
|
87,08
|
82,97
|
Индекс вязкости
|
|
176
|
171
|
178
|
173
|
171
|
Щелочное число TBN
|
мг КОН/г
|
10,66
|
11,16
|
10,37
|
10,45
|
11,97
|
Температура вспышки о.т.
|
ºС
|
232
|
228
|
230
|
230
|
228
|
Вязкость динамическая CCS при –30 ºС
|
мПa·c
|
5040
|
6250
|
4920
|
5450
|
6010
|
Предел текучести при –35 ºС
|
Па
|
<=35
|
<=35
|
<=35
|
<=35
|
<=35
|
Вязкость динамическая MRV при –35 ºС
|
мПa·c
|
22432
|
25136
|
37890
|
23243
|
81734
Bosch-тест
Все современные масла имеют в основе базовые масла с низкой вязкостью, чтобы выдавать хорошие показатели в морозы. Обратная сторона медали – риск недостатка защиты в жару, так как масло станет слишком жидким, не будет держаться на трущихся деталях. Против этого работают модификаторы вязкости, высокомолекулярные полимеры, которые «свернуты» при низких температурах и «раскрываются» при высоких, увеличивая вязкость.
Для проверки эффективности таких модификаторов существует специальный тест. Молекулы многократно пропускают через топливную форсунку Bosch. Это испытание показывает, насколько прочны полимерные загустители в масле и как изменится вязкость к концу срока его эксплуатации. При значительной деструкции вязкость упадет, и масло станет более жидким. Фактически, вместо 5W-40 масло превратится в 5W-30. Менее вязкое масло не обеспечит нужную толщину масляной пленки, соответственно, может возрасти его угар, а главное – снизится смазывающая способность и вместе с ней – срок службы двигателя.
Наши масла официально проверяются только циклом из 30 прогонов. Его с честью прошли все. Факультативно в МИЦ ГСМ провели тест из 90 «впрысков». Выделим Sintec, у которого изменения в процентном выражении оказались минимальными. Иными словами, это масло по износу показало себя стабильнее остальных. Масло Lubrex в результате испытания показало высокий индекс вязкости, но при проверке Bosch-тестом из 90 циклов продемонстрировало наибольшее его падение.
|
|
|
Bardahl
|
Kixx
|
Lubrex
|
Sintec
|
ZIC
|
Устойчивость к сдвигу Bosch (30/100°С)
|
До теста
|
мм²/с
|
14,25
|
15,37
|
15,12
|
14,44
|
13,78
|
После теста
|
мм²/с
|
13,03
|
13,98
|
13,53
|
13,43
|
12,71
|
Фактическое падение вязкости
|
мм²/с
|
1,22
|
1,39
|
1,59
|
1,01
|
1,07
|
Падение вязкости
|
%
|
8,56
|
9,04
|
10,52
|
6,99
|
7,76
|
Устойчивость к сдвигу Bosch (90/100°С)
|
До теста
|
мм²/с
|
14,25
|
15,37
|
15,12
|
14,44
|
13,78
|
После теста
|
мм²/с
|
12,82
|
13,89
|
13,31
|
13,32
|
12,47
|
Фактическое падение вязкости
|
мм²/с
|
1,43
|
1,48
|
1,81
|
1,12
|
1,31
|
Падение вязкости
|
%
|
10,04
|
9,63
|
11,97
|
7,76
|
9,51
Российский продукт по ключевым характеристикам превзошел зарубежных участников теста, причем некоторые импортные масла по ряду свойств даже не дотянули до норматива. Испытания показали, что масла Sintec не просто сопоставимы с импортными, а по многим важным параметрам лучше. Даже как-то глупо сожалеть об уходе «иностранцев», ведь продукты отечественных компаний оказываются более чем достойной заменой, при этом за разумные деньги. Так не пора ли избавиться от стереотипов?
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