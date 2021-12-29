Какое масло в моторе? Автопроизводители ответили

Что заливают на заводском конвейере? Это ли масло используют дилеры на плановом ТО? И какое можно заливать после окончания гарантии? Тут вы найдете ответы на основные «масляные» вопросы.

Информация от производителей

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Моторные масла первой заливки, интервалы замены, ассортимент дилерских предложений — эти темы постоянно вызывают споры и дискуссии. И это объяснимо. Ведь от характеристик моторного масла зависит ресурс двигателя и, соответственно, расходы на его ремонт.

Однако в большинстве случаев спорящие не располагают официальной информацией. А мы ее получили из первоисточника.

Первая заливка Интервал замены Что заливают дилеры ВАЗ — для двигателя Н4М: Лукойл Генезис RN 0W-30 — для остальных моторов: Rosneft Magnum Maxtec 5W-40 Через 15 тысяч км (для переднеприводных моделей), или через 10 000 (для полноприводных моделей), или же через год, в зависимости от того, что наступит ранее Этот вопрос обговаривается непосредственно с клиентом. У дилера есть список рекомендованных производителем масел Kia Согласно спецификации для каждого типа двигателя. Через 15 000 км и через 7500 км для турбодвигателей Масло заливается согласно спецификации для каждого типа двигателя. Kia сотрудничает с компанией TOTAL. Porsche Mobil 1 OW-40 Через 15 000 км Mobil 1 OW-40 Audi Бензиновые двигатели 1.4, 2.0 — VW 508 0W-20 Бензиновый двигатель 1.6 — VW 502 5W-40 Дизельный двигатель 2.0 — VW 509 0W-20 Через 15 000 км или спустя год эксплуатации: в зависимости от того, что наступит раньше. Масло, предписанное заводом-изготовителем. Стандарт и вязкость масла указаны в инструкции по эксплуатации. Эти данные также можно уточнить в дилерском центре. Рекомендуется использовать оригинальные масла соответствующего стандарта, применяемые для автомобилей концерна Volkswagen VW Оригинальное моторное масло соответствующего допуска VW Через 15 000 км пробега или через 1 год эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше) Оригинальное моторное масло соответствующего допуска VW Volvo На заводе заливается масло 0W-20 (имеет допуск Volvo). Оно же заливается и дилерами Volvo На нашем рынке масло заменяется с интервалом 20 000 километров, или один год, или по наработанным моточасам. Интервал замены зависит от условий эксплуатации (факторов много) 0W-20 Hyundai Масло первой заливки не отличается от того моторного масла, которое производитель предписывает использовать при дальнейшей эксплуатации автомобиля. При подборе моторного масла ключевыми факторами являются корректно выбранный класс и вязкость продукта. Эта информация доступна в руководстве по эксплуатации и на официальном сайте Hyundai в разделе «Сервис» Для большинства моделей нужно менять заводское масло при прохождении 15 000 км или 1 года в зависимости от того, что наступит раньше. При тяжелых условиях эксплуатации интервал и пробег рекомендовано сократить в два раза В абсолютном большинстве случаев дилерские центры используют продукцию компании Shell Subaru На заводе заливают Nippon Oil классов вязкости 0W-20 и 5W-30 В зависимости от модели могут быть отличия по времени прохождения «нулевого» ТО (1600 км либо 5000 км или 3 месяца, что наступит быстрее), далее раз в год или каждые 15 000 км Оригинальное масло Subaru 0W-20 или 5W-30 в зависимости от типа двигателя

Комментарии эксперта

Нужно ли чаще менять масло?

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В тяжелых условиях эксплуатации, к которым относятся не только горные дороги и постоянная буксировка прицепов, но и частая толкотня в городских пробках, интервал замены моторного масла желательно уменьшить вдвое. Ни один автопроизводитель не будет против подобной инициативы. Хотя бы потому, что большинство именно так и рекомендует делать (и, наверняка, это прописано в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля).

Кстати, Kia рекомендует менять масло в турбомоторах как раз вдвое чаще, чем в атмосферниках. Причем вне зависимости от условий эксплуатации. Объяснение компании простое: таковы требования наших технических специалистов. И они обоснованны, ведь нагрузки на детали в турбомоторе выше. А значит, масло работает в более интенсивном режиме и «стареет» быстрее.

Почему так мало рекомендованных масел?

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Каждый автопроизводитель проводит испытания своих моторов на определенных маслах и отлично знает, с какими трудностями ему приходилось сталкиваться. Убедившись в том, что конкретный тандем — мотор плюс масло — не создает проблем, он рекомендует именно его как самый безопасный.

Испытания других технических продуктов обходятся очень дорого. Ведь до полного одобрения каждое новое масло проходит тысячи часов испытаний в двигателях на стендах и сотни тысяч километров в реальных дорожных тестах. Именно поэтому список допустимых масел расширяется (и обновляется) медленно.

Нерекомендованное масло можно использовать?

После гарантийного срока владелец машины волен проводить любые эксперименты. Недавно один читатель обратился с вопросом: подойдет ли для современной Лады масло, которое он заливал еще в «восьмерку»? (Возможно, у него сохранился запас смазки с прошлых времен.)

Заливая масло, обращайте внимание на уровень качества (он указан на этикетке), сопоставляя его с требованиями завода-изготовителя машины. Современные масла группы качества SN или SP в любых ситуациях заменяют собой старую продукцию, обратная же замена недопустима.

Какое масло заливать зимой?

С выбором масла по вязкости все проще. Это зависит от климата в вашем регионе. При очень низких температурах за бортом нужно заливать «нулевки» (например, 0W-30). На более «густых» маслах мотор после длительной стоянки на морозе может и не завестись. Кстати, у любого дилера есть список масел, рекомендованных производителем. Эти указания можно найти и в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

И лучше следовать рекомендациям производителя. Если не хотите потратиться на дорогой ремонт двигателя.

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