3 новых мифа о моторном масле: где правда, а где развод на деньги?
Вошло в моду ниспровержение истин. То Земля вдруг объявляется плоской, то звезды становятся лампочками, приколоченными к небу. Дошла очередь и до моторных масел: появляются комментарии о том, что строгие указания автопроизводителей по выбору продукта и периодичности его замены – не более чем развод автомобилистов на деньги. Якобы моторы ни в чем подобном не нуждаются.
Не будем спорить с тем, что обман при обслуживании автомобилей порой имеет место. Но давайте разберем некоторые мифы, касающиеся моторных масел.
1. Тяжелые условия эксплуатации – не повод сокращать рекомендуемый интервал замены.
2. Категория эксплуатации масел – это просто маркетинговый прием, а не реальное требование автопроизводителей.
3. Нужны ли «оригинальные» моторные масла?
Тяжелые условия – миф или реальность?
Появление мифа о том, что в тяжелых условиях масло не нуждается в более частых заменах, удивительно само по себе. Казалось бы, езда в пыли или при повышенных нагрузках просто обязана изнашивать любую технику быстрее, чем при спокойных вояжах по ровным незагруженным дорогам. Однако иные спорят: раз сказано про периодичность замены раз в 15 тысяч км, то и не надо ничего делить пополам!
Давайте вспомним, что происходит с моторным маслом в тяжелых условиях эксплуатации:
- короткие городские пробеги
Двигатель не успевает прогреваться до рабочей температуры, создаются условия для образования конденсата. Это снижает несущую способность масляной пленки, она уже не так хорошо удерживается на поверхности металла и хуже защищает двигатель от износа.
- горные дороги, буксировка прицепа и перевозка тяжелых грузов
Повышенная нагрузка на двигатель приводит к росту температуры масла, его преждевременному окислению и сгущению. При этом из-за повышенного барботажа (попадания отработавших газов в масло) растет угар.
- постоянная езда на высоких скоростях
Масло быстрее деградирует, поскольку его температура растет – испытания показывают, что оно нагревается сильнее охлаждающей жидкости.
- постоянные пробки
Километраж кажется небольшим, однако наработка в моточасах при этом солидная. Максимальная нагрузка на двигатель достигается при трогании с места – а обороты масляного насоса и, соответственно, давление масла в этот момент невелики.
- длительная работа на холостых оборотах
Давление в масляной системе существенно ниже обычного, масло и охлаждающая жидкость циркулируют с меньшей скоростью, нарушается тепловой баланс, увеличивая нагрузку на масло. Это может вызвать преждевременную потерю характеристик смазочных материалов и сокращает срок их службы.
- пыль и реагенты
Вследствие неидеальности воздушного фильтра в масло проникают самые непредсказуемые посторонние частицы, загрязняя его. А зарубежные автопроизводители ориентируются на эксплуатацию машины в относительно стерильных условиях.
Список можно продолжить, но суть ясна: в каждой из ситуаций моторное масло действительно изнашивается интенсивнее. И не следует считать, что автопроизводители указывают заниженные интервалы смены масел: стали бы они при этом сами предлагать сокращать их в тяжелых условиях вдвое!
Напротив, сервисный интервал для них – понятие маркетинговое, призванное обеспечить минимум затрат на гарантийное обслуживание при максимальной привлекательности автомобиля для потребителя. Длинные интервалы замены масел стали дополнительными аргументами для привлечения покупателей. А долгоиграющие автомобили сегодня заводам не нужны: нужно продержаться только гарантийный срок – и не более того.
Хотя если посмотреть на требования к частоте замены моторного масла, например, у японских производителей для применения в своей стране, то на их сайтах среди иероглифов четко видны довольно короткие интервалы замены, в нормальных условиях не превышающие 10 тысяч км. В постгарантийный период масло в Стране восходящего солнца большинство автолюбителей меняет раз в 5 тысяч км. Делайте выводы.
Стоит ли гнаться за высокой категорией?
Стоит ли приглядываться к обозначениям категории масел типа SM или SP – может быть, достаточно лить продукт с правильной вязкостью, и всё?
Главное различие масел с разными категориями эксплуатации – скажем, между SL и SN – состоит в сроке службы до замены. У масел более «древних» групп (у которых вторая буква ближе к началу английского алфавита) всегда хуже антиокислительные свойства, то же касается стабильности их вязкости. В этом же букете – противоизносные и моюще-диспергирующие свойства.
Требования к моторным маслам вытекают из опыта испытаний современных двигателей, которые зачастую представляют собой плохо переработанные и усложненные конструкции прежних лет. У автопроизводителей давно сменились приоритеты: вместо надежности и ресурса во главу угла ставятся миниатюризация и сокращение производственных расходов.
Конструкционные материалы дешевеют, а вот среднее эффективное давление и литровая мощность растут. Увеличиваются тепловые и механические нагрузки на детали. А рост нагрузок эквивалентен повышению скорости износа цилиндров, колец, подшипников и других деталей. Растут зоны нарушения целостности масляных пленок – при том, что требуемые автопроизводителями масла на глазах становятся маловязкими! Самое популярное сегодня масло – 0W‑20: в прошлом веке такое никому не могло бы прийти в голову.
Дуракоустойчивость конструкций прошлых лет обеспечивали при проектировании моторов – в конструкцию деталей закладывали примерно полуторные коэффициенты запаса. Это обеспечивало их надежную работу при кратковременных перегрузках и различных аварийных ситуациях. А вот любые даунсайзинги вкупе со снижениями себестоимости резко снижают запасы прочности: пришла эпоха одноразовых конструкций.
Единственный способ как-то выровнять ситуацию – возложить часть ответственности на моторные масла самых современных категорий эксплуатации. Если потребитель хочет, чтобы его новенький мотор прослужил хотя бы 200 тысяч км, не говоря уже о давно забытых миллионах, ему необходимо использовать моторное масло предписанной категории, своевременно заменяя его свежим. Возможности сэкономить здесь нет – последствия будут дороже экономии.
Особняком стоят масла категорий SN+ и SP, которые появились как раз вследствие того, что на моторах с непосредственным впрыском неожиданно стал проявляться неведомый ранее эффект LSPI (низкоскоростное раннее зажигание). Суть его в том, что капли неиспарившегося топлива сталкиваются с раскаленными частицами нагара между стенкой цилиндра и кромкой поршня, вследствие чего иногда происходит взрывообразное воспламенение смеси топлива с моторным маслом. Побороть явление удалось с помощью масел указанных категорий эксплуатации, которые практически не оставляют зольных отложений на поршнях, тарелках клапанов и поверхности камеры сгорания в головке блока цилиндров. И если разработчик двигателя рекомендует именно их, то альтернативы нет.
А вот для прочих моторов такие масла не нужны – можно обойтись чем-то подешевле. Это особенно важно при частых заменах масла при тяжелых условиях эксплуатации.
Оригинальные масла – в чем оригинальность?
Данный миф – двуликий, подобный Янусу. Его апологеты умудряются отстаивать диаметрально противоположные точки зрения. Первые убеждены, что в Хонду можно заливать только хондовское масло, а в Мерседесы – исключительно мерседесовское. Они верят, что такие продукты намного качественнее обычных масел Castrol, Shell или Mobil. Вторые упрямо сражаются с подобным мнением, обосновывая свою точку зрения тем, что автопроизводители масел вообще не делают.
На самом деле выбирать масло, одноименное с вашим автомобилем, есть смысл разве что на фирменном сервисе того же Мерседеса и при наличии лишних денег. Единственный плюс такого приобретения – не нужно ни о чем задумываться. Но в магазине, да еще в нынешнее время, этого делать не стоит.
Автопроизводители действительно сами не производят моторных масел – поставщик «оригинального моторного масла» определяется по результатам тендера, в техническом задании к которому указываются минимальные требования к маслу, после чего нефтеперерабатывающие компании предлагают соответствующие продукты. Победителем тендера становится та компания, которая предложит наиболее низкую цену. Это масло и становится оригинальным – его заливают в фирменную канистру и продают втридорога.
Нынешняя рыночная ситуация сама подсказала, как следует выбирать моторное масло. Во главе угла должен стоять не громкий бренд, а технические требования, предъявляемые автопроизводителем. Всё остальное – лишь фантик от конфеты.
От оригинального моторного масла двигателю хуже не станет, но и лучше – тоже. А подделывают мерседесовские, тойотовские, хондовские и прочие подобные масла значительно чаще, чем, например, сравнительно малоизвестные в России европейские и американские продукты. Так что выбор очевиден.
Комментарий cпециалиста
Юрий Желунов, генеральный директор компании «ААА Траксервис» –официального дилера грузовиков Sinotruk (бренды Sitrak и Howo) в России
Надо ли в тяжелых условиях менять моторное масло чаще?
– Каждый потребитель вправе сам выбирать, какому интервалу замены масла в двигателе ему придерживаться. Для автопроизводителя при расчете межсервисного интервала главная задача – обеспечить минимальные затраты на гарантийное обслуживание при максимальной привлекательности автомобиля. Увеличенные межсервисные интервалы замены масла в последнее время стали дополнительными аргументами для привлечения внимания к новым моделям.
Тем не менее, увеличенный интервал – не всегда идеальный вариант для долгого срока службы двигателя. Опыт работы нашей компании по обслуживанию и ремонту коммерческого транспорта, составляющий более 20 лет, однозначно подтверждает, что если вы хотите продлить срок службы мотора, не экономьте на замене масла. Если в процессе эксплуатации наблюдаются тяжелые условия, то рекомендуем сократить межсервисный интервал наполовину.
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