Рынок моторных масел-2023 – что будем заливать?

Еще год назад доля импортных моторных масел для легковых автомобилей состаляла 60%. Сейчас баланс изменился. Как и отношение к масляным брендам.

Ассортимент обеднел?

Сегодня на российском рынке присутствует более 500 брендов масел.

Вместо десятка крупных заграничных брендов, ушедших от нас, появились несколько десятков новых малоизвестных (или не известных вовсе) марок масел.

Доля импорта не увеличилась по сравнению с ситуацией годичной давности. А вот ассортимент масляной продукции заметно вырос.

Комментарий cпециалиста

Отечественное и импортное

Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево?

– На данный момент многие популярные зарубежные марки автомобильных моторных масел напрямую в Россию не поставляются. Но в рамках параллельного импорта их поставки продолжаются.

Отечественные производители моторных масел в основном перешли на закупки азиатских аналогов с американскими и европейскими пакетами функциональных присадок. Сегодня поставщики из Китая смогли заменить порядка 95% импортируемых в РФ присадок. Таким образом, дефицита моторных масел на российском рынке нет.

Что мне залить в мотор?

Данные опросов говорят о том, что в условиях стабильного рынка 80% автовладельцев не задумываются о смене масляного бренда. Как говорят: от добра добра не ищут. Заливают то, что заливали раньше.

И этот спрос удовлетворяет параллельный импорт. Жесткого надзора за поставками масел через третьи страны не наблюдается. Удлинились сроки поставки, подпрыгнули ценники, нет гарантии качества, но масла привычных брендов все равно просачиваются в торговую сеть.

Однако тут же обострилась проблема с подделками: «подпольщики» активизировали свой бизнес. В результате безоговорочное доверие к бывшим лидерам масляного рынка сильно упало.

В таких условиях автовладельцу зачастую есть смысл не закупать масла самостоятельно, а пользоваться услугами автосервисов, у которых ситуация с качеством масла отслеживается естественным образом по количеству возникающих проблем. В первую очередь, это относится к владельцам современных автомобилей, у которых шаг в сторону может оказаться для мотора последним.

Из известных иностранных брендов в настоящий момент усилили позиции популярные корейские ZIC и Kixx, которые продолжают официально работать в России.

Выросла и доля российских производителей, которые уже пользовались спросом на рынке: Лукойл, Газпромнефть, Роснефть, Sintec, Девон и прочие.

Появились и новые импортные бренды – турецкие Lubex и Opet, Lubrex из ОАЭ. Бывший завод Total в Калуге перезапустился под маркой Lemarc. Впрочем, пока что никто из новичков не сумел занять существенную долю рынка.

Откуда присадки?

Это самый популярный современный вопрос на «масляную» тему. Конечно, после этого: «Какое масло залить в мой мотор?»

По итогам 2022 года импорт присадок сохранился на уровне более 60%. Однако место прежних международных производителей в основном заняли китайцы. Их нынешняя доля в поставках – более 90%.

Присадки тестируют в отечественных исследовательских центрах. Явных минусов нет: китайские присадки обеспечивают необходимый уровень свойств масел, блендируемых в России.

Где берут базовые масла?

Масла 1, 2, 3 и 3+ производятся в России и имеют профицит объемов. Импорт этих баз еще в 2022-м упал почти до нуля. Основной фактор импорта базовых масел в Россию до 2022-го – это одобрения ОЕМ (производителя оригинальных запчастей и оборудования) на готовые масла, которые получали базовые масла и присадки.

Поскольку одобрения ОЕМ на российские масла больше не подтверждаются международными центрами испытаний, то одобренные импортные базовые масла этих групп стали для российских производителей неактуальны. За исключением разве что производства отдельных сервисных масел.

А вот базовые масла группы 4 и 5, из которых производят масла для моторов последнего поколения, завозят исключительно из-за рубежа. Каналы поставок по понятным причинам не разглашаются.

Комментарий специалиста

База и присадки

Марат Мухутдинов, руководитель направления масел компании «Колеса Даром»:

– На данный момент из-за западных санкций всем российским производителям моторных масел пришлось изменить рецептуры и полностью перейти на использование присадок китайского производства… Но масляная база у отечественных марок осталась своя, так как российские базовые масла очень хорошо себя зарекомендовали за многие годы и даже до сих пор поставляются за рубеж некоторым производителям смазочных материалов.

Про китайские присадки мало что можно сказать – всё покажет время. По лабораторным показателям они неплохие и мало чем отличаются от европейских. За исключением того, что имеются небольшие ограничения в некоторых допусках по маслам ОEM (производителей оригинального оборудования).

Что касается российских присадок – есть разработки, но пока только в лабораторных масштабах. И сравнивать с уровнем мировых производителей пока рано, прошло еще очень мало времени.

Благодарим компанию B2X-Consulting за помощь в подготовке материала.

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