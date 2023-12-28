Залил масло 5W‑40 вместо 5W‑30 – навредил мотору?

Эксперт «За рулем» пояснил, когда можно применять более вязкое масло

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Можно ли заливать масло 5W‑40 вместо 5W‑30?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель:

– Только в том случае, если это разрешил автопроизводитель.

Дело в том, что более вязкое масло ухудшает охлаждение поршня, вследствие чего может начаться его подклинивание. Кроме того, узкие каналы современных моторов тоже рассчитаны на определенную вязкость масла.

Поэтому подобная замена безопасна разве что для сильно изношенных двигателей.

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