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Залил масло 5W‑40 вместо 5W‑30 – навредил мотору?

Эксперт «За рулем» пояснил, когда можно применять более вязкое масло

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Можно ли заливать масло 5W‑40 вместо 5W‑30?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель:

– Только в том случае, если это разрешил автопроизводитель.

Дело в том, что более вязкое масло ухудшает охлаждение поршня, вследствие чего может начаться его подклинивание. Кроме того, узкие каналы современных моторов тоже рассчитаны на определенную вязкость масла.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Зимнее моторное масло существует – как распознать, какое заливать?

Поэтому подобная замена безопасна разве что для сильно изношенных двигателей.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
28.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
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