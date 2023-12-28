Залил масло 5W‑40 вместо 5W‑30 – навредил мотору?
Эксперт «За рулем» пояснил, когда можно применять более вязкое масло
Читатель «За рулем» хочет узнать:
– Можно ли заливать масло 5W‑40 вместо 5W‑30?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель:
– Только в том случае, если это разрешил автопроизводитель.
Дело в том, что более вязкое масло ухудшает охлаждение поршня, вследствие чего может начаться его подклинивание. Кроме того, узкие каналы современных моторов тоже рассчитаны на определенную вязкость масла.
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28.12.2023
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